España Cultura

Revelado el primer vistazo al Dr. Doom de Robert Downey Jr. para la próxima película de ‘Vengadores’: incluye una escena icónica de los cómics

Ha sucedido durante un espectáculo de luces con drones en la exposición de Disney Studios en Shanghai, en el que también se han revelado otros detalles

David Pardillos

Por David Pardillos

Guardar
Robert Downey Jr. - Doctor
Robert Downey Jr. - Doctor Doom - Avengers: Doomsday - Avengers: Secret Wars - Anthony Russo - Joe Russo (Marvel Studios)

Marvel puede estrenar un sinfín de películas antes de juntar a los nuevos Vengadores, que el primer vistazo a su gran villano se puede encontrar de la forma más recóndita posible, ya sea en una caja de cereales, en un juguete o en un espectáculo de luces con drones en una presentación en China. Este último ha sido el caso con el que está llamado a ser el próximo gran villano de la saga Vengadores, y probablemente el más poderoso en toda la historia del Universo Cinematográfico Marvel. Hablamos, por supuesto, del Dr. Doom de Robert Downey Jr., quien le dará vida en Vengadores: Doomsday y en Vengadores: Secret Wars.

Durante un espectáculo celebrado en la exposición de marketing de Disney Studios en Shanghai, el público asistente pudo ver en primicia a este misterioso personaje del que poco o nada se había visto hasta el momento. Ni siquiera la escena poscréditos de Los 4 Fantásticos, en la que aparecía Doom de espaldas junto al joven Franklin Richards, era capaz de mostrar el aspecto del flamante supervillano de Marvel. Pero con esta filtración se han podido ver los primeros detalles, no solo de Doom sino también de los diferentes equipos de Vengadores que se alinearán contra él en la película.

Imagen filtrada de Dr. Doom
Imagen filtrada de Dr. Doom

Durante este espectáculo, en el que las luces van cambiando hasta dar forma al personaje, se puede ver a Doom con su característica máscara, sentándose en su insigne trono y lo que parece un dispositivo de avanzada tecnología, probablemente para desplazarse a través del multiverso. No solo eso, sino que al final del show de luces aparecen también los símbolos de los 4 Fantásticos, los X-Men, los Vengadores o incluso Wakanda, dando a entender la larga lista de enemigos que tendrá el villano de verde y gris. Pero el show incluía también una secuencia con Doom en movimiento que ya ha terminado de enloquecer a los fans y disparar las teorías.

El famoso encuentro entre Doom
El famoso encuentro entre Doom y Thanos que podría repetirse en el cine

¿Doom contra Thanos?

En esta podemos ver al antagonista de Latveria sosteniendo un esqueleto, algo que pasaría completamente desapercibido si no fuera porque remite a una de sus escenas más ilustres en los cómics. En ellas, Doom se cruza en el camino de nada menos que otro icónico villano de Marvel, el mismísimo Thanos. Después de una tensa conversación con el titán en la que Doom le pregunta si lleva consigo el guantelete del infinito y sus gemas, este le atraviesa por completo hasta matarlo y dejarlo reducido a un puñado de huesos. Una escena escalofriante para dar cuenta del poder de Doom, y que puede que llegase a verse en la película, a pesar de los rumores de que Doom formará alianza con el propio Thanos y otros villanos a lo largo del multiverso.

Sea como fuere, esta filtración supone el primer vistazo al próximo rostro aterrador en la saga, cuyos detalles se han guardado hasta ahora a buen recaudo. No hay que olvidar que Vengadores: Doomsday será la siguiente película del UCM con permiso de Spider-Man: Brand New Day, que llegará a los cines el verano de 2026. A Doom se le podrá ver un poco más tarde, el 18 de diciembre de 2026, aunque todo apunta a que antes veremos nuevos detalles de este misterioso supervillano.

Temas Relacionados

VengadoresVengadores: DoomsdayRobert Downey Jr.MarvelCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

La aclamada serie de HBO con estrellas como Reese Witherspoon o Nicole Kidman que volverá más de seis años después de su última temporada

Después de un tiempo parada y con vistas a ser cancelada, este drama sobre tres madres adineradas ha encontrado nueva guionista y ya está en marcha

La aclamada serie de HBO

‘El cautivo’: un Amenábar sin ideas, rancio y cercano al parque temático histórico de cartón piedra

El director cuenta la historia de un joven Miguel de Cervantes en una aventura tan vacía como impostada, sin el mayor interés subversivo por proponer que la posibilidad de que el escritor fuera gay

‘El cautivo’: un Amenábar sin

Los mejores estrenos de la semana: de la odisea de Miguel de Cervantes en ‘El cautivo’ al enfrentamiento de Pedro Pascal y Joaquin Phoenix en ‘Eddington’

La película de Alejandro Amenábar sobre el autor de ‘El Quijote’ o la nueva locura del director de ‘Midsommar’ con Joaquin Phoenix y Emma Stone, estos son los títulos destacados de la semana

Los mejores estrenos de la

La película de terror que impresionó a Stanley Kubrick: “Comparada con ella, ‘El Resplandor’ es un juego de niños y no da miedo en absoluto”

El aclamado director afirmó que esta era la producción más terrorífica que había visto nunca

La película de terror que

El enfado de Guillermo del Toro con Alfonso Cuarón por la mejor película de Harry Potter: “Eres un pinche pendejo arrogante”

Ambos cineastas mantuvieron una conversación cuando al director de ‘Y tu mamá’ le ofrecieron dirigir la siguiente película de la saga original

El enfado de Guillermo del
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así fue la botadura de

Así fue la botadura de la fragata F-111 de la Armada Española: Pedro Sánchez y la Reina Sofía encabezaron la ceremonia

El presidente de Ceuta defiende a su exvicepresidenta y a la exdelegada del Gobierno por la repatriación de menores

El PP sangra hacia Vox: más de un millón de votantes populares migrarían hacia la ultraderecha en las próximas elecciones, según el CIS

El PP no tiene una postura clara en Gaza: del “no es un genocidio” de Almeida al “alzo la voz ante la barbarie” de Guardiola

Un detective pilla a un empleado “haciendo tiempo” en un bar durante horas de trabajo y le despiden: el trabajador recurre, pero la prueba es válida porque le vieron en lugares públicos

ECONOMÍA

El consejo de Banco Sabadell

El consejo de Banco Sabadell rechaza por unanimidad la OPA del BBVA y califica de “insuficiente” la oferta

Cotización del euro frente al dólar hoy 12 de septiembre

La energía solar espacial: la alternativa a las renovables terrestres que podría ahorrar a Europa 36.000 millones de euros anuales

La congelación de los tipos de interés acercará la rentabilidad de los depósitos al 2% y frenará la caída del euríbor

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 11 septiembre

DEPORTES

La UEFA dice no al

La UEFA dice no al partido Villarreal - FC Barcelona en Miami, aunque iniciará una ronda de consultas

El Metropolitano será sede de la Champions 2027 por segunda vez en la historia

El dinero que podría pagar el FC Barcelona por el retraso con la reapertura del Camp Nou: se trata de cláusulas millonarias

La policía detiene a dos activistas durante la etapa 18 de La Vuelta que intentaban saltar la valla para interrumpir el paso de los ciclistas

Toni Bou extiende su reinado en el trial y suma 38 títulos mundiales a su palmarés: ha hecho historia gracias a su rueda trasera