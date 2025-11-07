Se cumplen 10 años del mayor fenómeno literario de los últimos tiempos: la saga napolitana que enamoró a la crítica y a los lectores

Edición décimo aniversario de la saga 'La amiga estupenda', de Elena Ferrante en un solo volumen (Lumen)

Se cumplen diez años de uno de los fenómenos literarios más importantes de los últimos tiempos. Se trata de la saga napolitana de Elena Ferrante de la que ahora, la editorial Lumen, publica una versión conmemorativa que reúne, en un solo volumen, los cuatro títulos de La amiga estupenda.

Esta obra, que ha sido calificada por The New York Times como la mejor novela del siglo XXI, ha cautivado a millones de lectores en todo el mundo y ha generado un estatus de culto casi inmediato.

Alba Rohrwacher y Gaia Girace en 'La amiga estupenda' (4T) en HBO Max

La nueva edición incluye además un apéndice inédito con declaraciones de la autora, lo que aporta una visión única sobre el proceso creativo de una historia que ya se considera un clásico moderno. El volumen estará disponible en librerías a partir del 13 de noviembre.

La tetralogía, compuesta por La amiga estupenda, Un mal nombre, Las deudas del cuerpo y La niña perdida, narra la compleja relación entre Lila y Lenù, dos amigas que crecen en un barrio obrero de Nápoles durante la posguerra.

La trama abarca más de cincuenta años y explora las tensiones entre clase social, educación y destino, así como las ambivalencias de la amistad y la rivalidad femenina, la maternidad y el amor.

La historia comienza cuando, ya adultas, una de ellas desaparece sin dejar rastro, lo que lleva a la otra a rememorar y escribir los detalles de su vida compartida, lo que le permite a Ferrante retratar la realidad social y emocional de la Italia de mediados del siglo XX.

La saga ha sido reconocida no solo por su éxito de ventas, con más de 40 millones de ejemplares vendidos, sino también por su impacto cultural.

La adaptación televisiva de la serie ha sumado millones de espectadores y ha contribuido a consolidar la llamada “fiebre Ferrante”. Además, la obra ha sido traducida a más de 40 idiomas y ha recibido numerosos galardones-

La identidad de Elena Ferrante, un enigma literario

Uno de los aspectos que más ha fascinado a la crítica y al público es el misterio que rodea a la autora. Elena Ferrante es un seudónimo y, hasta la fecha, nadie ha logrado desvelar su verdadera identidad. Ni sus editores ni la propia autora han ofrecido pistas sobre su nombre real, su biografía o incluso su género.

Esta decisión de permanecer en el anonimato ha sido interpretada por especialistas como una forma de “borrar el ego” en un ámbito literario dominado por el narcisismo.

¿Quién será Elena Ferrante?

En una entrevista concedida a Paolo di Stefano para Il Corriere della Sera, incluida en el apéndice de la edición conmemorativa, Ferrante ha defendido su anonimato con estas palabras: “No me arrepiento de mi anonimato. Descubrir la personalidad de quien escribe a través de las historias que propone, de sus personajes, de los objetos y paisajes que describe, del tono de su escritura, no es ni más ni menos que un buen modo de leer”. Esta postura ha alimentado todo tipo de especulaciones sobre su origen, desde quienes sostienen que nació en Nápoles y luego se trasladó a Grecia y Turín, hasta quienes han llegado a sugerir que podría tratarse de un hombre.

El retrato social y la universalidad de la saga

La fuerza de La amiga estupenda reside en su capacidad para abordar temas universales a partir de una historia profundamente arraigada en la realidad napolitana.

La novela destaca por su “escritura visceral” y por la honestidad con la que describe la compleja naturaleza de las relaciones, especialmente la amistad femenina y la relación entre madre e hija.

La relación entre Lila y Lenù, marcada por la competencia, la admiración, la vergüenza y la envidia, se desarrolla en un entorno de desigualdad y carencias afectivas y económicas, en un barrio donde la violencia doméstica y el machismo son habituales, y donde las protagonistas deben aprender a sobrevivir en un ambiente hostil.

La novela no idealiza la infancia ni la amistad, sino que muestra las contradicciones y las dificultades a las que se enfrentan las dos amigas a lo largo de los años.

Nápoles, escenario y protagonista

La ciudad de Nápoles, y en particular el barrio il Rione, adquiere en la saga un papel central. Nápoles se sitúa como un microcosmos que, pese a su especificidad, logra conectar con lectores de cualquier parte del mundo. La traducción de expresiones napolitanas y la conservación de la esencia original han sido fundamentales para preservar la autenticidad del relato.

'La hija oscura', de Elena Ferrante

La obra de Ferrante ha sido objeto de múltiples adaptaciones, tanto cinematográficas como televisivas. Tras las versiones italianas de El amor molesto y Los días del abandono, Hollywood ha llevado a la gran pantalla La hija oscura, dirigida por Maggie Gyllenhaal. La saga “Dos amigas” también ha sido adaptada a una serie de televisión, y la última novela de la autora, La vida mentirosa de los adultos, cuenta con una versión en Netflix.

El fenómeno Ferrante se ha consolidado como uno de los acontecimientos literarios más relevantes de las últimas décadas. La combinación de un retrato social preciso, personajes complejos y un estilo narrativo honesto ha permitido que La amiga estupenda trascienda fronteras y generaciones, situándose en la cima de la literatura contemporánea.