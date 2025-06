Marvel prepara la película más cara de la historia: solo los actores han costado 250 millones de dólares

Robert Downey Jr. en el anuncio de los actores que participarán en la próxima película de Los Vengadores. (Marvel Studios)

Es difícil saber lo que cuesta una película. Las productoras nunca suelen especificar cuánto han pagado para sacar adelante una producción que, además, puede presentar una factura más elevada de lo que en un principio se esperaba. Y es que, a los imprevistos durante el rodaje habría que sumarle los gastos en marketing y publicidad.

Sin embargo, algunos títulos como Piratas del Caribe: En mareas misteriosas, Star Wars: El despertar de la fuerza o la más recientemente Avatar: El sentido del agua suelen aparecer en las listas, con presupuestos que finalmente superaron los 300 e incluso los 400 millones de dólares. Una serie de inversiones que, en la mayoría de los casos, acabaron recuperándose con recaudaciones aún mayores.

Con la confirmación de su elenco, la película entrará ahora en producción (Marvel Studios)

Recuperar la ilusión

Pero, ¿qué pasaría si una película fuera tan cara que incluso con la mejor de las recaudaciones fuera imposible que saliera rentable? Algo así es lo que están temiendo con uno de los nuevos proyectos de Marvel para relanzar el cine de superhéroes a lo más alto. No es la primera vez que la compañía maneja proyectos de altísimo presupuesto: ya lo hizo con Vengadores: La era de Ultrón, Vengadores: Infinity War o Vengadores: Endgame, una serie de películas que engancharon a millones de fans al universo cinematográfico de Marvel.

No obstante, han pasado varios años desde entonces y Marvel no ha logrado mantener el entusiasmo que hasta hace poco despertaban sus películas de superhéroes. Un ‘bajón’ que esperan superar con la nueva fase de películas que actualmente se encuentran en producción. Entre ellas estaría Los Vengadores: Doomsday, la nueva entrega del famoso grupo de superhéroes que apunta a ser el pilar básico de esta nueva hornada de cine superheroico, un fin para el que Marvel ha decidido no ahorrarse ni un céntimo.

Marvel retrasó oficialmente el lanzamiento de las próximas películas de los "Avengers" aunque entre los motivos se encuentra enfocarse a hacer películas de más calidad (Foto: Marvel Studios)

100 millones solo para Robert Downey Jr.

Según informan medios como Hindustantimes, la próxima película de los Vengadores tendrá un puesto fijo en la mesa de las películas más caras, mesas que puede que incluso presida. Y es que este medio hindú ha explicado que Marvel ha gastado tan solo 8 millones de dólares en la preproducción de una película, una cifra que incluso triplica lo que Marvel suele invertir en esta fase de sus producciones.

Este medio cita además la información aportada por la revista Forbes, donde se explicaba que el coste semanal de la segunda fase, la de producción, también superaría el doble de lo que Marvel ha gastado en películas como Ant-Man y la Avispa: Quantumanía. Teniendo en cuenta que esta película costó en su momento más de 362 millones de euros, el precio final de la película superaría con creces los 700 millones.

Una cifra exorbitada, sobre todo teniendo en cuenta que no es la única película de los Vengadores que Marvel está preparando -Secret Wars llegaría en 2027-, pero comprensible si se atiende a que, solo para pagar a los actores, la productora maneja un presupuesto de entre 200 y 250 millones para pagar a todas las estrellas que aparecerán en la película. Entre ellas, Robert Downey Jr., a quien se rumorea que se le ofreció directamente un cheque en blanco que su sueldo, por aparecer en ambas películas, podría acercarse a los 100 millones de dólares.