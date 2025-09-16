España Cultura

El escritor Juan José Millás se pronuncia sobre María Pombo y los libros: “No, si yo estoy de acuerdo”

El autor valenciano reflexiona sobre la “industria de la ignorancia” y se sorprende por la “influencia” de la influencer

Por Alberto López Marín

Juan José Millás y María Pombo.

María Pombo no lee, y en la estantería de su casa apenas se ve un ejemplar de El Principito comprado en Zara Home. No ve problema en ello y nadie debería darle lecciones, se quejó recientemente en uno de sus vídeos. Un seguidor le reprochó que acumulara “trastos” y no cultura y la influencer saltó: es momento de “superar” que hay gente a la que no le gusta leer y hacerlo no te convierte en alguien “mejor”, vino a decir.

La repercusión ha sido sobresaliente, generando un debate por momentos muy interesante en redes sociales y fuera de ellas. En estos días de ruido, hasta a la reina Letizia se ha metido en el ajo. Visitó un colegio y dijo a los niños que lee “todo lo que puede” y “todo tipo de libros” y les animó a hacer lo mismo porque “se aprende muchísimo”. Nada indica que quisiera participar en la discusión, ni todo lo contrario.

Propios o ajenos, anónimos o conocidos, no todos han sido tan discretos y mucho menos educados. Una vez pasada la tormenta, Pombo volvió a hablar para denunciar los ataques recibidos: “Me han deseado que aborte -espera a su tercer hijo-, me reafirmo en que leer no te hace mejor persona”, manifestó. “Que la gente opine me parece supercomprensible, lo que no voy a consentir son las faltas de respeto”, zanjó.

Varios lanzamientos, entre ellos algunos de los más esperados de la temporada.

“He leído con más pasión de la que he vivido”

Un protagonista inesperado ha sido el escritor Juan José Millás, inducido, todo sea dicho, por el periodista Javier del Pino, con quien cada fin de semana comparte micrófono y tiempo de radio reposada en A vivir que son dos días, en la Cadena SER. “¿Te sentiste aludido por lo de María Pombo?“, preguntó Del Pino a Millás. ”No, si yo estoy de acuerdo, para leer hay que estar mal, lo he dicho muchas veces", bromeó el autor.

Millás sigue escribiendo a sus 79 años. Su último libro tiene apenas unos meses, Ese imbécil va a escribir una novela. Suyos son también El Mundo (2007, Premio Planeta y Premio Nacional de Narrativa) o La soledad era esto (1990, Premio Nadal), o La conciencia contada por un sapiens a un neandertal (2004) junto a Juan Luis Arsuaga, interesado en la evolución, el comportamiento, así como en la vejez, la longevidad, de la que a menudo habla en el A vivir.

Y es lector. “He leído con más pasión de la que he vivido”, confesó en una entrevista que El País le hizo en su biblioteca, en su casa, en la que se desconoce si se encuentra El Principito. “He leído muchos libros, y en muchos he vivido”. Habla de la habitación en la que Gregor Samsa, protagonista de La metamorfosis de Kafka, se convierte en insecto. “Esa habitación imaginaria tiene el mismo grado de realidad que habitaciones por las que he pasado”.

La influencer María Pombo. (Europa Press)

“Para qué va a leer si se encuentra bien”

“Y luego las calles de Praga que recorre esa familia en el tranvía -continúa-, y yo no he estado en Praga. He tenido oportunidades y no he ido nunca por miedo a que me decepcionara. Tengo la imagen de Praga de esa novela”. Se confiesa lector “enfermizo”. Esa fiebre comenzó al descubrir una biblioteca pública cerca de su casa. Quedó fascinado con Julio Verne, Ernest Hemingway o Fiódor Dostoyevski. Y terminó naciendo algo más: “La lectura es el combustible del escritor”.

La suya, sin mayores rodeos, es una opinión interesante en esta controversia. En conversación con Del Pino, Juan José Millás la expresó: “Para qué va a leer -María Pombo- si se encuentra bien”, deslizó. Recordó Millás a Umberto Eco (El nombre de la rosa), quien decía que tenía muchos libros que por falta de tiempo no había podido ni podría leer, pero que como por una especie de proceso de ósmosis, le “transmitían lo que tenían”.

Del Pino aseguró desconocer “a qué se dedica” Pombo. Tampoco lo sabe Millás: “No había oído hablar de ella, pero fíjate la capacidad de influencia que tiene”, se sorprende. “Claro- continuó-, esto es una involución. El otro día leí en algún sitio que hay una industria de la ignorancia”. Aquí, Del Pino apuntó que “hay un orgullo de la ignorancia”. “Por eso se ha convertido en industria -le interrumpió Millás-, porque dicen ‘joder, aquí hay un nicho de mercado, aprovechémoslo’”.

Juan José Millás en 'A vivir que son dos días' de la Cadena SER.

Es Del Pino quien abrochó la conversación: “Owen Jones lo relata políticamente en sus libros; cómo el desprecio por parte de la intelectualidad de izquierdas a esos ignorantes ha creado movimientos políticos de refugio, a veces en la extrema derecha”.

