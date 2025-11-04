Robert Pattinson habla por primera vez de su papel en ‘Dune: Parte 3′: “Ha sido muy relajante, como si mi cerebro no estuviese funcionando”

Tráiler oficial de 'Dune: Parte 2' en español.

El silencio que rodeaba la participación de Robert Pattinson en Dune: Parte Tres se ha roto de una vez por todas tras la entrevista publicada por IndieWire, donde el actor ha confesado las sensaciones vividas durante el rodaje de la esperada nueva entrega de la trilogía dirigida por Denis Villeneuve. Su interpretación como Scytale, el villano capaz de adoptar múltiples apariencias, se perfila como uno de los elementos más intrigantes de la nueva entrega.

En conversación con IndieWire, Pattinson desveló las dificultades de filmar en entornos extremos: “Cuando estaba haciendo Dune: Parte Tres hacía tanto calor en el desierto que no podía cuestionar nada. Y era tan relajante, como si mi cerebro realmente no estuviera funcionando, ni una sola célula. Solo escuchaba a Denis: ‘¡Lo que quieras!’”, expresaba el actor con respecto al rodaje. El actor, conocido por su intensidad interpretativa y su tendencia a elegir personajes complejos, se mostró sorprendido ante el efecto adormecedor del rodaje bajo el sol abrasador de los parajes elegidos para representar Arrakis.

Sobre su personaje, Pattinson asume el papel de Scytale, miembro de los Tleilaxu, conocidos dentro de la mitología creada por Frank Herbert por su habilidad para transformar su aspecto físico a voluntad. Esta capacidad convierte a Scytale en un rival impredecible para Paul Atreides (Timothée Chalamet). De hecho, el actor sugiere, con humor, que la severidad del desierto y el ritmo de rodaje influyeron incluso en su metodología actoral, adelantando que este “nuevo método” le gustaría trasladarlo a futuros papeles.

El actor británico confiesa en la misma entrevista que este proyecto se suma a una maratón de 19 producciones encadenadas, una cifra que, según él, justifica el “apagón” mental experimentado en el set bajo la dirección de Villeneuve. “He hecho casi diecinueve películas seguidas. Así que es entendible que me sintiera sin energía en el rodaje de Dune: Parte Tres”, comentó, evidenciando el impacto de su sobrecarga laboral en un proyecto de esta magnitud.

Duna: Parte Dos | Captura del trailer oficial | Max

El nuevo gran enemigo de Paul Atreides

La anticipación en torno a la actuación de Pattinson crece entre los seguidores de la franquicia. Scytale, antagonista principal de Dune Messiah, está llamado a medirse con Paul Atreides, personaje encarnado por Timothée Chalamet. Esta rivalidad se presenta como uno de los puntos centrales de la trama, alimentando las expectativas sobre cómo será recibida la versión cinematográfica de un villano considerado entre los más icónicos del universo literario de Herbert —algunos incluso especulan si podría eclipsar a la reciente interpretación de Feyd-Rautha por Austin Butler.

Por otra parte, se ha confirmado la continuidad en el reparto de la actriz que interpreta a Lady Jessica, reafirmando la apuesta de Villeneuve por mantener el núcleo argumental de la saga y la expectativa de los seguidores sobre nuevos desenlaces para los personajes clásicos. Según lo compartido por la producción, el título de esta tercera entrega no adoptará el nombre del libro original de Herbert, una decisión que refuerza el enfoque autónomo de Villeneuve para cerrar su trilogía. Con poco más de un año para el estreno oficial, continúa el hermetismo en torno a los detalles definitivos de Dune: Parte Tres. La expectación por el resultado final crece, alimentada por testimonios como el de Pattinson, que ofrecen una mirada directa a las exigencias físicas y emocionales detrás de una de las producciones más esperadas del cine contemporáneo.