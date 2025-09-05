‘The White Lotus’ encuentra destino para su cuarta temporada: este es el país donde se rodará su siguiente entrega

Te irás siendo una persona completamente diferente. La serie original de HBO, #TheWhiteLotus, regresa el 16 de febrero a Max.(Crédito: Max)

El proyecto de la nueva entrega de The White Lotus abre perspectivas para el turismo de lujo y la industria audiovisual en Francia, un país que pasó al primer plano de las opciones de rodaje para la esperada serie tras una primera ronda de scouting. Según información publicada por Deadline, la decisión aún no es oficial y fuentes internas niegan que exista un acuerdo cerrado sobre el hotel o la región que albergará la mayoría de las escenas. El silencio de HBO refuerza la cautela, aunque diferentes pistas apuntan con fuerza al sur del país.

Como recordó Deadline, la ficción creada por Mike White mantiene desde su inicio una sociedad promocional con la cadena de hoteles Four Seasons. Esta alianza permite que los resorts de la firma se transformen en elegantes escenarios de la serie, integrados en la narrativa de asesinatos y secretos bajo el sol que caracteriza a The White Lotus. El rumor más persistente ubica el próximo rodaje en el célebre Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, a orillas de la Riviera Francesa y a pocos kilómetros de Cannes, capital de la industria cinematográfica europea cada primavera. Asociado al glamour de Hollywood y con una reputación consolidada, el complejo resalta entre los candidatos, aunque nada hay firmado.

El hotel de Cap-Ferrat no es la única alternativa. Francia suma en su territorio dos establecimientos Four Seasons de envergadura: Megève, en la región de los Alpes, y el histórico George V, en pleno centro de París. Cada uno ofrece un paisaje radicalmente distinto: la costa mediterránea, el ambiente alpino y la experiencia urbana parisina. Como publicaron fuentes próximas a la producción, la serie podría replicar el formato de la tercera temporada, grabando en más de un resort tras su experiencia en Tailandia. En aquella ocasión, adoptaron como base el Four Seasons Koh Samui y sumaron otros hoteles externos a la cadena para enriquecer la narrativa visual.

En la ecuación pesa tanto el atractivo del destino como las preferencias de Mike White. El propio creador insinuó un margen de cambio después de la tercera temporada: “Esta vez quiero salir del entorno de olas rompiendo contra las rocas, aunque siempre hay espacio para más asesinatos en los hoteles de White Lotus”, dijo el realizador tras el cierre en Tailandia. Esta intención se enfrenta a ciertas limitantes prácticas y personales. El equipo ha admitido que White no disfruta del frío, descartando previamente sugerencias para rodar en estaciones invernales. Con Megève activa como estación de esquí durante el invierno y primavera, surge la incógnita de si un entorno helado resultará aceptable para la visión de la serie.

La familia Ratliff es uno de los focos principales de la tercera temporada de 'The White Lotus' (Escena de 'The White Lotus')

Poco a poco

El pulso entre clima y ambientación no es menor, considerando el refinamiento de la marca y el interés en ofrecer algo nuevo sin repetir fórmulas. París, por su parte, presentaría un giro radical hacia el mundo urbano, lejos de las playas que han sido sello visual de la serie en Hawái, Sicilia y Tailandia. La importancia de la decisión se potencia por el eco internacional y el estatus de The White Lotus como fenómeno televisivo. La tercera temporada fue reconocida con 23 nominaciones a los premios Emmy, según detalló Deadline, afianzando la relevancia de sus locaciones tanto para la trama como para la asociación entre turismo y cultura pop.

El equipo estaba programado para explorar sitios en Francia en primavera de este año, aunque la búsqueda se pospuso hasta el verano para dar un respiro a White tras la intensa producción de la última entrega. Voces externas y comentarios de seguidores han sumado sus propias apuestas, priorizando escenarios novedosos y pidiendo a la serie ampliar su horizonte geográfico más allá de Europa Occidental.

Por ahora, la expectación y el debate siguen en alto. La elección final del lugar marcará el tono del próximo misterio y consolidará o desafiará la tradición de ambientes costeros para la franquicia. Hasta que HBO y Mike White lo hagan oficial, la cuarta temporada de The White Lotus mantiene a sus seguidores pendientes de la Riviera, los Alpes y el corazón parisino.