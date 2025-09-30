España Cultura

‘Los Simpson’ vuelve a los cines 20 años después: así será la nueva película basada en la serie de animación

Homer, Marge, Bart, Lisa y Maggie regresan a la gran pantalla con fecha de estreno confirmada

David Pardillos

Por David Pardillos

Guardar

El 2027 no será un año cualquiera, especialmente para un fan de Los Simpson. La compañía Disney 20th Fox, dueña de los derechos desde hace años, acaba de hacer oficial una gran sorpresa, como es la vuelta de la familia amarilla a los cines. Con un póster oficial del filme, que destaca la clásica rosquilla rosa de la serie y lleva la fecha de estreno: 23 de julio de 2027. Así, tras casi dos décadas desde la proyección original, la familia de Springfield volverá a los cines en una nueva aventura cuya trama aún permanece bajo total reserva.

El anuncio ha generado inmediatamente una ola de reacciones en línea. En las principales cuentas de la productora, seguidores compartieron teorías y expectativas, mientras otros destacaron la decisión de revelar el proyecto sin ofrecer aún detalles argumentales ni adelantos de la historia. El póster, ilustrado por el propio Matt Groening, creador de la serie, representa uno de los pocos elementos visuales oficiales y ha sido ampliamente compartido en plataformas digitales.

La secuela llega casi 20 años después de que Los Simpson: la película presentara a Homer, Marge, Bart, Lisa y Maggie en una huida accidentada tras contaminar el suministro de agua de Springfield. Aquella primera incursión cinematográfica no solo conquistó audiencias: recaudó más de 536 millones de dólares a nivel mundial, según datos de Box Office Mojo recogidos por Variety. El alcance global y la respuesta crítica consolidaron a Los Simpson como una de las franquicias animadas de mayor impacto intergeneracional.

Imagen de la película de
Imagen de la película de 'Los Simpson'

Una amenaza para Los Vengadores

Según Variety, la nueva película ocupará el lugar en la agenda que previamente pertenecía a un proyecto sin título del Universo Cinematográfico Marvel. La reestructuración de fechas implica que ese fin de semana no habrá estreno vinculado al universo Marvel, afectando el intervalo que separa a Vengadores: Doomsday (18 de diciembre de 2026) y Vengadores: Secret Wars (17 de diciembre de 2027). Así, el lanzamiento de los Simpson se posiciona como uno de los eventos cinematográficos centrales para Disney en ese periodo.

No hay información oficial respecto al argumento ni sobre el enfoque de esta secuela. El hermetismo es parte de una estrategia de expectativa que la franquicia ha cultivado durante años. La expectación se sostiene también por las reiteradas declaraciones previas de Matt Groening, quien en 2019 afirmó en entrevistas que “eventualmente habría una continuación” del filme, aunque sin confirmar fechas ni detalles. Ahora, la confirmación explícita de la película resuelve años de rumores y especulaciones.

Mientras tanto, Matt Selman, co-showrunner de Los Simpson, declaró recientemente que la serie no pretende abordar “grandes temas de actualidad” en su narrativa próxima. Esta decisión va en línea con la filosofía de la franquicia, centrada en humor atemporal y parodia sociocultural. La combinación de hermetismo y cautela narrativa mantiene a la audiencia en vilo mientras continúan las emisiones regulares de la serie. El estreno de Los Simpson 2 sucederá un año antes del inicio de la temporada 40 del programa en 2028, subrayando la persistente vigencia de la familia amarilla en la cultura popular. Los próximos meses serán claves para conocer más detalles sobre el proyecto y las sorpresas que Disney y el equipo creativo preparan.

Temas Relacionados

Los SimpsonAnimaciónCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Teo Planell, la nueva promesa del ‘indie’ español que canta sobre Hermann Hesse y el mundo de los adultos: “Nada te prepara para la hostia de realidad que es crecer”

El cantante debuta con ‘Demian’, un primer álbum inspirado en la novela homónima del famoso escritor de origen alemán

Teo Planell, la nueva promesa

Las 5 series más esperadas de octubre en plataformas: del ‘remake’ de ‘IT’ a lo nuevo de Ryan Murphy en Netflix y su antología ‘Monstruo’, esta vez basada en Ed Gein

Repasamos algunos de los títulos que se estrenarán este mes en las diferentes ofertas de ‘streaming’, entre las que se encuentran ficciones españolas originales de Disney+, HBO Max y Movistar Plus+

Las 5 series más esperadas

Ni ‘Outlander’ ni ‘Peaky Blinders’, esta miniserie de suspense ambientada en Escocia es considerada como “la mejor de la televisión”

La producción, disponible en Movistar Plus+, adapta la famosa saga literaria de John Rebus, el detective creado por el escritor Ian Rankin

Ni ‘Outlander’ ni ‘Peaky Blinders’,

El Valencia demanda a Netflix por un documental sobre Vinícius: ve injusta la representación de su afición

El club valenciano reclama una compensación económica por lo que considera una “intromisión en el derecho al honor”

El Valencia demanda a Netflix

La actriz hecha con inteligencia artificial Tilly Norwood acentúa el debate en Hollywood tras su primer papel: “Queremos que sea la próxima Scarlett Johansson”

Varios intérpretes han manifestado su disconformidad con que esta entidad virtual consiga papeles que podrían darse a personas reales, mientras que sus creadores subrayan el interés de varias agencias de talentos en representarla

La actriz hecha con inteligencia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de A Coruña

La Audiencia de A Coruña absuelve a un maître acusado de agresión sexual porque la víctima presentó “ciertas fluctuaciones” en su relato

Juán José Ebenezer, mecánico: “No es el primer caso que me encuentro un motor averiado por equivocarse en las marchas”

Los militares se quejan a la ministra de Defensa de no querer seguir haciéndose los análisis de orina delante de un testigo

El Gobierno busca una consultora que “investigue” por 317.000 euros cuántos poblados gitanos hay en España

Sánchez “da la bienvenida” al plan de Trump para la franja de Gaza

ECONOMÍA

El mercado inmobiliario frena su

El mercado inmobiliario frena su ritmo: la compraventa de viviendas cae un 1% en julio mientras se modera el precio del metro cuadrado

Cómo está el euro frente al dólar este 30 de septiembre

Para qué servirá el euro digital: pagos condicionales, por hitos, y por consumo real

LaLiga amenaza a los que piratean el fútbol: paga 450 euros o te llevaremos a los tribunales, ¿es legal esta exigencia de dinero?

El cierre de 10.000 pisos turísticos en Barcelona reducirá el precio de los alquileres un 13%, pero podría suponer 9 millones menos del PIB y la desaparición de 16.000 empleos

DEPORTES

Un Carlos Alcaraz de récord

Un Carlos Alcaraz de récord afronta su novena final consecutiva con Tokio como escenario y Taylor Fritz como rival

El Valencia demanda a Netflix por un documental sobre Vinícius: ve injusta la representación de su afición

Mikel Arteta quiere invitar a pilotos de la Real Fuerza Aérea británica para que enseñen a los jugadores del Arsenal técnicas de comunicación

Hamilton se despide de su perro, tras varios días ingresado por una neumonía: “Tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida y decir adiós a Roscoe”

Flavio Briatore explica lo que significó Fernando Alonso para la Fórmula 1 en España: “Él lo cambió todo”