España

Sergio Dalma revela el motivo por el que evita acudir como invitado a las bodas: “Si te soy sincero...”

El cantante ha acudido como invitado a ‘El Hormiguero’ para presentar su nuevo álbum y anunciar su gira internacional

Guardar
Sergio Dalma en 'El Hormiguero'
Sergio Dalma en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

Sergio Dalma, uno de los nombres más emblemáticos de la música en español, se encuentra trabajando en su nuevo proyecto discográfico titulado Ritorno a Vía Dalma, que verá la luz el próximo 14 de noviembre. Este álbum supone una continuación de la serie de discos que el cantante ha dedicado a la música italiana, en los que versiona clásicos del repertorio de reconocidos artistas del país vecino. Desde aquel recordado momento en 1991 cuando interpretó Bailar pegados en el Festival de Eurovisión, el artista nacido en Sabadell ha vendido más de cuatro millones de discos y se ha consolidado como referente en el panorama musical con más de 21 discos publicados.

Para profundizar en los detalles de su último trabajo, Dalma ha visitado el plató de El Hormiguero para conversar con Pablo Motos y explicarle el sentido de su nuevo álbum. “La premisa era recuperar aquellas canciones italianas que fueron reconocidas aquí, cantadas en español. Pero claro, no es una competición de que quede mejor. Es llevarlas a mi terreno y disfrutarlo”, ha detallado el invitado en el espacio de Antena 3.

Sergio Dalma y Pablo Motos
Sergio Dalma y Pablo Motos en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

En Ritorno a Vía Dalma, el cantante recorre el legado musical de autores como Mina, Laura Pausini o Franco Battiato. La selección de temas refuerza el vínculo de Dalma con la tradición italiana, a la vez que le imprime un sello personal a cada interpretación. De acuerdo con su testimonio, su gira internacional comenzará en Donostia el 14 de marzo de 2026 y visitará 20 ciudades diferentes, con cierre previsto para el 21 de febrero de 2027 en el Movistar Arena de Madrid.

“Yo no voy a bodas”

Durante el programa, Dalma ha revelado una anécdota sobre su vida privada, algo poco habitual en sus entrevistas. Debido a una pregunta en torno a la gira, el cantante compartió su experiencia en la boda de su hijo, donde varios invitados lo instaron a cantar fuera del escenario: “Si te soy sincero, no sé lo que voy a hacer. El peso será Italia. No sé... No estoy harto de Bailar pegados porque hemos hecho muchas versiones. No me gustaría que me pasara esto. Yo ya no voy a las bodas. La última boda fue la de mi hijo. Fui, pero ya cuando la gente ha brindado, decían: ‘Que cante, que cante.’ Y yo les dije: ‘¿Tú no eres mecánico?’ Pues arréglame el coche. Cuando salgo del escenario, no canto nunca”.

Alejado de los grandes focos, Dalma concede a la salud y el bienestar un lugar prioritario en su vida cotidiana. A sus 61 años, sostiene una rutina que incluye actividad física y una dieta equilibrada, medidas que considera esenciales para mantener el nivel de energía necesario ante las exigencias de los escenarios y las giras. En distintas declaraciones, el cantante ha subrayado la incidencia positiva de estos hábitos: “No solo lo hago por el físico; me ayuda a mantener la cabeza despejada. Siempre encuentro algún hueco, esté donde esté. Aunque la agenda esté apretada, siempre saco el rato (…) La clave está en sentirse bien por dentro, ser honesto con uno mismo y no castigarse por disfrutar. Si cuidas cuerpo y mente, todo lo demás fluye. De vez en cuando hay que parar las cosas para coger fuerza y seguir, siempre seguir”.

Temas Relacionados

Sergio DalmaPablo MotosGente EspañaFamosos EspañaEl HormigueroTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Una mujer llamó a la policía tras pensar que había un pie humano en su plato de comida y terminó siendo un trozo de cangrejo

Tras llamar a la policía y convertir una cena en un escándalo, terminó descubriendo que simplemente le había llegado a casa el plato equivocado

Una mujer llamó a la

Cuántas veces debes lavarte el pelo a la semana, según una farmacéutica: “Frotando solo el cuero cabelludo y con productos razonables”

La farmacéutica Helena Rodero aclara la duda sobre la frecuencia ideal del lavado según el tipo de cabello

Cuántas veces debes lavarte el

Los problemas de salud de Tzigane: el cachorro de león rescatado de un circo en Francia y que ahora es cuidado en un centro de Alicante

El animal ha sido sometido a varias pruebas veterinarias que han revelado que sufre una malformación en la columna y un soplo cardíaco

Los problemas de salud de

Esta joven de 30 años está prácticamente jubilada: es hija de funcionarios y ya tiene 15 propiedades “para no depender del sistema”

Esta joven aprovechó los precios y ventajas de financiación de 2015 para buscar ingresos extra. Una década después vive de ello

Esta joven de 30 años

Un estudio alerta del aumento de problemas de memoria en adultos menores de 40 años

La erosión de la salud mental de la sociedad y el empeoramiento del nivel socioeconómico son algunas de las causas que explican este declive cognitivo

Un estudio alerta del aumento
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los empleados del desguace más

Los empleados del desguace más famoso de España confiesan qué coche tienen: “A lo mejor os sorprendéis”

Condenado un asesor fiscal que utilizó los datos personales de sus clientes para solicitar devoluciones de impuestos que ingresaba en sus cuentas

Las Fuerzas Armadas españolas tienen 227 generales, pero faltan 9.500 oficiales y 3.000 soldados: “El esfuerzo es ampliar armas, no personal”

¿Envió la Fiscalía el correo de González Amador a Moncloa? Los testigos rebaten la teoría del juez instructor de las supuestas “gestiones” del Gobierno en la filtración

Villalba asegura ante el juez que Leire Díez le habló de “una purga” en la Guardia Civil y pidió información sobre mandos de la UCO

ECONOMÍA

Con 30 años está prácticamente

Con 30 años está prácticamente jubilada: es hija de funcionarios y ya tiene 15 propiedades “para no depender del sistema”

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Air Europa vende el 26% de su capital a Turkish Airlines por 300 millones de euros

Sebastián, el joven que ha cambiado la albañilería por la agricultura: “En la obra ganas unos 1.500 euros, en el campo 2.500 sin ser tan duro físicamente”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 6 de noviembre

DEPORTES

Josep Ribas, el arquitecto culé

Josep Ribas, el arquitecto culé de la reforma del Santiago Bernabéu: “El estadio tiene que funcionar los 365 días para que sea rentable”

El fisioterapeuta que curó la pubalgia de Messi avisa a Mastantuono sobre su recuperación: “Hay ejercicios que no puedes hacer”

Un expiloto de Fórmula 1 habla de los problemas entre Hamilton y su ingeniero: “No hay química”

Achille Polonara, exjugador del Baskonia, sale del coma: “No recuerdo nada. Me dijeron que tenía un 90% de probabilidades de morir”

Cristiano Ronaldo y su opinión sobre Donald Trump: “Es uno de los hombres que puede ayudar a cambiar el mundo”