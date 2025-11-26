España Cultura

Rosalía asegura que tiene un TDAH: “Me distraigo con los sonidos, pero lo dejo estar”

La cantante reveló durante una entrevista lo mucho que le afectan ruidos externos, pero que convive con ello con normalidad

Guardar
Rosalía durante su entrevista con
Rosalía durante su entrevista con Subway Takes

“¿Cuál es tu take?“. Así suelen empezar los vídeos de uno de los programas más vistos en redes sociales, en el cual se lleva a personas de a pie o grandes estrellas a contar sus opiniones más controvertidas. La última de ellas ha sido Rosalía, quien sigue en plena promoción de su último álbum, Lux, y aparte de su particular take ha dejado otra revelación más que importante sobre su persona: padece ADHD o TDAH (Trastorno por déficit de atención con hiperactividad), y en concreto le afecta al distraerse con el más mínimo sonido, tal y como aseguraba en el programa.

"Tengo ADHD y prefiero dejarlo ser, no lo trato médicamente porque disfruto la espontaneidad y las cosas inesperadas que me trae“, declaró Rosalía, cantante, durante una entrevista en Subway Takes, este programa conocido por tener lugar en el metro de Nueva York y que está conducido por Kareem Rahma. En la conversación, Rosalía confesó que se distrae con facilidad por los sonidos y estímulos a su alrededor, algo que atribuye directamente al tener ADHD. “Me distraigo muchísimo con los sonidos”, explicó. La artista relató cómo esta condición influye en su día a día, llevándola a explorar situaciones imprevistas: "Si huelo algo bueno camino hacia allá y puedo terminar encontrando la mejor comida china de Nueva York“.

El presentador compartió su propia experiencia respecto al tratamiento del ADHD y mencionó que, tras probar medicación, decidió dejarlo porque prefería su forma natural de ser. Rosalía coincidió: “Yo también lo dejo estar”, reafirmó. Durante el intercambio, tanto la cantante como el anfitrión destacaron los aspectos positivos de aceptar su naturaleza distraída: "He encontrado mi propia cura, que es simplemente hacer muchas cosas y permitirme distraerme“, afirmó el presentador, a lo que Rosalía agregó: “Descubres cosas así, permitiéndote eso”.

Rosalía, durante la actuación en
Rosalía, durante la actuación en el Tonight Show de Jimmy Fallon. (X)

‘Lux’ y otras opiniones controvertidas

La conversación abordó la idea de que tratar el ADHD puede instalar una rutina rígida y limitar la experimentación creativa. "Cuando medicamos el ADD estamos en una misión todo el tiempo, no exploramos la belleza de lo espontáneo“, se destacó en la charla. Rosalía subrayó: “Tampoco dejas que las cosas te pasen tanto como cuando no lo tratas”. Estas declaraciones surgen en el marco del reciente lanzamiento de Lux, el nuevo álbum de Rosalía, que ha generado amplia repercusión y la mantiene en el centro de la conversación pública y mediática.

Por otro lado, en su famosa take Rosalía afirmaba que escuchar la música a un volumen muy bajo da mala suerte. “100% de acuerdo”, secundaba Rahma, aunque no muy seguro de por qué eso debería ser mal augurio. “No tengo ninguna duda. Pero tampoco pruebas. Para poder disfrutar la música y escucharla bien, tienes que hacerlo al máximo volumen posible”, afirmaba contundente la cantante, aunque el presentador le advertía de los peligros de salud de escuchar música tan alta durante un tiempo largo. “No queremos advertencias, queremos escucharlo alto”, bromeaba Rosalía. “Cuando estoy en casa escuchando música a todo volumen me da energía y puedo escuchar todos los detalles”, argumentaba.

Temas Relacionados

RosalíaCantantesMúsicaMúsica EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Jeremy Allen White confirma cuándo empezará a rodar la nueva temporada de ‘The Bear’

El actor ha revelado algunos de los detalles de la próxima entrega de la serie así como repasado su experiencia cocinando

Jeremy Allen White confirma cuándo

Apple TV retira una de sus series justo antes de estrenarse por acusaciones de plagio

Esta producción francesa iba a estrenarse mundialmente el próximo 3 de diciembre con dos episodios iniciales

Apple TV retira una de

El documental definitivo de The Beatles regresa por su 30 aniversario a Disney+: una versión más extensa y definitiva sobre el recorrido de la banda

Se estrena ‘The Beatles Anthology’, un trabajo de los años noventa que ahora se presenta ‘remasterizado’ y repleto de nuevo material

El documental definitivo de The

Macaulay Culkin abre la posibilidad de una nueva entrega de ‘Solo en casa’: “Estoy a favor y ya sé cómo sería la trama”

El actor de 45 años ha manifestado que estaría interesado en retomar su mítico personaje y da una serie de ideas

Macaulay Culkin abre la posibilidad

Cuando el mundo de Oz fue la pesadilla de toda una generación: la desconocida secuela producida por Disney que se convirtió en película de culto

Muñecos animatrónicos de lo más perturbadores, monstruos en patines y muchas más criaturas poblaban la excéntrica continuación del clásico

Cuando el mundo de Oz
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El jefe de Gabinete de

El jefe de Gabinete de Mazón reconoce haber perdido los mensajes del día de la DANA: asegura que le advirtió de la riada en en Utiel a las 17:00

La Policía pone en marcha una campaña de prevención de estafas online: “Te pueden vaciar la cuenta bancaria entera”

Condenados a cárcel dos ex directivos de la Federación Extremeña de Atletismo por transferir fondos a sus cuentas personales

“Anatomía de un farsante”: Sánchez aprovecha un lapsus de Feijóo para llamarle mal parlamentario

Si dudas entre repostar gasolina 95 o 98 en tu coche, estas son las diferencias: cuándo merece la pena gastar más dinero

ECONOMÍA

Esta es la sanción “más

Esta es la sanción “más peligrosa” que te pueden poner en tu trabajo, según el abogado laboralista Juanma Lorente

Resultados ganadores del Super Once del 26 noviembre

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 26 noviembre

Deniegan la incapacidad permanente a un hombre que tiene las dos piernas amputadas por no cumplir un requisito: “Habría tenido unos 900 euros adicionales”

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del Chelsea ante el FC Barcelona en Champions

El Chelsea anula a un FC Barcelona en desventaja y se lleva los tres puntos en Champions

El Mundial 2026 será el más grande… y el más caro de la historia: las entradas alcanzarán los 6.000 euros

Arman Tsarukyan vuelve a retar a Ilia Topuria a un combate: “¡Deja de correr! Quiero luchar por el título”

Almeida niega la posibilidad de cancelar la F1 en Madrid y asegura que las obras “van incluso por delante del calendario”