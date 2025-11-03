Jennifer Lawrence dice que trabajar con Robert Pattinson en ‘Die My Love’ es su “venganza” por ser rechazada en ‘Crepúsculo’: “Es lo que quería”

Robert Pattinson y Jennifer Lawrence en la promoción de 'Die My Love'. (Stephane Cardinale)

Dicen que el que ríe último ríe mejor, un refrán que la actriz Jennifer Lawrence parece haber experimentado en carne propia. La actriz, consagrada a día de hoy como una de las estrellas de Hollywood más importantes de su generación, ha hablado en más de una ocasión de los múltiples rechazos que enfrentó a lo largo de su carrera, "no por mis películas, ni por mis ideas políticas, sino por mí, por mi personalidad”, ha especificado la actriz a la revista Variety en declaraciones recientes.

En este sentido, en la promoción de la próxima película de la actriz, Die My Love, dirigida por Lynne Ramsay y coprotagonizada por Robert Pattinson, Lawrence ha encontrado su particular momento de justicia poética con uno de los noes que más le dolió. “Sí, es totalmente la venganza que quería”, ha bromeado cuando le preguntaron si, al rodar con Pattinson, ha podido quitarse la espina de cuando fue rechazada para el papel de Bella Swan en la saga Crepúsculo, un dato que ella misma reveló en 2023, en el pódcast The Rewatchables: “Me dijeron que no inmediatamente y ni siquiera me devolvieron la llamada”.

Lawrence perdería ese tren que convirtió a Robert Pattinson en uno de los actores más famosos del momento, pero por suerte, alcanzaría la fama con la adaptación de otra saga juvenil, Los juegos del hambre, de Suzanne Collins. Eso sí, la actriz ya había llamado la atención de la crítica con su actuación en Winter’s Bone (2010), que le valió una nominación al Óscar. “Cuando se estrenó esa película, todo el mundo fue a verla y se preguntaba: ‘¿Quién es esta chica?’ Tenía como un poder elemental, y se notaba que desde el primer momento de su carrera, era la estrella más grande del mundo”.

Un drama en pareja vivido con complicidad en el rodaje

El esperado regreso de Lynne Ramsay a la dirección llega con Die My Love, su primer largometraje desde En realidad, nunca estuviste aquí en 2017. El filme presenta un psicodrama febril donde Lawrence interpreta a una escritora que experimenta un profundo deterioro emocional en medio de un matrimonio volátil y bajo la presión de la maternidad. En pantalla, la dinámica entre Lawrence y Pattinson se despliega a través de intensos intercambios de insultos, en un incesante combate verbal que contrasta de forma notoria con la calma y complicidad que ambos demostraron fuera del set. “Lo que más me ha gustado de trabajar con él era probablemente que podíamos estar en la misma habitación sin hablar durante mucho tiempo”, explica la actriz a Variey.

La colaboración profesional con Pattinson en Die My Love también ha dado pie a episodios tan insólitos como el que Lawrence compartió en el programa televisivo The Graham Norton Show. Según relató la actriz, hubo una ocasión en la que su colega apareció inesperadamente en su casa y le pidió algo de comer. “Mientras él estaba en el baño, saqué la comida de mi cubo de basura”, contó entre risas. Cuando Pattinson regresó, Lawrence lo observó devorar el plato sin dudar. “Y cuando acabó, me dijo: ‘Sigo teniendo hambre. ¿Tienes más?’”, relató. Lawrence respondió afirmativamente, pero aclarando que la comida estaba en la basura. “Él contestó que no le importaba, la cogió del cubo y simplemente continuó comiendo”, recordó.