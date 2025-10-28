España

Laura Pausini, invitada “casi Infinity” en ‘El Hormiguero’ por su programa 3.000: risas, nostalgia y una gira mundial que empezará en Pamplona

Pablo Motos recordó su debut “colgado del revés” en televisión tras 20 años ininterrumpidos y trajo de invitada a la cantante italiana, que suma ya 18 visitas al programa

Fede Sáenz

Por Fede Sáenz

Lunes para el recuerdo en El Hormiguero, que apagó las velas de su programa número 3.000 tras dos décadas ininterrumpidas en antena. Pablo Motos no tardó en ponerse serio al arrancar la noche y dirigirse a la audiencia: “Cuando me contrataron para el primer programa, yo era guionista y solo había hecho un sketch ante la cámara, colgado del revés”, confesaba, recordando aquel debut accidentado. “Cuando me bajé de donde estaba, que lo pasé francamente mal, recuerdo que le dije al equipo que ya había hecho en televisión todo lo que quería”.

Con toda sinceridad, el presentador compartió sus dudas iniciales y el temor más extendido en televisión: “Arranqué la aventura con el miedo de que nos iban a echar pronto, porque en la televisión, el 90% de los programas fracasan. Sin embargo, estamos aquí después de 3.000 entregas”. Terminó admitiendo que la clave de El Hormiguero está en la autenticidad: “La única manera de hacer El Hormiguero es ser auténtico. En el pasado probé a copiar a otros presentadores, pero no me salía, porque yo no soy guay”.

Un brindis por el viaje profesional más bonito de su vida y la inevitable mención a su manera de ser: “Habrá gente a la que no le guste, pero no tiene mucha importancia porque la mayoría de la gente no se gusta ni a sí misma. Este ha sido el viaje profesional más hermoso que he tenido en mi vida. Es muy emocionante estar aquí después de 20 años”.

Laura Pausini, invitada “casi Infinity”

Para celebrar semejante ocasión, la invitada no podía ser otra que Laura Pausini, todo un talismán del programa, a la que eligieron para tan señalada fecha. “Soy casi Infinity”, bromeó la cantante italiana, que suma ya 18 visitas al plató desde aquel lejano noviembre de 2007. Pablo rebuscó entre los archivos del pasado y rescató imágenes de esos primeros encuentros, de una época en la que, según él, “todavía no sabíamos contar en euros e íbamos con la calculadora”.

Durante la charla, Laura sacó su lado más divertido. Reveló que ella y su equipo tienen un grupo de WhatsApp muy particular: “Se llama tazas del mundo, y ahí compartimos fotos de los baños de los camerinos en los que han pasado estrellas como Beyoncé. No sé si debería contar esto”, admitió, ganándose las carcajadas del público. Hubo tiempo para anécdotas escatológicas, caídas en el escenario y complejos (“He tenido complejo por mi trasero, que es grande”), mezcladas con su afición a la astrología: “Chicas y chicos de Tauro, estas próximas semanas no serán facilísimas”. Laura coronó la noche con una actuación en directo: interpretó Mi historia entre tus dedos, el adelanto de su próximo disco y versión del clásico de Gianluca Grignani.

Con nuevo single bajo el brazo y una gira mundial a la vuelta de la esquina, Laura Pausini desveló que por primera vez arrancará su gira en España: “La última vez que estuve en Pamplona me llamaron pamplonica y tengo buen recuerdo de aquella ciudad que no he visto en realidad. Vamos a ir y estaremos más de una semana”. El tour la llevará después por medio mundo: Uruguay, Chile, México, Miami, Los Ángeles y Nueva York. “Mi casa es el escenario”, respondió entre bromas a Pablo Motos, que la pinchó con su costumbre incansable de girar de país en país. “Había prometido a mi familia que 2025 iba a ser un año más tranquilo, pero el 15 de enero de 2025 ya me di cuenta de que echaba de menos los conciertos. No me gustan las vacaciones, me aburro un poco en casa”.

En el tramo final, la artista desveló su canción favorita en español, sin titubeos: “Cuando nadie me ve de Alejandro Sanz”. Y volvió a dejar momentos inesperados al relatar cómo en los conciertos reacciona ante el público: “A mí solo me pasa un poco cuando hay chicas en primera fila que le ponen cara sexy a mi marido. No soy capaz de callarme cuando pasa esto, paro el concierto. En otro le pillé mirándole el trasero a una bailarina...”.

