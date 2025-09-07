Junior Zamora, Zoé, Lola Young y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Junior Zamora con su sencillo "Sagitario", apuesta por lo que el artista describió como "afro R&B" - crédito cortesía Sony Music

Cada semana, la industria musical presenta una serie de estrenos que captan la atención del público y marcan tendencias en distintos géneros. Artistas consolidados y emergentes lanzan producciones que abarcan desde el pop y el rock hasta la música urbana y electrónica.

Entre los estrenos más destacados durante la última semana, varias figuras a lo largo y ancho del globo se reportaron con lanzamientos ligados al género urbano, el regional, o la música de cantautor, así como al pop o el rock alternativo.

Con ese panorama, Infobae Colombiahace un repaso por lo más destacado en materia de estrenos musicales a nivel nacional e internacional.

Brian Puerta publicó “Pa’ No Preocuparlos”

El artista de música popular presentó su primer sencillo desde su firma con el sello internacional La Industria Inc, de marcado caracter fiestero. “Es música hecha en pueblo y para el pueblo: suena a caballos, aguardiente, cantina, carretera destapada y recocha. Es la excusa perfecta para celebrar la vida sin importar la fecha”, reza el comunicado de prensa del equipo del artista.

Anddy Caicedo evoca las raices y el romance de la salsa en “Amor Real”

Entrecruzando elementos de la salsa de los 70 y una forma de abordar las canciones que solo podría encontrarse en Cali con el auge de la salsa choque, Anddy celebra el orgullo por las raíces en su más reciente sencillo, sorprendiendo en el coro con una incursión en el freestyle.

“Al final esos son los temas a los que vale la pena cantarle: a lo constructivo, a lo que edifica y deja huella positiva en la vida de las personas”, expresó el artista en un comunicado de prensa.

Junior Zamora apuesta por el “afro R&B“ en “Sagitario”

El vallecaucano que ya supo cautivar con su LP Joyas del barrio (2024), presenta un nuevo sencillo que él mismo encuadra como “afro R&B”, entrecruzando una tendencia dominante en el panorama musical, con el eje de la propuesta musical misma de Junior, pero también rindiendo homenaje a otras figuras del afrobeat como Brian Fayaz, Lukey Day, Leon Thomas, Wizkid y Odile, según comentó el mismo cantante.

“Sagitario es un tema alrededor de la danza y de lo dedicable, de cuidar el amor, pero también de las cosas que buscamos en las relaciones, cómo repetimos patrones que quizás nos hagan daño o cómo seguimos buscando las cosas que nos hagan bien. Además es que lo hermoso y lo caluroso se juntan en una sola idea”, indicó en un comunicado de prensa.

Pumba Dos Santos presenta “Cafecito”

Cantante, compositor y productor musical y audiovisual nacido en Cali, presentó esta semana un tema fresco, romántico y cargado de vibra afrobeat, que captura la magia de los pequeños gestos.

Manuel Turizo estrena su nuevo sencillo “Mírame Ahora (Salud Mi Reina)”

El cordobés vuelve a la carga con un nuevo estreno, que incursiona de lleno en el afrobeat, combinando energía y sensualidad en un tema que captura como pocos el estilo que lo posicionó como un referente del pop latino.

Duplat y Andrés Cepeda se juntaron en “Dulce y Amarga”

Una de las figuras clave de la música colombiana de los últimos años suma a un referente nacional durante décadas, en una pista que desde su letra invita a aceptar que nada es perfecto y que las grandes alegrías muchas veces vienen acompañadas de momentos difíciles.

“Creo que esta canción va a ser un antes y un después en mi carrera musical”, confesó Duplat en un comunicado de prensa. “Es una canción donde coincidí con un artista en un momento preciso de mi vida, con la necesidad urgente de decir algo en mis canciones; de tener un mensaje, una tesis y una visión sobre el mundo (...) Es mi canción favorita hasta la fecha”.

Por su parte, Andrés Cepeda recordó que la canción se concibió de forma espontanea, a las dos semanas de conocerse, en los camerinos luego de un concierto. “Llegó a mi casa, se sentó al piano y en 45 minutos teníamos en nuestras manos la primera canción: Dulce y Amarga. Esa misma tarde terminamos de grabar el demo y salimos muy contentos con el resultado", indicó.

SILVI debuta como solista en “Soledad”

SILVI es el nombre elegido por Silvia Palencia, la mitad del dúo Caravanchela, para iniciar su carrera como solista con este sencillo que apuesta por un híbrido entre pop y música house, con melodías claras y un ritmo bailable.

Grabada en Los Ángeles, su inspiración provino del contraste entre dos fuerzas aparentemente opuestas: la ansiedad de estar constantemente expuesta y el placer que ofrecen el silencio y la intimidad.

“Este lanzamiento es una declaración de identidad: una nueva voz, un nuevo sonido y una invitación a encontrar refugio en uno mismo, a disfrutar del silencio y convertirlo en fuerza”, compartió SILVI en un comunicado de prensa.

Kendo Kaponi y Omar Courtz unieron fuerzas en “Buti Call”

Los dos puertorriqueños apostaron por un nuevo tema que busca ceñirse a las raíces del reguetón, creado para el baile intenso y la complicidad nocturna.

