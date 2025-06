Hollywood pierde su esencia ante el éxodo de producciones

El éxodo de producciones audiovisuales transforma a Hollywood y deja a Los Ángeles en crisis de identidad (Imagen ilustrativa de Infobae)

La deslocalización de la producción audiovisual en Los Ángeles ha provocado una crisis de identidad en la ciudad, según analizó Lane Brown en Vulture. “El núcleo del que creció Hollywood está muriendo”, afirmó el guionista y director Jonathan Nolan, quien sostuvo que la industria ya no guarda una relación directa con su lugar de origen.

Brown explicó que, aunque algunos proyectos aún se desarrollan en la ciudad, la mayor parte de la producción de películas y series ha migrado a otros destinos, impulsada por incentivos fiscales y menores costos. “Hoy, solo alrededor de una quinta parte de las películas y programas estadounidenses se filman en L.A.”, citó Brown, apoyándose en datos de FilmLA, la organización que monitorea los permisos de rodaje en la ciudad.

El autor de Vulture describió cómo la industria audiovisual de Hollywood se fragmentó en los últimos años, con la producción dispersándose en ciudades y países lejanos. “Lo que comenzó hace años como un goteo se ha convertido de repente en un éxodo”, escribió Brown, quien subrayó que en 2024 la actividad local alcanzó su punto más bajo en décadas, solo superado por el año 2020, marcado por la pandemia. “Incluso 2023, cuando la industria estuvo paralizada por huelgas durante casi seis meses, tuvo más actividad”, añadió, citando a la creadora de Power, Courtney A. Kemp: “Estos backlots son pueblos fantasmas en este momento”.

Brown, periodista especializado en cultura y medios, señaló que la competencia global por atraer producciones se intensificó a partir de los años noventa, cuando Columbia Británica implementó uno de los primeros créditos fiscales para el cine. “Funcionó, y muchos estados de Estados Unidos tomaron nota”, relató Brown. Posteriormente, estados como Luisiana y Nuevo México lanzaron incentivos propios, transformando ciudades como Nueva Orleans y Albuquerque en polos de producción. “Antes de mucho tiempo, la mayor parte del país, y decenas de países más allá, ofrecían alguna versión de un subsidio a la producción”, citó el autor.

Los incentivos fiscales, según Brown, pueden ser “sorprendentemente generosos”. Detalló que en ciertos lugares los productores pueden recuperar entre el 30 y el 40 % del presupuesto de un proyecto, financiado por los contribuyentes locales. “A diferencia de las exenciones fiscales tradicionales, que solo reducen lo que una empresa debe, estos créditos suelen equivaler a pagos directos en efectivo”, explicó.

Brown lo ejemplificó con el caso de Nueva York, donde el estado otorgó 52 millones de dólares a The Gilded Age, 46 millones a The Marvelous Mrs. Maisel y 39 millones a Severance. Un informe oficial determinó que el incentivo podría representar una pérdida neta para el estado, devolviendo apenas 15 centavos en ingresos fiscales directos por cada dólar gastado. “Aun así, en mayo, Nueva York añadió 100 millones de dólares adicionales para películas independientes, elevando el total de subsidios estatales a 800 millones”, citó Brown.

Mientras tanto, California tardó en reaccionar, confiando en su histórica concentración de talento e infraestructura. “Subvencionar una industria ya radicada allí era una venta política más difícil”, escribió Brown. El estado implementó su propio programa de incentivos en 2009, pero, según el autor, “aunque el crédito pueda sonar generoso, en la práctica es mezquino hasta el punto de ser inútil”.

California reembolsa solo el 20 % de los primeros 100 millones de dólares gastados y excluye los salarios de directores y actores, que suelen ser los rubros más altos. Además, el programa tiene un tope anual de 330 millones, lo que deja fuera a muchas producciones que terminan filmando en otros estados como Georgia, donde el crédito es ilimitado y prácticamente garantizado.

