España Cultura

“Nunca te van a contratar”: Leonardo DiCaprio revela el momento en el que su agente le quiso cambiar su nombre artístico

El actor, que presenta ‘Una batalla tras otra’, ha compartido un curioso momento de su infancia antes de convertirse en una estrella

David Pardillos

Por David Pardillos

Guardar
Tráiler de 'Una batalla tras otra', la nueva película de Leonardo DiCaprio

A los 12 años, Leonardo DiCaprio estuvo a punto de dejar atrás el nombre que, décadas después, sería sinónimo de prestigio en Hollywood. Según reveló el propio actor en el pódcast New Heights –publicó Deadline–, una agencia de representación le propuso que adoptara el nombre artístico de “Lenny Williams” porque “Leonardo DiCaprio” sonaba “demasiado étnico”. La historia, rememorada por DiCaprio días antes del estreno de su esperada colaboración con Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra, ofrece una mirada hacia los mecanismos y prejuicios que han conformado la industria del cine.

En los primeros compases de su carrera, cuando apenas acumulaba algunas experiencias en televisión y se preparaba para debutar en el cine con Critters 3, DiCaprio fue presionado para reinventarse por completo. “Por fin conseguí un agente. Me dijeron: ‘Tu nombre es demasiado étnico’”, relató el actor durante la conversación con los presentadores del pódcast. Según contó, la propuesta era directa: dejar de ser Leonardo Wilhelm DiCaprio para convertirse en “Lenny Williams”. La presión de la industria por simplificar nombres y adaptarlos a estándares anglosajones tampoco era exclusiva. DiCaprio, que tenía entre 12 y 13 años, recuerda la confusión: “Les pregunté: ‘¿Qué quieres decir? ¿Es Leonardo DiCaprio?’ Les pregunté: ‘¿Qué es Lenny?’. Tenía 12 o 13 años. ‘¿Qué es Lenny Williams?’”. Su agente le respondió que querían usar su segundo nombre y “hacerlo realidad”. La decisión quedó en suspenso cuando su padre intervino.

La respuesta de George DiCaprio fue tajante. El autor de cómics underground, al ver una fotografía de su hijo con el supuesto nuevo nombre, rasgó la imagen y sentenció: “Por encima de mi cadáver”. Esa determinación selló el futuro de un nombre que ya estaba destinado a la fama, aunque entonces nadie lo intuía. Según Deadline, este simple acto paternal puso fin a una estrategia recurrente en la industria: la invisibilización de raíces a cambio de una supuesta mejor aceptación profesional.

(Crédito: prensa Warner Bros. Pictures)
(Crédito: prensa Warner Bros. Pictures)

A Benicio del Toro le sucedió lo mismo

La anécdota encontró eco inmediato durante el pódcast, cuando Benicio del Toro, coprotagonista en la nueva película de DiCaprio, tomó la palabra. Del Toro compartió que también fue presionado para modificar su nombre al ingresar a la industria norteamericana: “Me dijeron lo mismo. ‘Eres Benny Del’”. Aunque ambos resistieron estas imposiciones, la práctica de desgajar la identidad para buscar un encaje comercial revela el pulso que aún hoy existe en Hollywood entre la autenticidad y la adaptación.

Con 50 años y casi cuatro décadas de trayectoria, DiCaprio encara cada película como un capítulo más en su consolidada carrera. Seis veces nominado al Oscar, una vez ganador por El renacido en 2016, el actor reivindica hoy la decisión de mantener su nombre intacto. Su filmografía es, en sí misma, resumen de una generación: desde Romeo y Julieta y Titanic hasta Origen o El lobo de Wall Street. Además, su presencia junto a los principales directores contemporáneos –en particular, Martin Scorsese– lo ha afianzado como uno de los grandes nombres de la época.

