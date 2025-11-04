España Cultura

Robert Pattinson habla por primera vez de su papel en ‘Dune: Parte 3′: “Ha sido muy relajante, como si mi cerebro no estuviese funcionando”

El actor presenta junto a Jennifer Lawrence ‘Die my love’, y ha roto el silencio sobre su enigmático rol en la saga de ciencia ficción

Guardar
Tráiler oficial de 'Dune: Parte 2' en español.

El silencio que rodeaba la participación de Robert Pattinson en Dune: Parte Tres se ha roto de una vez por todas tras la entrevista publicada por IndieWire, donde el actor ha confesado las sensaciones vividas durante el rodaje de la esperada nueva entrega de la trilogía dirigida por Denis Villeneuve. Su interpretación como Scytale, el villano capaz de adoptar múltiples apariencias, se perfila como uno de los elementos más intrigantes de la nueva entrega.

En conversación con IndieWire, Pattinson desveló las dificultades de filmar en entornos extremos: “Cuando estaba haciendo Dune: Parte Tres hacía tanto calor en el desierto que no podía cuestionar nada. Y era tan relajante, como si mi cerebro realmente no estuviera funcionando, ni una sola célula. Solo escuchaba a Denis: ‘¡Lo que quieras!’”, expresaba el actor con respecto al rodaje. El actor, conocido por su intensidad interpretativa y su tendencia a elegir personajes complejos, se mostró sorprendido ante el efecto adormecedor del rodaje bajo el sol abrasador de los parajes elegidos para representar Arrakis.

Sobre su personaje, Pattinson asume el papel de Scytale, miembro de los Tleilaxu, conocidos dentro de la mitología creada por Frank Herbert por su habilidad para transformar su aspecto físico a voluntad. Esta capacidad convierte a Scytale en un rival impredecible para Paul Atreides (Timothée Chalamet). De hecho, el actor sugiere, con humor, que la severidad del desierto y el ritmo de rodaje influyeron incluso en su metodología actoral, adelantando que este “nuevo método” le gustaría trasladarlo a futuros papeles.

El actor británico confiesa en la misma entrevista que este proyecto se suma a una maratón de 19 producciones encadenadas, una cifra que, según él, justifica el “apagón” mental experimentado en el set bajo la dirección de Villeneuve. “He hecho casi diecinueve películas seguidas. Así que es entendible que me sintiera sin energía en el rodaje de Dune: Parte Tres”, comentó, evidenciando el impacto de su sobrecarga laboral en un proyecto de esta magnitud.

Duna: Parte Dos | Captura
Duna: Parte Dos | Captura del trailer oficial | Max

El nuevo gran enemigo de Paul Atreides

La anticipación en torno a la actuación de Pattinson crece entre los seguidores de la franquicia. Scytale, antagonista principal de Dune Messiah, está llamado a medirse con Paul Atreides, personaje encarnado por Timothée Chalamet. Esta rivalidad se presenta como uno de los puntos centrales de la trama, alimentando las expectativas sobre cómo será recibida la versión cinematográfica de un villano considerado entre los más icónicos del universo literario de Herbert —algunos incluso especulan si podría eclipsar a la reciente interpretación de Feyd-Rautha por Austin Butler.

Por otra parte, se ha confirmado la continuidad en el reparto de la actriz que interpreta a Lady Jessica, reafirmando la apuesta de Villeneuve por mantener el núcleo argumental de la saga y la expectativa de los seguidores sobre nuevos desenlaces para los personajes clásicos. Según lo compartido por la producción, el título de esta tercera entrega no adoptará el nombre del libro original de Herbert, una decisión que refuerza el enfoque autónomo de Villeneuve para cerrar su trilogía. Con poco más de un año para el estreno oficial, continúa el hermetismo en torno a los detalles definitivos de Dune: Parte Tres. La expectación por el resultado final crece, alimentada por testimonios como el de Pattinson, que ofrecen una mirada directa a las exigencias físicas y emocionales detrás de una de las producciones más esperadas del cine contemporáneo.

Temas Relacionados

DuneDune: Parte TresRobert PattinsonTimothée ChalametCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

La miniserie considerada una obra maestra que acaba de llegar a Filmin: un arponero caníbal, un médico atormentado y una expedición al Ártico

El director de películas como ‘Desconocidos’ adapta la novela de Ian McGuire con un reparto de lujo encabezado por Colin Farrell

La miniserie considerada una obra

El increíble récord que ostentaba Jim Carrey y que un joven actor acaba de igualar: tres películas taquilleras en el mismo año

A pesar de su juventud y de ser relativamente desconocido para el gran público, este intérprete acaba de lograr algo que parecía imposible

El increíble récord que ostentaba

Kim Kardashian se convierte en abogada de lujo en la nueva apuesta de Disney+: “Me siento bastante versada en leyes de familia y de divorcios”

Ryan Murphy compone un drama legal ‘glamuroso’ con un reparto de lujo que incluye a Glenn Close y Naomi Watts

Kim Kardashian se convierte en

Lily Allen convierte su divorcio con David Harbour en brillante catarsis musical: “No estoy aquí para ser mediocre”

La artista británica regresa tras siete años de silencio con un álbum que mezcla dolor, valentía y provocación

Lily Allen convierte su divorcio

En marcha ‘Dinner with Audrey’, el biopic sobre la icónica Audrey Hepburn a la que dará vida esta joven actriz

La película se centrará en el romance que la intérprete vivió en París con el diseñador Hubert de Givenchy

En marcha ‘Dinner with Audrey’,
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Se puede detener a un

¿Se puede detener a un político en España? Un jurista responde

Las fechas tras la marcha de Mazón: tres perfiles y un relevo que puede retrasarse hasta seis meses

Disparan y atropellan al conductor de un camión para robarle: la Guardia Civil los detiene por intento de homicidio

Así es la nueva ‘nube de combate naval’ de España: el sistema que pretende coordinar buques, drones o submarinos y mejorar la ciberseguridad

Un padre pide quitar la pensión alimenticia a su hija porque “no tiene relación con ella”: el juez lo rechaza porque el distanciamiento es culpa de los dos

ECONOMÍA

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del Sorteo 2

Una inversora de 31 años desvela cómo pasó de cobrar 20 euros a la semana a llegar a facturar 10.000 euros en 48 horas

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 4 noviembre

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 1

Amancio Ortega lidera con 109.900 millones de euros una lista Forbes cada vez más envejecida: las cien personas más ricas de España tienen 84,5 años de media

DEPORTES

Thomas Gravesen “era muy simpático

Thomas Gravesen “era muy simpático y muy bruto”, según Paco Pavón: “En el Castilla le llamaban Shrek y les perseguía”

Xabi Alonso vuelve a Anfield: el héroe del Liverpool en ‘el milagro de Estambul’ regresa convertido en entrenador del Real Madrid

Nayanesh Ayman, el luchador español que empezó en Muay Thai para defender a su madre y se convirtió en campeón mundial: “No quería que nadie más la maltratara”

La esperanza de Oier Lazkano para demostrar su inocencia: los precedentes que podrían exculpar al ciclista

El tenis femenino se rinde ante el dinero de Arabia: de las críticas iniciales a las WTA Finals