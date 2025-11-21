Sergio Dalma regresa con un nuevo disco homenaje a la música italiana: “Para mí Eurovisión, sin música en directo, me parece un espectáculo de la Super Bowl”

Sergio Dalma presenta su nuevo álbum 'Ritorno a Via Dalmata' y conversa con Infobae España (Foto David Gallardo)

Lleva más de 35 años en la música y tiene una de las voces más particulares del panorama español, con ese tono rasgado que siempre lo ha caracterizado.

Josep Sergi Capdevilla Querol (Sabadell, 1964), más conocido como Sergio Dalma, es uno de los grandes titanes incombustibles de la música patria y autor de un buen puñado de éxitos, entre los que se encuentra, Esa chica es mía y, por supuesto, dentro de la memoria emocional, Bailar pegados, que obtuvo el cuarto puesto en el Festival de Eurovision en 1991, en la ciudad de Roma.

Precisamente, ese vínculo con Italia sería el comienzo de toda una serie de conexiones que se encargaría de establecer, hasta el punto de dinamitar las fronteras cuando pocos artistas se atrevían a ello.

Mientras Eros Ramazzotti o Laura Pausini triunfaban en nuestro país, Sergio Dalma hacía el camino inverso estableciendo poderosos vínculos con el mercado y los artistas italianos.

De ‘Via Dalma’ a ‘Ritorno a Via Dalma’

Así, en 2008, publicó Via Dalma, su primer recopilatorio de grandes temas italianos, a los que seguirían dos álbumes más en los que versionó clásicos de la ‘canzione’ desde su particular registro. Así, se convirtieron parte de su repertorio canciones como Yo no te pido la luna, que cantó en los años ochenta Daniela Romo y que él se encargó de popularizar.

Entrevista a Sergio Dalma. HELENA MARGARIT CORTADELLAS

Ahora, Sergio Dalma regresa con Ritorno a Via Dalma en el que recopila 12 nuevas canciones que nos llevan desde el Rumore de Raffaella Carrà a Parole, Parole, de Mina, pasando por el gran Franco Battiato, uno de sus ídolos.

Pregunta: ¿Cómo surgió el primer Via Dalma?

Respuesta: En principio, la premisa era recuperar las canciones que habían ganado en su día el Festival de Sanremo y hacer versiones en español. Era una forma de homenajear a esos padres de la canción que tanto me enseñaron. Lo que empezó siendo un solo disco se fue ampliando, porque a la gente también le gustaba. Así que después de los quince años de ese primer Via Dalma, pensamos que podríamos celebrarlo con un nuevo volumen.

P: ¿Y cómo te enfrentaste a él?

R: Siempre habían quedado canciones por el camino con las que no me terminaba de atrever. Así que nos propusimos hacer un disco un poco más audaz, en el que hubiera más estilos y temas más contemporáneos. El concepto, en este caso, fue que abarcara muchas décadas.

P: ¿Hay algún artista con el que te hayas quedado con las ganas de adaptar?

R: Sin duda, Adriano Celentano, pero es que no da permiso para adaptar al español.

Los vínculos de Sergio Dalma con la música italiana

P: ¿Por qué la música italiana?

R: Porque crecí con ella. Mis padres eran fanáticos de la música italiana. Además, durante mi infancia sonaban esas canciones, con esas voces, que eran así como diferentes a lo que sonaba en España. Si cada músico ha tenido una influencia, la mía fue la música italiana.

P: De hecho, tu tesitura de voz parece italiana

R: Es que desde el principio se estableció esa comparación. Cuando saqué mi primer disco en 1989, creían que era un italiano que cantaba en español.

Sergio Dalma en sus primeros tiempos

P: ¿Cómo ha sido la elección del repertorio en esta ocasión?

R: Éramos un equipo que abarcaba muchas generaciones, así que ha terminado siendo de lo más variado. Lo que sí tenía claro es que, así como los tres anteriores Vía Dalmas se habían grabado en Italia, este quería grabarlo aquí para darle un sonido diferente.

P: ¿Cuál de los temas ha supuesto una especial satisfacción para ti?

R: Creo que el mayor hándicap fue Parole, Parole de Mina, porque se han hecho tantas versiones... Así que lo hicimos al contrario, cantarlo con la voz de un hombre y que la réplica fuera de una mujer. Pero también había que estar a la altura de esa canción, de la elegancia y la sensibilidad.

P: ¿Alguna vez has estado en el Festival de Sanremo?

R: Fui en 2012, y tuve la oportunidad de cantar varios temas, precisamente de los Via Dalma, con esa orquesta de élite y presentado por Gianni Morandi, todo un sueño. Fue una de las noches más especiales de mi vida.

Entrevista a Sergio Dalma.

P: Precisamente has sido muy crítico porque en Eurovisión no haya música en directo

R: Es que no sabes lo que supone cantar como una orquesta como la de Sanremo. Después todo te sabe a poco. Mencionas el hecho de que no haya música en directo en Eurovisión, y es que a mí me parece ahora como un espectáculo de la Super Bowl. Y es una paradoja cuando hay más gente que nunca consumiendo música en directo.

P: En este nuevo álbum haces versiones de cantantes retirados o fallecidos pero, ¿y los que siguen en activo como Laura Pausini o Zucchero? ¿Qué te han comentado?

R: La idea de los Via Dalmata nunca fue competir con los originales, porque los originales son una pasada, sino llevarlos a mi terreno y, en ese sentido, al menos a Laura Pausini le ha gustado ese rollo un poco más pop-rock.

P: ¿Hasta qué punto ha sido un hándicap Bailar pegados con toda la repercusión que ha tenido en tu carrera?

R: Tengo que reconocer que me daba mucho miedo quedarme encasillado en esa canción. De hecho, han llegado muchos compositores después diciéndome que tenían otro tema similar. Pero es que no, yo ya hice esa canción, la defendí y la quiero, pero no me gusta repetirme, hay que evolucionar. Es una canción que además nunca voy a dejar de cantar y que forma parte de mí. Soy incapaz de bajarme de un escenario sin cantarla. No se puede renunciar a un tema como ese.

El reto de ganar Eurovisión

P: ¿Cómo crees en estos momentos que podríamos ganar Eurovisión?

R: Quizás se debería haber continuado con la fórmula primigenia del Festival de Benidorm, el de antes.

Sergio Dalma (Foto de David Gallardo)

P: ¿Y si Rosalía nos representara?

R: Sería una forma de ganarlo, ¿no? (ríe). Pero recordemos que Eurovisión tiene muchos tintes políticos.

P: Hablando de esos tintes políticos, ¿qué te parece la posición que ha tomado el Festival frente a la participación de Israel?

R: Yo creo que las presiones para darle la espalda han sido necesarias. Estoy totalmente de acuerdo. Yo no iría a Eurovisión en esas circunstancias. Además, creo que ese certamen en el que yo participé no tiene nada que ver con el actual. Ahora parece un festival de fin de curso.