El aumento de los costos y la presión por la eficiencia tras el estallido de la burbuja del streaming en 2022 agravaron la situación. “La eficiencia de costos es ahora el enfoque principal de gran parte de la producción de cine y televisión”, opinó Mike Schur, creador de The Good Place, en declaraciones recogidas por Brown. “Y a menudo eso significa filmar en Atlanta, Vancouver, Toronto, Croacia o Moldavia”. El propio Rob Lowe, actor y productor, reconoció: “Con esta economía, te despedirían si no lo hicieras”.

Brown ilustró el impacto económico con ejemplos concretos. En producciones de gran presupuesto, la diferencia puede ser abismal. “Conozco productores que ni siquiera hacen un presupuesto preliminar para L.A., porque saben que es demasiado caro”, citó a Nolan. En proyectos más pequeños, la brecha también es determinante. El filme de terror Night Swim, rodado en L.A. con un presupuesto de 15 millones de dólares, costó 4,5 millones más que si se hubiera filmado en otro lugar, según Jason Blum, fundador de Blumhouse Productions. “En retrospectiva, probablemente fue la decisión equivocada”, admitió Blum.

La televisión, según Brown, ofrece una viabilidad ligeramente mayor para rodar en Los Ángeles, ya que los costos pueden amortizarse a lo largo de episodios y temporadas, pero solo para creadores con suficiente influencia. Nolan, por ejemplo, filmó la segunda temporada de Fallout en Santa Clarita, al norte de L.A., gracias a un bono fiscal del 5 por ciento para series que se trasladan a California. Sin embargo, debió recortar 18 días del calendario de producción para ajustar el presupuesto. “Ese dinero se resta de lo que se ve en pantalla”, explicó Nolan.

En el caso de la serie médica The Pitt, el rodaje local fue posible gracias a un sistema salarial escalonado que redujo los costos. “Pagamos a nuestro elenco usando un sistema por niveles que eliminó la posibilidad de negociar o aplicar una tarifa previa”, detalló Noah Wyle, protagonista y productor ejecutivo.

El éxodo de la producción no solo afecta la economía de Hollywood, sino que también desmantela el sistema de aprendizaje que sustentó a la industria. “Estos sets son hospitales de enseñanza. Si los médicos no aprenden a hacer el trabajo, pronto no habrá médicos”, advirtió Schur. Brown subrayó que la dispersión de la producción dificulta la formación de equipos experimentados en cada nueva ciudad que ofrece incentivos. “No se puede crear de la nada un equipo talentoso cada vez que una ciudad da un crédito fiscal”, citó.

La incertidumbre laboral golpea especialmente a los trabajadores técnicos y de oficios, quienes antes podían construir una vida en L.A. porque allí estaba el trabajo. “Ahora, con menos empleos y sin un centro centralizado, sus vidas se han vuelto casi imposibles de planificar”, escribió Brown.

El supervisor de producción, Caleb Duffy relató: “Definitivamente, esta es la mayor caída que he visto desde 2008, y parece que se ha prolongado más que aquel periodo”. Duffy, quien trabaja en la cuarta temporada de The Lincoln Lawyer, estuvo cinco meses desempleado tras finalizar la tercera. “Ahora busco trabajo en otros estados y países. Estoy abierto a cualquier cosa porque aquí hay tal escasez”, afirmó.

El fenómeno también afecta la calidad de vida de los actores y la estabilidad de las producciones. Un agente de alto nivel comparó dos series: This Is Us, filmada en L.A., y otra rodada en Toronto. “El estudio buscó el mayor crédito fiscal posible, pero Toronto está más disperso. La distancia entre los sets era como la de filmar en el Fox lot y en Santa Clarita”, explicó el agente.

“El hotel de la estrella estaba a 55 minutos del set, y todo se retrasaba. Empezaban a filmar a las seis de la tarde y terminaban a las seis de la mañana. Además, el showrunner no estaba en el set porque la sala de guionistas estaba en L.A. Así que This Is Us fue dorada. La otra serie fue un desastre”.

