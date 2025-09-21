Hollywood elige a Christopher Nolan para uno de los cargos más importantes de la industria del cine: “Es uno de los mayores honores de mi carrera”

Christopher Nolan llega a los Oscar el domingo 10 de marzo de 2024 en el Dolby Theatre de Los Ángeles. (Jordan Strauss/Invision/AP)

Poca gente en el mundo no ha escuchado alguna vez el nombre de Christopher Nolan. Lo ha hecho, seguramente, oyendo hablar de sus películas, algunas de ellas (El caballero oscuro, Origen, Interestellar) entre los blockbusters más destacados del siglo XXI. Sin embargo, pese a que a día de hoy poco le falta por conseguir al famoso director británico, que logró el ansiado Oscar a la Mejor dirección y a la Mejor película con Oppenheimer en 2023, este afronta un nuevo reto profesional que ha definido al periódico The Guardian como “uno de los mayores honores de mi carrera”.

Y no, no estamos hablando del cada vez más cercano estreno de La Odisea, la nueva película que el cineasta traerá a los cines en verano de 2026. Se trata, en realidad, de un trabajo que mantendrá a Christopher Nolan ocupado fuera del set de rodaje, al haber sido nombrado oficialmente como nuevo presidente de la Dirección General del Sindicato de Directores de América (DGA).

Trailer de Interstellar, de Christopher Nolan

Un nombramiento clave de cara al futuro Hollywood

La designación del director británico como el máximo representante de esta institución, una de las más importantes en la enorme industria del cine estadounidense, llega en un momento de “tremendos cambios en la industria”, según ha afirmado el propio Nolan, quien figuraba entre los miembros del DGA desde hace más de 20 años. Por ello, ha expresado su compromiso para obtener protecciones creativas y económicas para sus miembros ante la inminente transformación provocada por la irrupción de herramientas como la Inteligencia Artificial.

Por otro lado, la llegada de Nolan a la presidencia coincide con la proximidad de una ronda decisiva de negociaciones para el DGA. El sindicato, que representa a directores, asistentes y otros profesionales clave del rodaje audiovisual en Estados Unidos, fue el único de los tres grandes gremios de Hollywood (los dos restantes serían el de actores y guionistas) que, durante 2023, evitó la huelga y consiguió acordar un nuevo contrato con la Alianza de Productores de Cine y Televisión. Este acuerdo, no obstante, expirará el 30 de junio de 2026 y su revisión es uno de los principales retos que asume la nueva directiva.

Algunos de los logros recientes del DGA

Durante el periodo reciente, el DGA se ha caracterizado por su fuerte activismo en temas de seguridad en los rodajes y en materia fiscal. Entre sus iniciativas, resalta la implementación de un programa piloto que establece la presencia obligatoria de un supervisor de seguridad en los sets de filmación. A esto se suma el respaldo activo a la extensión del crédito fiscal para producciones en California y la defensa de un aumento en los ingresos residuales generados por el streaming internacional, acorde con las nuevas formas de distribución digital.

El relevo en el mando se formalizó durante la convención bianual del sindicato, donde Nolan sucede en el cargo a Lesli Linka Glatter, quien lideró la organización desde 2021 y completó dos mandatos. “Espero colaborar con ella y con la nueva junta directiva para lograr importantes protecciones creativas y económicas para nuestros miembros”, deseaba Nolan en su mensaje público tras ser elegido. La nueva junta presidida por Nolan cuenta con la continuidad de Laura Belsey como vicepresidenta y Paris Barclay como tesorero. Entre el resto de miembros elegidos, también destaca el del famoso director Ron Howard como Segundo Vicepresidente.