La última apuesta de DiCaprio es una prueba de esa vigencia y relevancia. Hoy, 26 de septiembre, se estrena Una batalla tras otra, thriller de acción dirigido por Paul Thomas Anderson y que ya cosecha elogios en las primeras reseñas del año. En el filme, el actor encarna a Bob Ferguson, un hombre marcado por su pasado como miembro del grupo de resistencia conocido como los “75 Franceses”. Hace dieciséis años, juntos liberaron a 200 prisioneros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Ahora, Bob y sus antiguos compañeros –incluido el personaje que interpreta Benicio del Toro– viven ocultos, perseguidos por correligionarios del entonces coronel del ICE, Steven J. Lockjaw (Sean Penn).

El episodio del nombre artístico, contado tres décadas después, subraya cómo los actores más emblemáticos de la industria han tenido que pelear no solo por papeles, sino por su derecho a la identidad. Según Deadline, la intervención de George DiCaprio permitió consolidar una marca personal genuina, que resuena mucho más allá del cine: el nombre verdadero que acompaña a una de las grandes trayectorias de Hollywood.

Temas Relacionados

Leonardo DiCaprioActoresCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

La esperada secuela de ‘La red social’ ya tiene título y fecha de estreno: estos son todos los detalles

La nueva continuación contará con actores como Jeremy Allen White, Mikey Madison y Bill Burr

La esperada secuela de ‘La

Sorpresa en el reparto de la nueva película de ‘Las Crónicas de Narnia’ con Greta Gerwig: se une esta actriz de la aclamada serie de ‘Star Wars’

El rodaje del ambicioso filme de Netflix ya está en marcha mientras ultima su elenco

Sorpresa en el reparto de

Kidd Keo lanza un disco de trap ‘basura’ con la mirada puesta en el futuro: “Joaquín Sabina era Kidd Keo cuando Raphael era Quevedo”

El artista lanza su disco ‘BBZ_TRASHTAPE’ con canciones que consideraba ‘anticomerciales’ y que había descartado para preparar a su público de cara a una nueva etapa en su carrera

Kidd Keo lanza un disco

‘Una batalla tras otra’: Leonardo DiCaprio llama a la revolución en la película más divertida de Paul Thomas Anderson desde ‘Boogie Nights’

El director californiano se alía con el prestigioso actor en este thriller basado libremente en una obra de Thomas Pynchon

‘Una batalla tras otra’: Leonardo

Lo mejor y lo peor del Festival de San Sebastián 2025: el cine español se luce y las estrellas de Hollywood se esconden y solo posan para la alfombra roja

Finaliza una edición que, como siempre, tiene sus luces y sus sombras, entre ellas la falta de consistencia de la sección oficial a concurso

Lo mejor y lo peor
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un probador de vehículos da

Un probador de vehículos da su “lista negra”: “No compres estos coches”

El incendio de Peñalba de la Sierra obliga a desalojar dos municipios y a restringir el acceso al Hayedo de Tejera Negra: se declaró hace ya 6 días

Ada Colau, a bordo de la Flotilla de Gaza, teme que el buque español no llegue a tiempo: “Si tarda seis días en llegar no nos podrá acompañar”

La imagen del rey Felipe VI y Donald Trump: la Casa Blanca publica una fotografía tras su encuentro en la Asamblea General de la ONU

Pedro Sánchez reitera que el buque ‘Furor’ está para “proteger” a la Flotilla y asegura que no habrá confrontación con las fuerzas israelíes

ECONOMÍA

Cuál es el precio de

Cuál es el precio de la luz en España para este domingo

Una estadounidense que vive en Madrid estalla contra las condiciones de alquiler: “Llámalo estafa’”

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

El Tribunal Supremo se niega a que el Estado compense a un casero que quiso subir el alquiler por encima del 2%

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

DEPORTES

Mundial de ciclismo en ruta

Mundial de ciclismo en ruta 2025: favoritos, horario y cómo puedo verlo en televisión

Hamilton se salta las pruebas de Ferrari por quedarse con su perro en coma: “Se le paró el corazón”

Los primeros entrenadores de Álvaro Carreras hablan de su carrera y su ascenso en el Real Madrid: “Es el mejor lateral izquierdo que hay”

Previa de LaLiga: Girona vs Espanyol

El español Carlos Soria se convierte en la persona de más edad en escalar un 8.000