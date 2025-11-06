Sergio Dalma revela el motivo por el que evita acudir como invitado a las bodas: “Si te soy sincero...”

Sergio Dalma en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

Sergio Dalma, uno de los nombres más emblemáticos de la música en español, se encuentra trabajando en su nuevo proyecto discográfico titulado Ritorno a Vía Dalma, que verá la luz el próximo 14 de noviembre. Este álbum supone una continuación de la serie de discos que el cantante ha dedicado a la música italiana, en los que versiona clásicos del repertorio de reconocidos artistas del país vecino. Desde aquel recordado momento en 1991 cuando interpretó Bailar pegados en el Festival de Eurovisión, el artista nacido en Sabadell ha vendido más de cuatro millones de discos y se ha consolidado como referente en el panorama musical con más de 21 discos publicados.

Para profundizar en los detalles de su último trabajo, Dalma ha visitado el plató de El Hormiguero para conversar con Pablo Motos y explicarle el sentido de su nuevo álbum. “La premisa era recuperar aquellas canciones italianas que fueron reconocidas aquí, cantadas en español. Pero claro, no es una competición de que quede mejor. Es llevarlas a mi terreno y disfrutarlo”, ha detallado el invitado en el espacio de Antena 3.

Sergio Dalma y Pablo Motos en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

En Ritorno a Vía Dalma, el cantante recorre el legado musical de autores como Mina, Laura Pausini o Franco Battiato. La selección de temas refuerza el vínculo de Dalma con la tradición italiana, a la vez que le imprime un sello personal a cada interpretación. De acuerdo con su testimonio, su gira internacional comenzará en Donostia el 14 de marzo de 2026 y visitará 20 ciudades diferentes, con cierre previsto para el 21 de febrero de 2027 en el Movistar Arena de Madrid.

“Yo no voy a bodas”

Durante el programa, Dalma ha revelado una anécdota sobre su vida privada, algo poco habitual en sus entrevistas. Debido a una pregunta en torno a la gira, el cantante compartió su experiencia en la boda de su hijo, donde varios invitados lo instaron a cantar fuera del escenario: “Si te soy sincero, no sé lo que voy a hacer. El peso será Italia. No sé... No estoy harto de Bailar pegados porque hemos hecho muchas versiones. No me gustaría que me pasara esto. Yo ya no voy a las bodas. La última boda fue la de mi hijo. Fui, pero ya cuando la gente ha brindado, decían: ‘Que cante, que cante.’ Y yo les dije: ‘¿Tú no eres mecánico?’ Pues arréglame el coche. Cuando salgo del escenario, no canto nunca”.

Alejado de los grandes focos, Dalma concede a la salud y el bienestar un lugar prioritario en su vida cotidiana. A sus 61 años, sostiene una rutina que incluye actividad física y una dieta equilibrada, medidas que considera esenciales para mantener el nivel de energía necesario ante las exigencias de los escenarios y las giras. En distintas declaraciones, el cantante ha subrayado la incidencia positiva de estos hábitos: “No solo lo hago por el físico; me ayuda a mantener la cabeza despejada. Siempre encuentro algún hueco, esté donde esté. Aunque la agenda esté apretada, siempre saco el rato (…) La clave está en sentirse bien por dentro, ser honesto con uno mismo y no castigarse por disfrutar. Si cuidas cuerpo y mente, todo lo demás fluye. De vez en cuando hay que parar las cosas para coger fuerza y seguir, siempre seguir”.