La competencia por atraer producciones se ha convertido en una “guerra de ofertas”, según Brown. Si California mejora sus incentivos, otros lugares podrían hacer lo mismo, perpetuando la desventaja de L.A. “Estamos en una situación complicada, esperando con los dedos cruzados que algunas de estas otras jurisdicciones decidan que los créditos fiscales no valen la pena”, declaró Paul Audley, presidente de FilmLA. Brown recordó que cuando Vancouver inició este proceso hace 30 años, California podría haber respondido con un crédito competitivo, pero “nadie podía imaginar entonces que tanto de la industria se iría”.

Algunos actores y empresarios buscan redirigir oportunidades a sus regiones. Mark Wahlberg construye un complejo de estudios en Nevada, Kevin Costner hace lo propio en Utah y Zachary Levi recauda fondos para un estudio de 100 millones de dólares cerca de Austin. Mientras tanto, Matthew McConaughey, Woody Harrelson y Dennis Quaid protagonizaron una campaña para ampliar los incentivos en Texas.

En mayo, el expresidente Donald Trump intervino en el debate, declarando en Truth Social: “La industria cinematográfica en Estados Unidos está MURIENDO a una velocidad muy rápida”. Trump propuso un arancel del 100 % a todas las películas “producidas en tierras extranjeras” y un crédito fiscal federal del 10 %, con un bono adicional para rodajes en zonas económicamente deprimidas, incluidas partes de California.

El productor Scott Karol, quien colaboró en la propuesta, reconoció: “No tengo idea de cómo se aplicaría un arancel a una película, porque es digital y no es realmente un bien físico que ingrese al país”. Karol consideró que el crédito federal sería suficiente para atraer más producciones de regreso a Estados Unidos y quizás a L.A.: “Si ofreces estas zanahorias, no habrá necesidad del palo”.

El plan, sin embargo, enfrenta obstáculos en el Congreso y no garantiza que la producción regrese a Los Ángeles. “No sé si a los grandes estudios les importa, si la producción se queda en Los Ángeles”, opinó un agente. “No creo que lo vean como algo existencial. Apple fabrica todos sus teléfonos en China. Amazon Web Services está donde los almacenes son baratos. ¿Por qué les importaría dónde se hacen estas películas?”

A la crisis industrial se sumaron desastres naturales. En enero, incendios impulsados por vientos huracanados destruyeron viviendas de celebridades y trabajadores de la industria en Malibú, Pacific Palisades, Altadena y Pasadena. “El director de televisión y presidente del Directors Guild of America, Lesli Linka Glatter, perdió su casa en los incendios. ‘Odio decir esto, pero hay algunas casas que siguen en pie en mi vecindario, y en cierto modo eso sería peor. No puedes mudarte, y ¿quién querría hacerlo? Todo a tu alrededor está destruido’”, relató Brown. Glatter decidió no reconstruir y actualmente alquila en otro barrio de L.A.

El impacto de los incendios se extiende más allá de las zonas quemadas. “A medida que el mapa de L.A. habitable se reduce, también lo hace la huella de su infraestructura de producción”, escribió Brown. Barrios que antes albergaban a directores, fotógrafos, editores y técnicos ahora resultan inhabitables o imposibles de asegurar. “La salida de profesionales de la industria, que ya estaba en marcha por el alto costo de vida, probablemente se acelerará”, advirtió el autor de Vulture.

A pesar de todo, algunos mantienen la esperanza de que la adversidad impulse cambios. “Es irónico que literalmente tuvo que quemarse la ciudad para que sucediera”, reflexionó Lowe. “Pero desde los incendios, siento una energía en torno a revitalizar nuestra industria que no sentía en años”. Otros, como Wyle, perciben que la ciudad que muchos intentan salvar podría ser ya solo un recuerdo. “Algunas de las casas que se quemaron tenían 100 años.

Estos barrios cambiarán, y perderemos mucho carácter en el proceso, y L.A. será menos especial fotográficamente”, concluyó Wyle, citado por Brown.