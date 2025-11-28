España Cultura

El reparto de ‘Stranger Things’ también se rinde al nuevo álbum de Rosalía: “Es increíblemente genial”

Los encargados de dar vida a Steve, Nancy y Jonathan reconocieron su admiración por la cantante española

Otoño boreal de 1987. El pueblo de Hawkins sigue conmocionado por la apertura de múltiples portales, y nuestros héroes se unen para lograr un solo objetivo: encontrar y matar a Vecna. Pero él ha desaparecido sin dejar ningún rastro. Para complicar más las cosas, el Gobierno ha declarado al pueblo en cuarentena y ha intensificado la búsqueda de Once, obligándola a ocultarse una vez más. (Crédito: Netflix)

Cuando se habla de que Rosalía levanta pasiones al otro lado del charco, no es algo que se diga por decir. Realmente en Estados Unidos sienten una admiración igual o incluso superior por la cantante catalana que la que podemos sentir en España. Así se ha demostrado cuando se la ha podido ver con distintas celebridades estadounidenses como Jeremy White Allen o Hunter Schafer, así como saber que aparecerá en la tercera temporada de Euphoria, de la que aun no se sabe demasiado pero ya se rumorea que interpretará el papel de una stripper. En cualquier caso, a la ola de elogios se ha sumado ahora el reparto de una de las series más importantes de los últimos años: Stranger Things.

La producción de Netflix está más de actualidad que nunca, pues estrena la que es su temporada final en la plataforma. Es por ello que los actores dicen un último adiós a sus papeles, y algunos de ellos lo han hecho repasando todo lo que ha dado la serie de sí en sus más de diez años. Muchos han crecido, literalmente, con ella, como ha sido el caso de Joe Keery, Natalia Dyer y Charlie Heaton, encargados de dar vida a los adolescentes Steve, Nancy y Jonathan, y quienes ahora son prácticamente adultos. Adultos, eso sí, que disfrutan como niños con el nuevo disco de Rosalía, tal y como han confesado en una reciente entrevista.

“He estado escuchando Tame Impala, el álbum de Rosalía...”, arrancaba Joe Keery al ser preguntado por la música que han estado escuchando los tres durante este tiempo. “El álbum de Rosalía, un montón”, secundaba Natalia Dyer, con una sonrisa de oreja a oreja. “Es increíblemente genial”, sostenía, la periodista que les había hecho la pregunta, a lo que los tres asentían con gran convicción. “Es realmente guay”, añadía Keery, que algo sabe de lo que habla porque además de actor es músico. De hecho, ya hablamos de su faceta musical en Infobae España, cuando el actor y artista lanzó su último disco, The Crux, uno de los grandes álbumes de 2025 junto al Lux de Rosalía. ¿Habrá escuchado la catalana al autor de End of Beginning?

Imagen de 'Stranger Things'
Imagen de 'Stranger Things'

Un triángulo amoroso no tan amoroso

Keery, Dyer y Heaton no solo son declarados fans de Rosalía, sino también parte de uno de los triángulos amorosos más famosos de los últimos años en televisión. En una serie principalmente protagonizada por niños -que ya no lo son tanto-, ellos eran los adolescentes que aportaban un tono más romántico a la serie de Netflix, amén del jefe de policía Hopper (David Harbour) y Joyce Byers, el personaje interpretado por Winona Ryder. Al comienzo de la serie, Jonathan era un marginado en el instituto de Hawkins, mientras que Steve y Nancy eran la pareja del momento, hasta que todo cambiaba con el inicio de los problemas en Hawkins y la aparición de Eleven/Once (Millie Bobby Brown).

En esta última temporada, ese romance parece reavivarse en gran medida, en tanto que surgen las dudas en la pareja formada por Nancy y Jonathan, al tiempo que Steve se da cuenta que Nancy siempre ha sido el amor de su vida, especialmente después de darse cuenta que Robyn (Maya Hawke) tiene otras preferencias y solo lo ve como un amigo. Con todo ello en mente, parece que acabar con Vecna y poner a salvo Hawkins no será la única preocupación en la despedida de la serie.

