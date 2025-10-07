España Cultura

La película que podría ser la sorpresa de los próximos Oscar: “La mejor actuación de Timothée Chalamet hasta la fecha”

Tras su paso por el Festival de Nueva York, ‘Marty Supreme’, sobre la vida de un jugador de ping-pong, ha sido calificada como hito cinematográfico

Beatriz Martínez

Por Beatriz Martínez

Timothée Chalamet protagoniza 'Marty Supreme',
Timothée Chalamet protagoniza 'Marty Supreme', lo nuevo de Joshua Safdie que se estrenará en España el 2 de febrero de 2026

El estreno sorpresa de Marty Supreme (Sin límites) en el Festival de Cine de Nueva York ha generado una oleada de entusiasmo entre la crítica especializada, que no ha escatimado elogios para la nueva obra de Josh Safdie y, en particular, para la interpretación de Timothée Chalamet.

Diversos periodistas y analistas presentes en la proyección han coincidido en calificar la película como un hito cinematográfico y han destacado la actuación de Chalamet como la más sobresaliente de su carrera.

La película, dirigida en solitario por Joshua Safdie, conocido previamente por sus colaboraciones con su hermano Ben Safdie (que acaba de estrenar, también por su cuenta, The Smashing Machine) en títulos como Good Time y Diamantes en bruto, presenta a Chalamet en el papel de Marty Mauser, un prodigio del ping pong cuya vida se complica mientras persigue un campeonato internacional. El reparto incluye a figuras como Gwyneth Paltrow, Odessa A’zion, Kevin O’Leary, Tyler the Creator, el director Abel Ferrara y Fran Drescher.

El papel que podría darle a Timothée Chalamet el Oscar

El impacto de la película se refleja en las primeras reacciones de la prensa. Ramin Setoodeh, coeditor en jefe de Variety, dijo en la red social X que era “‘la mejor actuación de Timothée Chalamet hasta la fecha”. Por su parte, Diego Andaluz, presidente de Discussing Film, consideró que se trata del mejor trabajo de Safdie y subrayó la entrega de Chalamet en el rol principal: “Una odisea que parece un cruce desquiciado entre ‘Atrápame si puedes’ y ‘Diamantes en bruto’. Timothée Chalamet ofrece la actuación de su vida en este inolvidable y sobrecogedor tour de force cinematográfico que funciona a toda máquina”, escribió en X.

'The Smashing Machine', la película del otro hermano Safdie que se acaba de estrenar en España. (Diamond films)

David Crow, periodista especializado en entretenimiento, resaltó la energía y el ritmo de la película, así como su conexión con trabajos previos de Safdie: “Una descarga absoluta de adrenalina y la continuación de ‘Diamantes en bruto’ que estábamos esperando. Igual de demente y tensa“.

La película se trata de un biopic en torno a la figura de Marty Reisman, campeón norteamericano de tenis de mesa que se convertía en las competiciones en un auténtico ‘showman’, hasta que incluso terminó haciendo comedia de sus partidos.

Una pelicula “con mucho sexo”

Marty Supreme (Sin límites), que se perfila como el gran estreno navideño de A24, ha sido señalada como una de las producciones originales más costosas del estudio hasta la fecha y es una de las serias candidatas a la próxima temporada de premios.

Marty Supreme (Captura de tráiler
Marty Supreme (Captura de tráiler oficial)

El rodaje ya había generado expectación cuando se difundieron imágenes de Chalamet y Paltrow en una escena de beso apasionado. Posteriormente, Paltrow reveló a Vanity Fair que su personaje mantiene “mucho sexo” con el de Chalamet y que, durante la filmación, ambos pidieron al coordinador de intimidad que se apartara un poco: “Dijimos: Creo que estamos bien. Puedes dar un paso atrás”, relató Paltrow. Añadió: “No sé cómo es para los jóvenes que recién comienzan, pero… si alguien dice: ‘Bien, ahora va a poner la mano aquí’, como artista me sentiría muy limitada por eso”.

