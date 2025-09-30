‘Los Simpson’ vuelve a los cines 20 años después: así será la nueva película basada en la serie de animación

El 2027 no será un año cualquiera, especialmente para un fan de Los Simpson. La compañía Disney 20th Fox, dueña de los derechos desde hace años, acaba de hacer oficial una gran sorpresa, como es la vuelta de la familia amarilla a los cines. Con un póster oficial del filme, que destaca la clásica rosquilla rosa de la serie y lleva la fecha de estreno: 23 de julio de 2027. Así, tras casi dos décadas desde la proyección original, la familia de Springfield volverá a los cines en una nueva aventura cuya trama aún permanece bajo total reserva.

El anuncio ha generado inmediatamente una ola de reacciones en línea. En las principales cuentas de la productora, seguidores compartieron teorías y expectativas, mientras otros destacaron la decisión de revelar el proyecto sin ofrecer aún detalles argumentales ni adelantos de la historia. El póster, ilustrado por el propio Matt Groening, creador de la serie, representa uno de los pocos elementos visuales oficiales y ha sido ampliamente compartido en plataformas digitales.

La secuela llega casi 20 años después de que Los Simpson: la película presentara a Homer, Marge, Bart, Lisa y Maggie en una huida accidentada tras contaminar el suministro de agua de Springfield. Aquella primera incursión cinematográfica no solo conquistó audiencias: recaudó más de 536 millones de dólares a nivel mundial, según datos de Box Office Mojo recogidos por Variety. El alcance global y la respuesta crítica consolidaron a Los Simpson como una de las franquicias animadas de mayor impacto intergeneracional.

Imagen de la película de 'Los Simpson'

Una amenaza para Los Vengadores

Según Variety, la nueva película ocupará el lugar en la agenda que previamente pertenecía a un proyecto sin título del Universo Cinematográfico Marvel. La reestructuración de fechas implica que ese fin de semana no habrá estreno vinculado al universo Marvel, afectando el intervalo que separa a Vengadores: Doomsday (18 de diciembre de 2026) y Vengadores: Secret Wars (17 de diciembre de 2027). Así, el lanzamiento de los Simpson se posiciona como uno de los eventos cinematográficos centrales para Disney en ese periodo.

No hay información oficial respecto al argumento ni sobre el enfoque de esta secuela. El hermetismo es parte de una estrategia de expectativa que la franquicia ha cultivado durante años. La expectación se sostiene también por las reiteradas declaraciones previas de Matt Groening, quien en 2019 afirmó en entrevistas que “eventualmente habría una continuación” del filme, aunque sin confirmar fechas ni detalles. Ahora, la confirmación explícita de la película resuelve años de rumores y especulaciones.

Mientras tanto, Matt Selman, co-showrunner de Los Simpson, declaró recientemente que la serie no pretende abordar “grandes temas de actualidad” en su narrativa próxima. Esta decisión va en línea con la filosofía de la franquicia, centrada en humor atemporal y parodia sociocultural. La combinación de hermetismo y cautela narrativa mantiene a la audiencia en vilo mientras continúan las emisiones regulares de la serie. El estreno de Los Simpson 2 sucederá un año antes del inicio de la temporada 40 del programa en 2028, subrayando la persistente vigencia de la familia amarilla en la cultura popular. Los próximos meses serán claves para conocer más detalles sobre el proyecto y las sorpresas que Disney y el equipo creativo preparan.