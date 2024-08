El motivo por el que el actor de Elrond de ‘El Señor de los Anillos’ no ha visto la serie de ‘Los Anillos de Poder’

Su poder lo cambiará todo. Los Anillos de Poder regresa el 29 de agosto a Prime Video.(Crédito: Prime Video)

Hugo Weaving, el actor que dio vida al personaje de Elrond en la trilogía cinematográfica de El Señor de los Anillos dirigida por Peter Jackson, ha revelado que no ha visto la serie de Amazon Los Anillos de Poder, a pesar de que esta explora un periodo anterior de la historia de la Tierra Media y cuenta con un nuevo actor interpretando su antiguo papel. La revelación ha llamado la atención de los fans de la saga, quienes podrían haberse preguntado si el actor, que inmortalizó a Elrond en la gran pantalla, habría sentido curiosidad por ver cómo la serie expande el universo creado por J.R.R. Tolkien. Sin embargo, Weaving ha explicado las razones detrás de su decisión, aportando una perspectiva que puede sorprender a algunos.

En una reciente entrevista, Weaving expresó su falta de interés en revisitar la Tierra Media, incluso a través de una nueva adaptación como Los Anillos de Poder. “No la he visto y pido disculpas a Robert (Aramayo, intérprete de Elrond en la serie). No he podido porque pasé demasiado tiempo en la Tierra Media y no tengo muchas ganas de volver allí”, comentó el actor. Esta declaración refleja la profunda inmersión que tuvo en su papel durante los años de producción de las películas originales, un proceso que, aunque gratificante, parece haber sido suficiente para el actor.

Weaving continúa explicando que su apego a Nueva Zelanda, donde se filmaron las películas de Jackson, no se traduce necesariamente en un deseo de volver a ese mundo cinematográfico: “Me encanta Nueva Zelanda, hace poco volví allí, pero no. Es curioso, creo que cuando pasas tanto tiempo en una obra en particular, y de alguna forma... es una gran, gran película, una gran saga, pero para mí, de una manera divertida, no es un papel que tenga tanta relevancia en mi cabeza que para los aficionados”.

Robert Aramayo da vida a Elrond en 'Los anillos de poder'

Más allá de la Tierra Media

Estas palabras sugieren que, para Weaving, su participación en El Señor de los Anillos fue una experiencia importante, pero que no ocupa un lugar tan prominente en su vida personal y profesional como lo hace para los millones de fans de la saga en todo el mundo. Su decisión de no ver Los Anillos de Poder no parece estar motivada por una falta de respeto o de aprecio por el trabajo de los nuevos actores y creadores, sino más bien por un deseo de mantener una distancia saludable de un proyecto al que ya dedicó una parte significativa de su vida.

El actor británico Robert Aramayo, quien interpreta a Elrond en Los Anillos de Poder, ha tomado las riendas del personaje en un contexto muy diferente al que Weaving enfrentó. Mientras que Weaving retrató a un Elrond maduro y sabio durante los eventos de la Guerra del Anillo, Aramayo da vida a un Elrond más joven, en una época en la que la Tierra Media enfrenta las primeras señales del resurgimiento del mal, muchos siglos antes de los eventos de El Señor de los Anillos. Aunque Weaving no ha visto la serie, es evidente que su legado como Elrond continúa influyendo en la forma en que los nuevos actores y creadores abordan el vasto universo de Tolkien.

La reacción de Weaving contrasta con la de otros actores que han vuelto a visitar sus personajes en adaptaciones o secuelas posteriores. Sin embargo, su elección también resalta la complejidad de asumir un rol en una franquicia tan icónica y duradera como El Señor de los Anillos. Para algunos actores, la experiencia de interpretar a un personaje en un universo tan rico y expansivo puede ser algo que desean preservar en su memoria tal como fue, sin la necesidad de comparar o reinterpretar esa experiencia a través de nuevas versiones o historias.

En conclusión, Hugo Weaving ha decidido no adentrarse en Los Anillos de Poder, no por desinterés en la calidad de la serie, sino porque su tiempo en la Tierra Media fue suficiente para él. Los fans de la saga pueden apreciar la honestidad del actor y entender que, aunque su interpretación de Elrond fue fundamental, su relación con el personaje ha evolucionado de manera diferente a la de los espectadores. Mientras tanto, Los Anillos de Poder continúa explorando nuevas historias y personajes, expandiendo el legado de Tolkien para futuras generaciones en una versión visualmente impresionante en 4K que, según los creadores, ofrece una experiencia única.