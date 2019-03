Disney necesita programas de televisión y películas atractivos para persuadir a los televidentes a inscribirse y pagar por un nuevo servicio de streaming. Ya cuentan con dibujos clásicos animados, "Star Wars", Pixar, los Muppets y algunos de los personajes de Marvel. Con Fox, Disney podría añadir a los X-Men de Marvel y a Deadpool, así como algunos de los programas que se transmiten en canales de Fox y en FX Networks y National Geographic. Entre las producciones de Fox también se incluyen "The Americans", "This is Us" y "Modern Family".