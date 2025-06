La inteligencia artificial sacude Hollywood: el debate entre artistas y expertos en tecnología toma fuerza

La irrupción de la inteligencia artificial ha desencadenado una transformación sin precedentes en Hollywood y la industria audiovisual global

La irrupción de la inteligencia artificial ha desencadenado una transformación sin precedentes en Hollywood y la industria audiovisual global. Mientras algunos la ven como una amenaza existencial para el arte y el empleo, otros la consideran una herramienta capaz de democratizar la creación y abrir las puertas a nuevas voces.

El debate, recogido por medios como CNBC y The Verge, enfrenta a cineastas como Justine Bateman, que advierten sobre el fin de una era, con líderes tecnológicos como Cris Valenzuela, CEO de Runway, quien defiende el potencial inclusivo de la IA. En el centro de la discusión se encuentran cuestiones económicas, legales y éticas que están redefiniendo el futuro del cine, la televisión y la producción de contenidos.

El impacto de la IA en Hollywood: automatización y consecuencias económicas

Según informó CNBC, la cineasta y autora Justine Bateman sostiene que la llegada de la IA está provocando una disolución del tejido económico y social que durante un siglo sostuvo a Hollywood y al sur de California.

Bateman advierte que la automatización de procesos y la sustitución de trabajadores humanos por sistemas inteligentes podrían desencadenar un "desastre económico" en la región, afectando desde el valor de los bienes raíces hasta el turismo y los empleos indirectos vinculados a la industria del entretenimiento.

Además, Bateman describe un escenario en el que los grandes estudios y plataformas de streaming aprovechan los datos de años de historial de visualización para crear contenidos personalizados para cada usuario, sin preocuparse por los derechos de autor tradicionales. “Van a usar la historia de visionado que tienen sobre ti y crear piezas personalizadas. No se molestarán en registrar derechos de autor porque será como un Kleenex (pañuelo descartalbe)”, afirmó en declaraciones recogidas por CNBC.

En tanto, la cineasta señala que la tecnología de reemplazo facial permitirá a los usuarios insertarse en películas clásicas o incluso revivir a actores fallecidos, siempre que los herederos licencien su imagen.

Este avance tecnológico implica que los actores actuales ya no solo compiten con sus contemporáneos, sino con “todos los actores que han existido, de cualquier edad”, según Bateman.

La posibilidad de que los derechos de imagen de figuras históricas sean licenciados por sumas mínimas plantea un desafío directo a la subsistencia de los intérpretes vivos, mientras que los propietarios de los derechos de los grandes nombres del pasado podrían seguir generando ingresos.

Los derechos de imagen, en el eje del debate a la hora de aplicar inteligencia artificial en el cine (Freepik)

La cineasta sostiene que el modelo de negocio que definió a Hollywood durante cien años “se ha terminado”. Lo que queda, en su opinión, es una “cadena de montaje de contenido” y una tendencia hacia el reemplazo de la labor humana por elementos de IA.

No obstante, la cineasta también destaca la emergencia de un nuevo tipo de cine independiente, ejemplificado por festivales como el credo 23 Film Festival, donde se prohíbe el uso de IA y los beneficios se destinan íntegramente a los creadores.

Oportunidades y democratización: la visión de Runway

En contraste con la perspectiva crítica de Bateman, Cris Valenzuela, CEO de Runway, defiende que la IA no representa una fuerza apocalíptica, sino una herramienta que puede democratizar la creación audiovisual.

En una entrevista con The Verge, Valenzuela explicó que Runway, una de las plataformas líderes en generación de video mediante IA, busca reducir las barreras técnicas y económicas que históricamente han limitado el acceso a la producción cinematográfica.

Valenzuela recuerda que cuando fundó Runway en 2018, la tecnología era aún rudimentaria y la generación de imágenes apenas alcanzaba resoluciones bajas y resultados abstractos.

Hoy, la plataforma permite crear secuencias de video en 4K con movimientos sofisticados, lo que ha revolucionado la velocidad y el costo de producción. “El costo de hacer cualquier pieza de contenido debería reducirse al costo de inferencia”, afirmó Valenzuela, subrayando que la IA permite a los creadores iterar ideas y desarrollar proyectos en tiempos y costos antes impensables.

Según The Verge, Runway ya colabora con grandes estudios como Lionsgate y AMC Networks, y su tecnología se utiliza tanto en la industria publicitaria como en la cinematográfica. Valenzuela sostiene que la reducción de costos y la aceleración de procesos no solo benefician a los grandes estudios, sino que abren la puerta a millones de nuevos creadores en todo el mundo. “El cine profesional es una industria muy pequeña porque es muy cara. Si tienes algo que lo abarata, puedes expandir la definición de quién puede entrar en la industria”, explicó.

