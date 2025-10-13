España Cultura

Disney prepara una versión de acción real de una de sus películas más queridas y negocia con Scarlett Johansson para este papel

El gigante de la animación estadounidense ha reactivado un proyecto paralizado tras el éxito de ‘Lilo & Stitch’

Nel Gómez

Por Nel Gómez

La actriz Scarlett Johansson posa
La actriz Scarlett Johansson posa en la alfombra roja de los premios Oscar en Hollywood. (REUTERS/Mike Blake)

Tras el impresionante éxito de taquilla de Lilo & Stitch, película que ha recaudado 1.037 millones de dólares en lo que va de 2025 y se ha consolidado como la película más taquillera del año en todo el mudo, Disney ha decidido reactivar el desarrollo de la adaptación de acción real de otro clásico animado de su catálogo.

El gigante de la animación albergaba algunas dudas sobre la viabilidad de este tipo de proyectos tras el desinterés experimentado por uno de sus últimos proyectos, Blancanieves. Una película que, además, vino precedida por una larga serie de polémicas. Sin embargo, el buen funcionamiento en taquilla de la película sobre el pequeño y carismático alienígena ha reforzado la confianza en retomar la idea de utilizar actores de carne y hueso para crear una nueva versión de una de las películas más carismáticas realizadas por la empresa durante este siglo: Enredados.

Captura del tráiler oficial de
Captura del tráiler oficial de 'Enredados'. (Disney)

Una actriz de primera para atraer al público

En el centro de este relanzamiento se sitúa el fichaje de Scarlett Johansson, quien se encuentra en conversaciones avanzadas para interpretar a Madre Gothel, la villana que mantiene recluida en una torre a la joven Rapunzel. Además, según han informado medios especializados como Deadline, la dirección quedaría en manos de Michael Gracey, conocido por su labor en El gran showman y la reciente Better Man, mientras que el guion correrá a cargo de Jennifer Kaytin Robinson. Eso sí, ni Rapunzel ni su enamorado cuentan aún con actores asignados.

El desarrollo de Enredados vio cómo su marcha se interrumpía temporalmente en abril, tras la decisión de Disney de paralizar el proyecto a raíz de las cifras obtenidas por Blancanieves. No obstante, la compañía ha notado que existe una marcada diferencia entre las adaptaciones de los clásicos más antiguos y las obras surgidas a partir del resurgimiento musical iniciado en 1989 con La sirenita. Remakes como Aladdín, La Bella y la Bestia o la propia Lilo & Stitch han logrado mejores resultados en taquilla, argumento que, según estas fuentes, sostiene el renovado impulso del proyecto de Enredados.

La película original, estrenada hace quince años y con una recaudación global cercana a los 600 millones de dólares, significó para Disney el primer experimento exitoso en trasladar el formato musical de Broadway, tan empleado durante el Renacimiento de los años 90, a la animación en 3D. Esta convergencia de tecnología y tradición musical supuso además un importante precedente para que la famosa empresa se atreviera a lanzar proyectos como Frozen.

Los nuevos proyectos de Disney

La actual estrategia del equipo de Live Action de Disney implica tanto reinterpretar clásicos bajo una óptica moderna como apostar por nuevos universos, tal como lo demuestra el reciente anuncio de adquirir los derechos de la famosa saga literaria de Criaturas Imposibles. A pesar de la pausa sufrida por Enredados meses atrás, la compañía mantiene firme su cronograma con otros proyectos, como la versión en acción real de Vaiana, prevista para el 10 de julio de 2026, dirigida por Thomas Kail y protagonizada por Catherine Laga’aia y Dwayne Johnson.

Ohana significa familia, y la familia nunca te abandona... ni te olvida. #LiloYStitch, estreno 22 de mayo, solo en cines. (Crédito: Disney)

De este modo, la incorporación de una actriz como Scarlett Johansson en el proyecto supondría un importantísimo espaldarazo para el proyecto. No hay que olvidar que la actriz, tras el éxito de películas como El esquema fenicio y Jurassic World: El renacer, se ha convertido en la intérprete más taquillera de toda la historia, con una recaudación superior a los 17.700 millones de dólares acumulados en todo el mundo.

