Rosalía asegura que tiene un TDAH: “Me distraigo con los sonidos, pero lo dejo estar”

“¿Cuál es tu take?“. Así suelen empezar los vídeos de uno de los programas más vistos en redes sociales, en el cual se lleva a personas de a pie o grandes estrellas a contar sus opiniones más controvertidas. La última de ellas ha sido Rosalía, quien sigue en plena promoción de su último álbum, Lux, y aparte de su particular take ha dejado otra revelación más que importante sobre su persona: padece ADHD o TDAH (Trastorno por déficit de atención con hiperactividad), y en concreto le afecta al distraerse con el más mínimo sonido, tal y como aseguraba en el programa.

"Tengo ADHD y prefiero dejarlo ser, no lo trato médicamente porque disfruto la espontaneidad y las cosas inesperadas que me trae“, declaró Rosalía, cantante, durante una entrevista en Subway Takes, este programa conocido por tener lugar en el metro de Nueva York y que está conducido por Kareem Rahma. En la conversación, Rosalía confesó que se distrae con facilidad por los sonidos y estímulos a su alrededor, algo que atribuye directamente al tener ADHD. “Me distraigo muchísimo con los sonidos”, explicó. La artista relató cómo esta condición influye en su día a día, llevándola a explorar situaciones imprevistas: "Si huelo algo bueno camino hacia allá y puedo terminar encontrando la mejor comida china de Nueva York“.

El presentador compartió su propia experiencia respecto al tratamiento del ADHD y mencionó que, tras probar medicación, decidió dejarlo porque prefería su forma natural de ser. Rosalía coincidió: “Yo también lo dejo estar”, reafirmó. Durante el intercambio, tanto la cantante como el anfitrión destacaron los aspectos positivos de aceptar su naturaleza distraída: "He encontrado mi propia cura, que es simplemente hacer muchas cosas y permitirme distraerme“, afirmó el presentador, a lo que Rosalía agregó: “Descubres cosas así, permitiéndote eso”.

‘Lux’ y otras opiniones controvertidas

La conversación abordó la idea de que tratar el ADHD puede instalar una rutina rígida y limitar la experimentación creativa. "Cuando medicamos el ADD estamos en una misión todo el tiempo, no exploramos la belleza de lo espontáneo“, se destacó en la charla. Rosalía subrayó: “Tampoco dejas que las cosas te pasen tanto como cuando no lo tratas”. Estas declaraciones surgen en el marco del reciente lanzamiento de Lux, el nuevo álbum de Rosalía, que ha generado amplia repercusión y la mantiene en el centro de la conversación pública y mediática.

Por otro lado, en su famosa take Rosalía afirmaba que escuchar la música a un volumen muy bajo da mala suerte. “100% de acuerdo”, secundaba Rahma, aunque no muy seguro de por qué eso debería ser mal augurio. “No tengo ninguna duda. Pero tampoco pruebas. Para poder disfrutar la música y escucharla bien, tienes que hacerlo al máximo volumen posible”, afirmaba contundente la cantante, aunque el presentador le advertía de los peligros de salud de escuchar música tan alta durante un tiempo largo. “No queremos advertencias, queremos escucharlo alto”, bromeaba Rosalía. “Cuando estoy en casa escuchando música a todo volumen me da energía y puedo escuchar todos los detalles”, argumentaba.