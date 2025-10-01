La cantante Lola Young cancela todos sus conciertos tras desmayarse en plena actuación y anuncia un parón indefinido para “mejorarse y volver con más fuerza”

La cantante Lola Young en la Semana de la Moda en Londres. (REUTERS/Isabel Infantes)

El súbito desmayo de Lola Young durante su presentación en el festival All Things Go en Nueva York ha marcado un antes y un después en la carrera de la reconocida cantante británica. El pasado sábado, la artista se encontraba sobre el escenario del Forest Hills Stadium cuando, tras dar varias señales de malestar, buscó auxilio en su equipo y terminó cayendo sobre el escenario, provocando la alarma entre sus seguidores y compañeros de festival. Tras ser evacuada y atendida en un hospital, la propia cantante aseguraría encontrarse bien y agradecería todo el apoyo mostrado, cancelando, sin embargo, su siguiente show en Washington DC.

Pocos días después del incidente, se ha anunciado que Lola Young ha decidido cancelar el resto de fechas que tenía programadas, incluyendo las de su inminente gira. Así lo ha comunicado la propia artista en un mensaje a través de sus redes sociales: "Me voy a ausentar por un tiempo. Me duele decir que tengo que cancelar todo en el futuro inmediato. Gracias por todo el cariño y el apoyo. Siento mucho decepcionar a todos los que han comprado una entrada para verme, me duele más de lo que podéis imaginar. Obviamente, tendréis derecho a un reembolso completo. Espero de verdad que me deis una segunda oportunidad cuando haya tenido tiempo para trabajar en mí misma y volver más fuerte. Os quiero a todos”.

Una dura lucha contra varias enfermedades

La situación de Young se enmarca en un contexto de desafíos personales y de salud mental, que la propia cantante ha compartido con sus fans en más de una ocasión. “He tenido un par de días complicados“, expresaba en esa misma actuación en Nueva York, pocos días después de haber tenido que cancelar un show en Nueva Jersey por ”un asunto delicado". ”A veces la vida te hace sentir que no puedes continuar, pero ¿saben qué? Me desperté y tomé la decisión de venir aquí. Quería estar, quería actuar y no quería revolcarme en mi tristeza. A veces la vida te da limones y tienes que hacer limonada... Agradezco mucho a todos los que están aquí esta noche”.

En años recientes, Lola Young ha sido transparente respecto a sus batallas contra la adicción y el diagnóstico de un trastorno esquizoafectivo a los 17 años. “No encuentro palabras para describir lo mucho que este diagnóstico ha afectado a toda mi vida y a mi visión del mundo que me rodea“, confesaría en un mensaje en Instagram hace tres años. ”He luchado enormemente para aprender a aceptar esta parte de mí misma, y todavía estoy aprendiendo. Tengo que recordarme a mí misma que soy una persona normal, que soy humana y que, como todo el mundo, soy capaz de hacer cosas increíbles; mi enfermedad mental no me define. Es mi superpoder, aunque tenga que pasar altibajos muy locos y tomar medicación”.

Ahora, con este parón indefinido se han cancelado tanto las 17 actuaciones en Norteamérica previstas en su gira Messy como todos los conciertos que la cantante había firmado en escenarios europeos y latinoamericanos a lo largo de 2026, incluyendo también presentaciones en Inglaterra, Escocia, México, Canadá y Sudamérica. Con ello, la artista, nominada como Mejor Artista Pop en los BRIT Awards de este año, interrumpirá definitivamente la promoción del que ha sido su tercer álbum, I’m Only F**king Myself.