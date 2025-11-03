España Cultura

Ni ‘It: Bienvenidos a Derry’ ni ‘Monstruo: La historia de Ed Gein’, esta es la serie de terror más vista: exorcismos y racismo en un pueblo de España

Acaba de llegar a Amazon Prime Video y ya se ha convertido en un pequeño hit en la plataforma. Se llama ‘Dime tu nombre’ y está protagonizada por Michelle Jenner

Guardar
"Dime tu nombre" se mete
"Dime tu nombre" se mete en el ranking de las mejores series para disfrutar en la plataforma en España. (YouTube/Prime Video España)

Se estrenó el 31 de octubre y se ha convertido en la sorpresa del fin de semana de Halloween. Se trata de Dime tu nombre, ficción original de Amazon Prime Video que se inserta dentro del género de terror con elementos sobrenaturales y, también, con un enfoque social que marca toda la propuesta.

La serie se ambienta en la España rural de finales de los años noventa y se desarrolla en un pueblo ficticio llamado Río Blanco, donde la llegada de un grupo de temporeros marroquíes a la aldea contigua (y abandonada) de Fuensanta, desencadenará una convivencia tensa y plagada de prejuicios... mientras un mal ancestral emerge desde los cimientos del lugar.

Terror en la España rural de los noventa

La trama se articula en torno a Sonia, interpretada por Michelle Jenner, quien dirige una ONG dedicada a la integración de los recién llegados y se enfrenta al reto de mediar entre dos comunidades separadas por el idioma, la religión y la cultura, pero unidas por la necesidad de sobrevivir en un entorno hostil.

Elena Rivera, Younes Bouab, Michelle
Elena Rivera, Younes Bouab, Michelle Jenner, Darío Grandinetti y Raúl Arévalo en 'Dime tu nombre', una serie original de Prime Video

Junto a ella, el Padre Ángel (Darío Grandinetti) y Safir, el imán local (Younes Bouab), intentan mantener la paz, sin sospechar que bajo la superficie de Fuensanta se oculta una amenaza que trasciende cualquier diferencia humana.

La serie, dirigida por Hugo Stuven y ‘cocreada’ junto a Alejandro Hernández y César de Nicolás, apuesta por una atmósfera de terror que no se limita a los sustos convencionales, sino que explora los miedos colectivos y los traumas sociales a través de una narrativa que combina elementos sobrenaturales con un trasfondo de tensiones culturales y religiosas.

Cómo son los exorcismos en la cultura árabe

La producción se distingue por su compromiso con la ambientación y la construcción de una sensación constante de inquietud, recurriendo a símbolos y detalles que evocan tanto el folclore local como la mitología árabe, en particular la figura del Djinn, que aquí se presenta como un equivalente demoníaco transversal a distintas religiones.

Uno de los aspectos más originales de Dime tu nombre es su aproximación al exorcismo desde la tradición islámica, un giro que aporta frescura al género y se materializa en la práctica del ruqyah, donde conocer el nombre del demonio resulta esencial para expulsarlo.

Una de las imágenes de
Una de las imágenes de 'Dime tu nombre' (Prime Video)

Esta premisa, que da título a la serie, subraya la idea de que nombrar aquello que se teme puede desencadenar su poder, una metáfora que se extiende a los conflictos sociales y personales de los protagonistas.

El reparto, que incluye un elenco de actores de lo más contundente: Elena Rivera (Cuéntame), Raúl Arévalo (La isla mínima), Carla Quílez (La maternal), Ramón Barea (Negociador), el mítico Ramón Langa, Amin Hamada (Nos vemos en la otra vida), Soraya Taoufiki (En los márgenes), Nourdin Batan (30 monedas) y Pepa Aniorte (Los Serrano).

La serie está compuesta por seis capítulos de cincuenta minutos y ofrece una metáfora sobre el miedo, el odio y el dolor, abordando cuestiones políticas y sociales de actualidad sin renunciar a los códigos del terror.

La dirección de Hugo Stuven imprime a la serie un enfoque visual cinematográfico, con especial atención a los paisajes de la meseta y a la recreación de la España vaciada, un escenario que ya ha servido de telón de fondo para otras ficciones de horror recientes, como 30 monedas y Feria: La luz más oscura.

