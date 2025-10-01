Festival Estéreo Picnic 2026 sufre su primera baja: Lola Young canceló todos sus conciertos

La artista británica se retiró temporalmente de los escenarios tras sufrir un desmayo durante un concierto en Estados Unidos. - crédito EFE

El Festival Estéreo Picnic 2026 enfrentó su primera baja después de un mes de haber difundido su lineup oficial. La cantante británica Lola Young canceló su participación en el festival y en todos los eventos de su gira internacional, por motivos de salud, una decisión que afecta la programación musical de la región y de importantes festivales.

Esta noticia implica cambios para el evento musical programado en el Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá, que mantiene su realización del 20 al 22 de marzo con figuras como The Killers, Tyler, The Creator y Sabrina Carpenter como cabezas de cartel.

Lola Young sufrió un colapso en el escenario durante una actuación en el festival All Things Go en Nueva York. El desmayo ocurrió en pleno show y obligó a cancelar de inmediato su siguiente presentación, que estaba programada en Washington D.C. para esa misma semana. La artista fue retirada del escenario por el equipo de emergencia y, tras el incidente, se suspendería toda su agenda musical a nivel internacional.

La noticia del estado de salud y del retiro temporal de la cantante fue confirmada posteriormente desde la cuenta oficial de Instagram de Young y a través de su representante, Nick Shymansky, quien anunció la primera cancelación: su participación en el concierto “We Can Survive”.

Comunicado oficial de Lola Young

Más tarde, a través de una publicación en su perfil digital, Lola Young expresó: “Me duele decir que tengo que cancelar todo en un futuro previsible”. La artista mostró su esperanza en poder recibir una segunda oportunidad del público y regresar tras enfocarse en su recuperación. En su mensaje agradeció el “amor y apoyo” de sus seguidores y afirmó su deseo de reaparecer “más fuerte” en la industria musical.

A través de un mensaje dirigido a sus seguidores, la cantante informó que cancela su gira y se enfocará en su recuperación. - crédito @lolayounggg/Instagram

El retiro de Lola Young genera cambios en la programación del Festival Estéreo Picnic 2026, donde su nombre figuraba dentro del bloque de pop contemporáneo junto a otros artistas como Sabrina Carpenter, Lorde, y Doechii. La organización del festival deberá reajustar su grilla oficial, manteniendo el compromiso de ofrecer una experiencia diversa con una alineación que apuesta por la música internacional y el talento latino.

El impacto en la agenda internacional de festivales

La cancelación de Lola Young no solo afecta al evento de Bogotá. Su decisión también involucra una extensa gira de más de 40 fechas que incluía presentaciones en el Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, México, diversos países de América Latina y Europa durante el periodo de octubre de 2025 a junio de 2026.

La carrera de la artista vivía uno de sus momentos de mayor proyección internacional tras el éxito viral de “Messy” y la publicación de su tercer álbum “I’m Only F**king Myself. El episodio de salud y la prioridad que ha dado a su bienestar generan un precedente dentro de la industria musical sobre la importancia de la salud mental y física de los intérpretes.

La intérprete de “Messy” suspendió todas sus presentaciones en festivales internacionales, incluida su participación en Bogotá. - crédito AFP

Respaldo de fanáticos y la expectativa en Colombia

La decisión de Lola Young ha generado mensajes de apoyo por parte de sus seguidores y de otros artistas. Los organizadores del Estéreo Picnic aún no se han pronunciado y los asistentes al festival se mantienen a la espera del anuncio de posibles reemplazos o ajustes en la grilla.

Young ha compartido en algunas entrevistas a medios que padece un trastorno esquizoafectivo. Este trastorno puede provocar episodios maníacos y exigir atención médica especializada. Tras su desmayo en Nueva York, la cantante confirmó su recuperación inmediata, aunque anunció que priorizará su tratamiento antes de regresar a los escenarios.

El retiro de la cantautora afecta la programación de eventos musicales en América Latina y otros países donde tenía previsto actuar. - crédito @festereopicnic/Instagram

El Festival Estéreo Picnic 2026 mantiene su fecha y compromete una programación robusta pese a la baja, mientras los fanáticos de la música esperan novedades sobre la reincorporación de figuras internacionales o el anuncio de nuevo talento para completar el cartel.