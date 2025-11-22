España Cultura

El Wrapped de Spotify se acerca: cuándo y cómo ver el repaso anual de música más esperado

Tal y como sucede cada año a final de curso, la plataforma de música en streaming hace un informe con los artistas y canciones más escuchados

Guardar
- crédito montaje Infobae
- crédito montaje Infobae

La llegada de Spotify Wrapped 2025 ya genera expectación entre los más de 500 millones de usuarios que, cada diciembre, esperan ver su año musical convertido en un mosaico interactivo de datos y tendencias personales. Según la plataforma, el lanzamiento está previsto para la primera semana de diciembre, repitiendo el patrón observado en los últimos años, cuando la función se activó entre el 29 y el 30 de noviembre. La expectativa apunta ahora al miércoles 4 de diciembre como la fecha más probable, aunque aún no hay confirmación oficial. La edición estará disponible durante todo diciembre y las primeras semanas de enero, según datos recogidos por la propia app.

Desde su debut en 2016, el Spotify Wrapped se ha consolidado como un fenómeno global, permitiendo a los usuarios acceder a un resumen anual de su actividad musical tanto en la aplicación móvil como en la web. El acceso se produce generalmente desde un banner en la pantalla principal. El periodo de recopilación de datos se extiende hasta finales de octubre, lo que significa que cualquier canción o artista escuchado a partir de noviembre no influirá en los resultados del Wrapped de ese año.

El resumen incluye el recuento de los minutos más escuchados, los géneros predilectos y los artistas o bandas más repetidos en las sesiones del usuario. A la función principal se suman, en las ediciones más recientes, detalles sobre podcasts y una categoría de “personalidad sonora”, que desglosa los hábitos de escucha con mayor profundidad: desde si el usuario prefiere la música por las mañanas, tardes o noches, hasta si tiende a dejarse llevar por una sola canción en bucle o busca variedad en la reproducción. Así, la plataforma ofrece una radiografía musical única, que muchos consideran una forma de autoexpresión, capaz de generar tendencia en redes sociales.

El despliegue interactivo que caracteriza el evento abandonará la plataforma una vez pasado enero, aunque la lista de reproducción titulada Tus canciones más escuchadas 2025 quedará disponible permanentemente en la biblioteca personal del usuario. Es en este apartado donde la huella de cada temporada musical se convierte en recuerdo duradero.

Los usuarios pueden acceder a
Los usuarios pueden acceder a estas miniversiones del Wrapped. (Spotify)

Así funciona el Wrapped

El proceso detrás del Wrapped se apoya en el “scrobbling”, un sistema que registra y analiza cada escucha para alimentar tanto las estadísticas como las recomendaciones personalizadas que ofrece Spotify. Este método, inspirado en la tecnología de Last.fm, ha evolucionado hasta permitir un análisis preciso del comportamiento musical de los oyentes. Mientras Last.fm apuesta por informes actualizados semanalmente y un enfoque más discreto, la propuesta de Spotify destaca por la presentación visual y la interactividad que transforma los datos en historias fácilmente compartibles.

El evento anual trasciende el informe individual y se convierte en un fenómeno social, reflejando tanto los gustos colectivos como las tendencias musicales emergentes. Artistas y géneros protagonistas del Wrapped suelen experimentar un repunte de interés, mientras el público comparte en redes sociales no solo las estadísticas, sino su identidad sonora. Las cifras y la creatividad de la experiencia hacen del Wrapped una de las iniciativas más esperadas y comentadas de la industria digital. Así, a medida que avanza noviembre, la cuenta atrás para Spotify Wrapped 2025 se convierte en parte del ritual de cierre de año, reafirmando el vínculo entre tecnología y cultura musical, y reforzando el papel de la plataforma en la narrativa cotidiana de millones de usuarios.

Temas Relacionados

SpotifySpotify WrappedMúsicaMúsica EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Si te gusta ‘Her’ o ‘Blade Runner’, no te puedes perder este estreno en Amazon Prime: un fascinante relato sobre inteligencia artificial e incels

Estrenada el año pasado, esta sorprendente obra con Léa Seydoux y George McKay llega a plataformas

Si te gusta ‘Her’ o

Christopher Nolan estuvo a punto de dirigir ‘Troya’, y se quedó con ‘Batman Begins’ como compensación: “Era un mundo que quería explorar”

El cineasta británico ha encontrado una segunda oportunidad de viajar a la Antigua Grecia con ‘La Odisea’

Christopher Nolan estuvo a punto

Sorpresa en el reparto de las películas de The Beatles: este actor de ‘Juego de tronos’ dará vida a su icónico productor

George Martin fue pieza fundamental en el desarrollo y posterior éxito de la banda

Sorpresa en el reparto de

‘The Running Man’: Glen Powell se exhibe en una huida desesperada hacia delante llena de acción pero con poco fondo

El director de películas como ‘Arma fatal’ o ‘Baby Driver’ adapta a Stephen King en esta historia de acción sobre un hombre desesperado que huye de una muerte inminente

‘The Running Man’: Glen Powell

Julia Ducournau, directora de ‘Alpha’: “No he visto a ningún político denunciando que la forma en la que se trató a los enfermos de SIDA estuvo mal”

Después de ganar la Palma de Oro en Cannes por ‘Titane’, la autora francesa regresa con una película sobre la pandemia de VIH que conecta con la del COVID para hablar de los estigmas sociales

Julia Ducournau, directora de ‘Alpha’:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Pueden acabar en un juicio

¿Pueden acabar en un juicio por corear ‘Pedro Sánchez, tiro en la nuca’? La delegación del Gobierno multará a Falange por “amenazas de muerte”

Estas son las calles que van a estar cortadas por el encendido de las luces de Navidad en Madrid

El Gobierno pasará del enfado a la acción tras la condena al fiscal general: “Alguien no ha calculado bien esta jugada”

El futuro judicial que puede ‘salvar’ al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz: el Constitucional, Europa o el indulto del Gobierno

La Audiencia de Málaga obliga al Banco Santander a devolver 27.540 euros a un comprador de vivienda sobre plano que fue acusado de actuar como inversor

ECONOMÍA

Conoce las mejores horas para

Conoce las mejores horas para usar la luz en España

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 22 noviembre

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Un empleado de banca es acusado de crear una cuenta a nombre de una clienta fallecida que tenía 192.000 euros y falsificar su firma para quedarse con el dinero

DEPORTES

Sonia Bermúdez anuncia las 25

Sonia Bermúdez anuncia las 25 convocadas para la final de la Nations League femenina: Edna Imade es la gran novedad

Andrés Iniesta tras el nacimiento del NSN Cycling Team: adiós a la presencia israelí y nuevo proyecto con acento español

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: Granollers y Martínez sellan el pase de la Armada a semifinales

España necesita del dobles, pero certifica su pase a las semifinales de la Copa Davis tras vencer a República Checa

Courtois mete a David Raya entre los tres mejores porteros del mundo y se disculpa con Unai Simón: “Con la Selección merece seguir jugando”