Un repaso a algunas de las mejores series que podremos ver en el mes de noviembre de 2025 en las diferentes plataformas

A pesar de que Dime tu nombre no renuncia a los elementos clásicos del género (posesiones, exorcismos y enfrentamientos entre el bien y el mal), su principal aportación reside en la integración de los conflictos sociales y religiosos en la trama, así como en la representación de la lucha colectiva contra un mal que no distingue entre credos ni orígenes. Una serie invita a reflexionar sobre los demonios internos y externos de la sociedad, en un momento en que el odio y la intolerancia parecen estar en auge.

El director, Hugo Stuven ha afirmado sobre esa cuestión que “el terror es un envoltorio para contar lo que más miedo da: todo lo terrenal, esa idea de no aceptar a los marroquíes que están trabajando en los campos”.

Temas Relacionados

Michelle JennerDarío GrandinettiElena RiveraPlataformasPrime VideoSeriesSeries EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Las mejores películas para ver durante la Fiesta del Cine: de ‘Los domingos’ a ‘La vida de Chuck’

Desde este lunes 3 hasta el jueves 6, los cines contarán con un precio reducido

Las mejores películas para ver

Janne Teller, de realizar misiones humanitarias con la ONU a firmar ‘best sellers’ sobre dilemas éticos: “Hay profesiones en las que debes dejar la humanidad de lado”

La autora danesa publica ‘Justicia’, una historia de suspense en la que un diplomático busca vengar la muerte de su hija

Janne Teller, de realizar misiones

La crisis interna de ‘Stranger Things’ antes del estreno de su última temporada: la denuncia Millie Bobby Brown por acoso e intimidación contra David Harbour

Netflix abrió una investigación interna para esclarecer la demanda de la actriz, pero ni los implicados ni la plataforma han hecho declaraciones al respecto

La crisis interna de ‘Stranger

La ‘joya oculta’ de Prime Video para los fans del ‘thriller’ policíaco: “Es una de las mejores series de detectives de los últimos años”

Protagonizada por Olivia Colman y David Tennant, esta producción presume de ser considerada una de las mejores del catálogo de la plataforma

La ‘joya oculta’ de Prime

5.000 tesoros de Tutankamón, una enorme estatua milenaria y un barco de 45 metros construido sin un solo clavo: así es el nuevo Gran Museo Egipcio

El nuevo epicentro de la cultura de esta antigua civilización alberga en su interior varios elementos de un valor histórico incalculable

5.000 tesoros de Tutankamón, una
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

En directo | Última hora

En directo | Última hora sobre la dimisión de Carlos Mazón, la declaración de Maribel Vilaplana y las elecciones en la Comunidad Valenciana

Las claves del inédito juicio contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos: hasta seis años de cárcel, 40 testigos y 200 periodistas acreditados

Crónica de una dimisión (casi) anunciada: Carlos Mazón anuncia este lunes el resultado de sus cinco días de “reflexión profunda” desde los abucheos en el funeral de Estado por la DANA

Una empresa francesa experta en marketing destruye todo el tabaco ilegal decomisado en España: debe eliminar 25,6 millones de cajetillas y 565.000 kilos de picadura

Maribel Vilaplana, la inesperada protagonista de la causa de la DANA que podría consolidar la imputación de Carlos Mazón

ECONOMÍA

Cambio de euro a dólar

Cambio de euro a dólar hoy 3 de noviembre: cómo está la cotización y previsiones

Las viviendas del distrito de Retiro destacan entre las más codiciadas de Madrid: “Algunas se venden en cuestión de horas”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Cuándo se cobra el paro en noviembre de 2025: día que paga CaixaBank, Unicaja, BBVA y otras entidades

DEPORTES

En esta posición quedaron Fernando

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

Oier Lazkano rompe su silencio tras ser suspendido por la UCI por anomalías en su pasaporte biológico: “Nunca he utilizado sustancias dopantes”

Islam Makhachev da el sí a una pelea con Ilia Topuria, pero pone condiciones: “No me interesa torturarme de nuevo”

El asesor de Red Bull bromea sobre la ayuda indirecta de Carlos Sainz a Ferrari: “Les dio un regalo de despedida tardía”

El exjugador del Real Madrid Julio Baptista reclama más oportunidades para los entrenadores negros: “¿Cuántos ves en las ligas principales?”