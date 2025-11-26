Jeremy Allen White confirma cuándo empezará a rodar la nueva temporada de ‘The Bear’

Tráiler oficial de la segunda temporada de la serie de Disney Plus 'The Bear'

El rodaje de la nueva temporada de The Bear ya tiene fecha. Jeremy Allen White, protagonista de la aclamada serie sobre gastronomía y crisis personal, confirmó que la producción de la quinta entrega comenzará en los primeros días de enero en Los Ángeles, según informó Variety. “El 5 de enero o algo así. Muy pronto”, explicó White en una conversación reciente, detallando que el trabajo en el set está a punto de retomarse tras el parón de fin de año. De este modo, el actor despeja las dudas sobre la continuidad de la serie y responde a la creciente expectación de los seguidores que aguardan nuevos episodios.

La noticia del inminente inicio del rodaje sitúa a la serie en el centro del calendario televisivo para 2025. The Bear, creada por Christopher Storer, se ha consolidado en la industria como una de las ficciones televisivas más comentadas y galardonadas de las últimas temporadas. La historia de Carmy, el joven chef interpretado por White, no solo ha revitalizado el drama culinario en la pantalla, sino que también ha incrementado el perfil público de actores y equipo técnico, sometiéndolos a una presión que White reconoce con naturalidad.

“Mi responsabilidad con esta serie es distinta”, confesó el actor en su encuentro con Variety. La identificación con su personaje y la estrecha relación que mantiene con el creador, Christopher Storer, marcan, dice, una distancia sensible respecto a sus anteriores trabajos en televisión. “En Shameless había años en que sentía más afinidad con el personaje de Philip Gallagher y otros no tanto. Aquí con Carmy y con Chris es diferente, hay una conexión personal que no sentía antes”, expresó.

El compromiso con la autenticidad es parte del secreto del éxito de la serie. Para White, permanecer conectado con la historia y el equipo es imprescindible para evitar la rutina o el desgaste que suelen llegar cuando una serie se prolonga a lo largo de varios años. “No quiero que me pase lo mismo que experimenté en ‘Shameless’, cuando por momentos sentía que lo tenía todo resuelto y eso puede llevar a la complacencia. Quiero seguir sintiendo que cada temporada es una búsqueda”, sostuvo White ante la prensa.

De Carmy a Springsteen

Mientras avanza hacia el nuevo rodaje, Jeremy Allen White también enfrenta una agenda llena de convocatorias y homenajes. Tras la popularidad de The Bear, ha incrementado su visibilidad con otros proyectos de gran alcance: la reciente filmación de Springsteen: Deliver Me From Nowhere, en la que interpreta al legendario Bruce Springsteen, y una participación en la secuela escrita y dirigida por Aaron Sorkin de La red social. Además, pondrá la voz a Rotta, hijo de Jabba the Hutt, en el próximo largometraje The Mandalorian & Grogu, parte de la saga de Star Wars.

Pese a los compromisos profesionales y la atención mediática, White se permite momentos de vida cotidiana, como la preparación de la cena de Acción de Gracias, que celebrará con un grupo de amigos en Hollywood. Asume con humor que, desde su éxito como chef de ficción, ahora todos esperan sus mejores platos: “Hay ojos puestos en mí”, declaró, según Variety.

La cuenta atrás para el regreso de The Bear comenzará en apenas semanas, en un contexto de máxima expectación televisiva y en el momento en que Jeremy Allen White confirma el vínculo con un proyecto al que define como el más personal de su carrera. Según Variety, el rodaje de la quinta temporada será el primer gran acontecimiento profesional de 2025 para el actor neoyorquino, consolidando a la serie y a su protagonista en el centro de la conversación cultural del año.