Valenzuela, originario de Chile, enfatiza que la IA puede dar voz a quienes nunca tuvieron los recursos para contar sus historias. "Las mejores historias aún no se han contado, porque los mejores narradores quizá no nacieron en Los Ángeles", declaró en la entrevista recogida por The Verge.

Desafíos legales y éticos: derechos de autor y uso de imagen

El avance de la IA en la industria audiovisual ha generado una oleada de litigios y debates sobre derechos de autor y uso de imagen. Según The Verge, Runway enfrenta actualmente una demanda colectiva por el uso de obras protegidas en el entrenamiento de sus modelos, incluyendo material de YouTube.

La cuestión central es si las empresas de IA deben compensar a los creadores cuyos contenidos han sido utilizados para alimentar los algoritmos. Valenzuela defiende que los sistemas de IA “crean cosas nuevas, no almacenan datos”, y que la responsabilidad sobre el uso de los resultados recae en el usuario.

La irrupción de la IA en la industria audiovisual ha desatado disputas legales por derechos de autor. Según The Verge, Runway enfrenta una demanda colectiva por utilizar contenido protegido —incluido material de YouTube— en el entrenamiento de sus modelos (Pixabay)

“Estos sistemas crean cosas nuevas, no almacenan datos; el usuario es responsable de cómo los usa”, afirmó el CEO de Runway. Sin embargo, la ambigüedad sobre los métodos de entrenamiento y la falta de transparencia en los acuerdos con plataformas como YouTube mantienen la polémica abierta.

El sector legal observa con atención los juicios en curso contra gigantes como OpenAI y Meta, que podrían sentar precedentes sobre la legalidad del uso de datos protegidos para entrenar modelos de IA. Valenzuela reconoce que el futuro de la industria depende en parte de cómo se resuelvan estos litigios, aunque insiste en que la IA en video y medios funciona de manera diferente a los chatbots y otras aplicaciones.

Por su parte, Bateman rechaza la idea de licenciar su imagen para productos generados por IA, calificando la práctica de “vacía de sentido”. Para la cineasta, la esencia del arte reside en la presencia y la interpretación humana, y la cesión de la propia voz y apariencia equivale a renunciar a la identidad artística.

Reacciones de la industria: festivales y nuevas iniciativas

La industria audiovisual responde al auge de la IA con una mezcla de adopción y resistencia. Festivales como el Credo 23 Film Festival, impulsado por Bateman, prohíben el uso de IA y buscan preservar la integridad del cine como arte humano. Al mismo tiempo, eventos internacionales como el Festival de Cannes y el Tribeca Film Festival han incorporado competencias y exhibiciones dedicadas a obras inmersivas y generadas por IA, reflejando la diversidad de enfoques ante la nueva tecnología.

El Marché du Film de Cannes, por ejemplo, ha lanzado una red de curadores para apoyar la distribución global de artes inmersivas, mientras que la competencia Immersive del festival premió este año a una ópera de realidad virtual.

En Nueva York, el Tribeca Immersive presentó experiencias que combinan IA generativa y tecnologías inmersivas con impacto social y artístico.

En paralelo, empresas tecnológicas como Meta y Google avanzan en la automatización de la creación publicitaria y la producción de contenidos, firmando acuerdos con estudios y desarrollando herramientas que prometen reducir aún más los costos y tiempos de producción.

Perspectivas de futuro: escenarios para la industria audiovisual

El futuro de Hollywood y la producción audiovisual se perfila como un terreno de incertidumbre y posibilidades. Según The Verge, Valenzuela prevé una industria mucho más democratizada, donde la calidad de las ideas y la capacidad de narrar historias prevalezcan sobre el acceso a recursos o contactos en la industria. “La barra estará en las ideas, no en quién conoces o cuánto dinero tienes”, afirmó el CEO de Runway.

No obstante, la transición plantea desafíos significativos en términos de empleo, derechos de autor y regulación. Bateman advierte que la sustitución de trabajadores humanos por IA no solo afecta a los artistas, sino a toda la economía que gira en torno a Hollywood. Valenzuela, por su parte, sostiene que la historia del cine está llena de transformaciones tecnológicas que, aunque eliminaron ciertos oficios, dieron lugar a nuevas formas de arte y empleo.

La industria audiovisual se encuentra en un momento de redefinición profunda. Mientras los litigios y debates éticos continúan, la IA ya está cambiando la manera en que se crean, distribuyen y consumen las historias.

Para algunos, el riesgo es la pérdida de la esencia humana del arte; para otros, la oportunidad es que las mejores historias aún están por contarse, gracias a la inteligencia artificial.