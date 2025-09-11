España

María Pombo reaparece tras su última polémica: “Me han deseado que aborte, me reafirmo en que leer no te hace mejor persona”

La influencer ha respondido a las críticas que le han dedicado tras hacer un alegato en defensa de quienes no leen libros

Por Noé Guzmán

María Pombo, en el desfile
María Pombo, en el desfile de Desigual en Barcelona.

María Pombo hacía este miércoles su primera aparición pública tras la polémica sobre la lectura que la ha situado en el centro de un huracán de críticas. La influencer asistía al desfile de Desigual en Barcelona y aprovechó para responder ante los medios a su enésima controversia.

Embarazada de su tercer hijo, Pombo no eludió el tema que la ha convertido en protagonista de la actualidad: sus declaraciones sobre la lectura y el aluvión de críticas redes sociales y medios de comunicación. En un ambiente marcado por la atención mediática, la empresaria reafirmó su postura y denunció la dureza de los mensajes recibidos.

A su llegada al photocall, Pombo posó para los fotógrafos y, poco después, atendió a los periodistas, quienes buscaban conocer su reacción tras la oleada de comentarios que desató su confesión en redes sociales: “leer no te hace ser mejor persona”. Estas palabras, pronunciadas la semana anterior, se viralizaron rápidamente, generando un intenso debate que trascendió las plataformas digitales y ocupó espacios en informativos y columnas de opinión. La repercusión fue tal que numerosas figuras públicas se posicionaron, dividiendo a la opinión pública entre quienes defendieron a la influencer y quienes la criticaron con dureza.

En su intervención ante los medios, Pombo profundizó en el impacto emocional que le provocaron los ataques recibidos. “Me insultan y me desean que aborte a mi bebé, solo porque no leo”, aseveró, visiblemente afectada por la virulencia de algunos mensajes. La influencer, con más de una década de experiencia en redes sociales, reconoció que nunca antes había enfrentado comentarios tan duros y desagradables. “He leído los peores comentarios hasta la fecha en los doce años que llevo como influencer”, lamentó en el evento. Entre los insultos, Pombo mencionó que incluso llegaron a llamar “hija de Satanás” y a desearle el aborto, una situación que calificó de sorprendente y dolorosa.

Vídeo de María Pombo aclarando cómo se hicieron sus fotografías en la playa junto a Pablo Castellano. (TikTok)

A pesar de la presión mediática y la intensidad de la semana, Pombo insistió en que no se arrepiente de sus palabras. “Leer no te hace mejor persona, lo reafirmo”, sostuvo ante los periodistas, subrayando que su intención nunca fue menospreciar a quienes disfrutan de la lectura, sino responder a quienes la atacaron con desprecio. “Entiendo que tengo un tono muy chulesco que es lo que molesta a la gente. Yo estaba respondiendo a una serie de ataques que me denigraban como mujer y como persona, llamándome tonta por no cumplir con las expectativas”, explicó. Para la influencer, el problema no reside en la existencia de opiniones contrarias, sino en la falta de respeto con la que algunos usuarios expresan sus críticas. “Que la gente opine me parece supercomprensible, lo que no soporto y no voy a consentir son las faltas de respeto”, enfatizó.

El entorno familiar ha sido, según Pombo, un pilar fundamental para sobrellevar la situación. “La realidad es que tengo una base familiar muy buena, con unos pilares muy fuertes. Sé hasta dónde me puede afectar algo”, declaró. La influencer reconoció que, aunque la semana fue intensa y desagradable por la dureza de los comentarios, su bienestar personal y el de su familia siguen siendo su prioridad. “Estaría mal si mis hijos estuvieran en el hospital, si sufriera un aborto o si estuviera pasando por un divorcio…”, matizó, restando importancia relativa a la polémica en comparación con otros posibles problemas personales.

Las palabras de la polémica

El origen de la controversia se remonta a una publicación en la que Pombo expresó abiertamente su falta de interés por la lectura y cuestionó el valor moral que algunos otorgan a este hábito. “Creo que hay que empezar a superar que hay gente a la que no le gusta leer, y encima no sois mejores porque os guste leer”, afirmó en sus redes, una declaración que, lejos de pasar desapercibida, encendió la mecha de un debate nacional. La reacción en redes sociales fue inmediata: miles de usuarios compartieron opiniones, memes y mensajes, mientras que varios medios documentaron la magnitud del fenómeno, que llegó a convertirse en uno de los temas más comentados de la semana.

María Pombo, en una fotografía
María Pombo, en una fotografía de archivo.

En medio de la controversia, Pombo atraviesa su embarazo, una etapa que, según relató a Europa Press, está viviendo con ilusión y serenidad. “Muy bien, muy feliz, en una época muy intensa de mi vida, viviendo mi tercer embarazo y superfeliz”, aseguró. La influencer explicó que, a diferencia de sus anteriores embarazos, ahora sabe lo que le espera y disfruta más del proceso. Sus hijos, según contó, están emocionados con la llegada del nuevo miembro de la familia, y ella procura que se sientan parte activa de esta experiencia. Respecto a la filtración de la noticia de su embarazo antes de que pudiera comunicarla personalmente, Pombo admitió que le habría gustado hacerlo ella misma, aunque reconoció que la información se hizo pública en un momento en que ya se sentía más tranquila sobre la evolución del embarazo.

Durante sus intervenciones, Pombo reiteró que la polémica no ha alterado su visión sobre la lectura ni su forma de afrontar la exposición pública. “Estoy muy acostumbrada a que mis palabras lleguen más lejos de lo que me imagino, porque siempre siento que hablo con una comunidad muy pequeña y luego me doy cuenta de que tienen un impacto mucho mayor del que pienso”, reflexionó. La influencer admitió que, en ocasiones, no mide el alcance de sus declaraciones y que su tono puede interpretarse de forma equivocada, pero defendió su derecho a expresar opiniones personales sin ser objeto de ataques personales o amenazas.

