España

Cada vez son más frecuentes las aplicaciones religiosas: “Si hay alguien que no debería ser representado por un avatar, el Papa está en el primer lugar de la lista”

Estas aplicaciones móviles están generadas por Inteligencia Artificial, y proponen representaciones de deidades que contestan a las preguntas de los creyentes

Sofia Avendaño

Por Sofia Avendaño

Guardar
Persona haciendo foto a una
Persona haciendo foto a una cruz. (REUTERS)

La inteligencia artificial ha irrumpido con fuerza en el ámbito religioso, transformando la manera en que millones de personas interactúan con su fe. En los últimos años, se ha producido una auténtica explosión global de aplicaciones religiosas impulsadas por IA, muchas de las cuales permiten a los usuarios “hablar” directamente con representaciones de deidades, acceder a oraciones personalizadas y recibir consejos espirituales guiados por algoritmos.

Uno de los casos más destacados es el de Hallow, una aplicación católica que en febrero de 2024 se convirtió en la más descargada del mundo, superando a gigantes como Instagram, TikTok y Netflix. En 2025, Hallow alcanzó los 23 millones de descargas y se consolidó como socia oficial del Jubileo, un evento de gran relevancia para la Iglesia Católica. Su éxito refleja un cambio de paradigma: cada vez más personas acuden a la inteligencia artificial para encontrar respuestas espirituales, especialmente aquellas que se han alejado de los espacios religiosos tradicionales.

Alex Jones, cofundador de Hallow, ha subrayado que el propósito de la aplicación es “ayudar al mayor número posible de personas”, particularmente a quienes se sienten desconectados de su fe. Uno de sus usuarios declaró: “He sido católico desde mi nacimiento, y ningún recurso ha transformado mi vida de oración como Hallow”.

Persona sujetando móvil y Rosario.
Persona sujetando móvil y Rosario. REUTERS/Ciro De Luca

Hallow no es una excepción. En Italia, medios locales destacan el crecimiento de plataformas como ChatwithGod.ai, que permite a los usuarios entablar conversaciones simuladas con diversas figuras religiosas, desde el Dios cristiano o judío, hasta Buda o Mahoma. Estas aplicaciones abordan temas como el futuro, la familia, las finanzas o incluso la política, ampliando el papel tradicional de la religión hacia una dimensión más interactiva y personalizada. Algunas incluso ofrecen versiones virtuales del sacramento de la confesión, lo que ha generado fuertes debates éticos y religiosos.

El escepticismo del Papa León XIV

A pesar del entusiasmo que rodea estas innovaciones, la reacción desde el Vaticano ha sido cautelosa. El Papa León XIV expresó públicamente su escepticismo, afirmando que “será muy difícil descubrir la presencia de Dios en la inteligencia artificial”. Rechazó tajantemente la posibilidad de crear un “Papa artificial” y advirtió: “Si hay alguien que no debería ser representado por un avatar, yo diría que el Papa está en el primer lugar de la lista”.

El papa León XIV hace
El papa León XIV hace un gesto a su llegada a su audiencia semanal, en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el 1 de octubre de 2025. (AP Foto/Gregorio Borgia)

El debate también ha llegado al ámbito académico. Don Luca Peyron, referente de la Pastoral de Cultura Tecnocientífica de la Arquidiócesis de Turín y profesor en la Universidad Católica de Milán, alertó sobre los riesgos psicológicos y espirituales de estas herramientas. Según él, recurrir a una máquina para establecer un vínculo espiritual puede generar “un cortocircuito psicológico y espiritual”, especialmente en personas emocionalmente frágiles. “La fe es el encuentro con una persona, que es la persona de Cristo, a través de alguien que ya ha tenido ese encuentro. Conocer a alguien a través de una máquina no puede funcionar”, añadió.

En Rumanía, donde seis de cada diez ciudadanos ya utilizan IA a diario, también se están planteando interrogantes similares. El antropólogo Alexandru Bălășescu subrayó que, en muchos casos, la ética de la inteligencia artificial sigue siendo la del lucro, lo cual podría desvirtuar su uso en contextos espirituales.

La expansión de estas aplicaciones plantea una pregunta central: ¿puede la inteligencia artificial sustituir o complementar la experiencia espiritual humana? Si bien la IA abre nuevas posibilidades para explorar la fe, también genera profundas dudas sobre la autenticidad de la vivencia religiosa y los límites de la relación entre el hombre y la máquina en este terreno tan íntimo.

Temas Relacionados

ReligiónPapa León XIVInteligencia ArtificialEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Simón Pérez recuerda su video viral con Silvia Charro y se rompe: “No quiero llorar en directo...”

El programa ‘Equipo de Investigación’ ha traído al presente a los dos economistas, que cayeron en desgracia tras un polémico vídeo que se hizo viral en 2017

Simón Pérez recuerda su video

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas

Los números que dieron fortuna

Un estudio revela una conexión entre el tiempo de uso de pantallas y trastornos de salud mental como la depresión o la anorexia

El componente genético podría explicar por qué algunos adolescentes son más susceptibles al uso intensivo de pantallas y a los problemas de salud mental

Un estudio revela una conexión

La Aemet alerta de “un episodio de lluvias intensas, persistentes y con tormenta en el Mediterráneo”: estas serán las zonas más afectadas

El cambio de tiempo traerá una bajada del mercurio en todo el país y, tras varias jornadas muy cálidas para la época, las temperaturas serán las propias de octubre

La Aemet alerta de “un

Los detalles de la boda secreta de Francesca Thyssen y Markus Reymann: el lugar, la fecha y una gran ausencia

La hija del barón Hans Heinrich Thyssen unirá su vida en matrimonio este mes de octubre

Los detalles de la boda
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un nuevo informe revela que

Un nuevo informe revela que Salomé Pradas acudió a un acto taurino cuatro días antes de la DANA mientras Aemet ya alertaba del riesgo extremo

Este es el día de la semana que no debes echar gasolina, según la OCU

Cinco personas acuden al curso de recuperación del carnet de conducir en sus propios coches

Una sentencia pionera concede el derecho a percibir el complemento por brecha de género en su pensión a una jubilada por el cuidado de su nieta

La industria de defensa de España ingresa un 16,2% más que hace dos años gracias al rearme europeo: supera los 16.000 millones de euros

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Un cliente de El Corte Inglés pide un préstamo y la financiera le aplica intereses del 14,25%: contrato nulo y condena por usura

Trabaja a media jornada en Bélgica y cobra más de 1.200 euros: “Puedes pasar a cobrar 2.200 euros”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 7 de octubre

DEPORTES

Un expresidente del FC Barcelona

Un expresidente del FC Barcelona habla sobre la llegada de Leo Messi al club azulgrana: “Me tuvieron que convencer de que iba a ser excepcional”

La polémica celebración de un ciclista de Israel-Premier Tech Oded Kogut tras su victoria en el Tour de Croacia: “Para los que nos querían echar”

La UEFA da el visto bueno al partido Villarreal - FC Barcelona en Miami: “Esta decisión es excepcional y no debe considerarse un precedente”

Las altas temperaturas en el torneo de Shanghái hacen mella en los tenistas: Djokovic vomita en mitad de un partido y Sinner se retira con calambres

El equipo ciclista Israel-Premier Tech cambiará de nombre y modificará su estructura para alejarse “de su actual identidad israelí”