La canción, escrita por sus propios intérpretes, le da continuidad al éxito Eso Es Por Mí y forma parte del esperado álbum Apocalipto de Kaponi, exhibiendo una química explosiva.

JerrySAN vuelve al perreo con “Yo quisiera”

El artista venezolano del género urbano decidó dejar de lado el tono romántico de manera parcial para reorientarse a celebrar en la pista de baile a las mujeres que iluminan cualquier lugar con su sola presencia.

Los Caligaris se unen a Los Auténticos Decadentes y Banda El Recodo en “Mi Vida sin Tu Vida”

La banda cordobesa se une a sus compatriotas (a una semana del paso de ambas por el Festival Cordillera) y a los mexicanos para presentar una canción de amor, alegría y ritmo contagioso, que deja ver el sello inconfundible de cada uno.

Zoé presenta “Rexsexsex”, segundo adelanto de su próximo LP

A una semana de su paso por el Festival Cordillera, el grupo encabezado por León Larregui presentó un nuevo de adelanto del sucesor de Sonidos de Karmática Resonancia, que presenta a los mexicanos explorando su faceta más contemplativa, en lo que promete ser un nuevo clásico de su repertorio.

Enrique Bunbury presenta versión en vivo de “Las Chingadas Ganas de Llorar”

El español que ya cautivó a Colombia con el paso del Huracán Ambulante Tour 2025 por Bogotá y Medellín, presentó una versión renovada de uno de los temas de su LP Cuentas Pendientes.

El estreno coincide con el anuncio de su inclusión en el Latin Songwriters Hall Of Fame, y el Premio a la Excelencia Musical por parte de los Latin Grammy que se realizarán en Las Vegas, en noviembre.

Carlos Rivera exhibe el orgullo por sus raíces en “Alguien”

Uno de los cantantes mexicanos más reconocidos e influyentes de su generación presenta un nuevo lanzamiento orientado a celebrar su orgullo por la esencia y la tradición de su país, combinando acordes al compás del mariachi con sutiles matices melódicos que se han convertido en un sello distintivo de su estilo. Este tema entrelaza tragedia, ficción y realidad para contar la historia de un amor no correspondido.

Lola Young presenta “Spiders”

La británica, que se presentará en el Festival Estéreo Picnic 2026, publicó un nuevo sencillo de su próximo larga duración, I’m Only F**king Myself, que se publicará a mediados de septiembre.

Apostando por la sencillez instrumental de las estrofas y una explosión en el coro, la voz de la cantante estremece por el modo en que afronta cada situación en la pista.

David Byrne publica su nuevo álbum ‘Who Is The Sky?’

El primer álbum del artista desde el aclamado American Utopia (2018), fue producido por Kid Harpoon (Harry Styles, Miley Cyrus), ganador de un Grammy, mientras que las 12 canciones fueron arregladas por los miembros del conjunto de cámara, Ghost Train Orchestra, con sede en Nueva York. Entre los invitados se encuentran Hayley Williams, de Paramore, St. Vincent y el baterista de The Smile, Tom Skinner.

Fiel a la costumbre del ex-Talking Heads, no dudó en sorprender, rescatando los ecos latinos de su sonido de los 90 en What Is The Reason For It?, el tema que grabó con Hayley Williams, o la piste de cierre The Truth.

Suede cautiva con su nuevo LP ‘Antidepressants’

Los británicos, en medio de un furor renovado por el sonido britpop, volvieron a la carga con su décimo larga duración, inspirado de forma evidente en el sonido post-punk, presentando un repertorio de temas que conservan el sonido guitarrero de Autoficion (2022), pero con un sonido más oscuro, en el que la voz de Brett Anderson brilla por su energía y capacidad de generar melodrama.

Cut Copy publica su séptima placa ‘Moments’

Compuesto entre Melbourne, Nueva York y San Francisco, y terminado en la selva de Byron Bay, el álbum de los australianos reúne lo mejor de la banda: sintetizadores que se elevan, beats hipnóticos y esa emoción que conecta cuerpo y corazón al mismo tiempo.

Tras años sin grabar juntos, los cuatro miembros se reencontraron con energía renovada, jugando con sonidos, instrumentos inesperados y giros sorpresivos hasta dar forma a algunas de las canciones más intensas y reveladoras de su carrera.

Tame Impala presenta “Loser”

Kevin Parker reactivó su proyecto Tame Impala en 2025, y con su segundo sencillo del año deja ver señas más propias del sonido de sus mejores años: un equilibrio entre lo orgánico y lo sintético, en el que la voz aguda de Parker se desliza con naturalidad.

Nine Inch Nails presenta primer adelanto de la banda sonora de ‘Tron: Ares’

Trent Reznor y Atticus Ross volvieron a los escenarios en 2025, pero no conformes con ello anunciaron su participación en la banda sonora de la película de ciencia ficción.

Y As Alive As You Need To Be es lo que se esperaría de Nine Inch Nails: repleta de sintetizadores, con bajos potentes, cadenciosa, y con la particular voz de Reznor llevando el mando.

Big Thief presenta su esperado LP ‘Double Infinity’

El grupo encabezado por Adrianne Lenker publicó uno de los trabajos más esperados de 2025, y dejó constancia de su capacidad para equilibrar lo orgánico y lo atmosférico, presentando un repertorio de nueve temas capaz de cautivar sin importar el momento o el lugar.