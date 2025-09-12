Revelado el primer vistazo al Dr. Doom de Robert Downey Jr. para la próxima película de ‘Vengadores’: incluye una escena icónica de los cómics

Robert Downey Jr. - Doctor Doom - Avengers: Doomsday - Avengers: Secret Wars - Anthony Russo - Joe Russo (Marvel Studios)

Marvel puede estrenar un sinfín de películas antes de juntar a los nuevos Vengadores, que el primer vistazo a su gran villano se puede encontrar de la forma más recóndita posible, ya sea en una caja de cereales, en un juguete o en un espectáculo de luces con drones en una presentación en China. Este último ha sido el caso con el que está llamado a ser el próximo gran villano de la saga Vengadores, y probablemente el más poderoso en toda la historia del Universo Cinematográfico Marvel. Hablamos, por supuesto, del Dr. Doom de Robert Downey Jr., quien le dará vida en Vengadores: Doomsday y en Vengadores: Secret Wars.

Durante un espectáculo celebrado en la exposición de marketing de Disney Studios en Shanghai, el público asistente pudo ver en primicia a este misterioso personaje del que poco o nada se había visto hasta el momento. Ni siquiera la escena poscréditos de Los 4 Fantásticos, en la que aparecía Doom de espaldas junto al joven Franklin Richards, era capaz de mostrar el aspecto del flamante supervillano de Marvel. Pero con esta filtración se han podido ver los primeros detalles, no solo de Doom sino también de los diferentes equipos de Vengadores que se alinearán contra él en la película.

Imagen filtrada de Dr. Doom

Durante este espectáculo, en el que las luces van cambiando hasta dar forma al personaje, se puede ver a Doom con su característica máscara, sentándose en su insigne trono y lo que parece un dispositivo de avanzada tecnología, probablemente para desplazarse a través del multiverso. No solo eso, sino que al final del show de luces aparecen también los símbolos de los 4 Fantásticos, los X-Men, los Vengadores o incluso Wakanda, dando a entender la larga lista de enemigos que tendrá el villano de verde y gris. Pero el show incluía también una secuencia con Doom en movimiento que ya ha terminado de enloquecer a los fans y disparar las teorías.

El famoso encuentro entre Doom y Thanos que podría repetirse en el cine

¿Doom contra Thanos?

En esta podemos ver al antagonista de Latveria sosteniendo un esqueleto, algo que pasaría completamente desapercibido si no fuera porque remite a una de sus escenas más ilustres en los cómics. En ellas, Doom se cruza en el camino de nada menos que otro icónico villano de Marvel, el mismísimo Thanos. Después de una tensa conversación con el titán en la que Doom le pregunta si lleva consigo el guantelete del infinito y sus gemas, este le atraviesa por completo hasta matarlo y dejarlo reducido a un puñado de huesos. Una escena escalofriante para dar cuenta del poder de Doom, y que puede que llegase a verse en la película, a pesar de los rumores de que Doom formará alianza con el propio Thanos y otros villanos a lo largo del multiverso.

Sea como fuere, esta filtración supone el primer vistazo al próximo rostro aterrador en la saga, cuyos detalles se han guardado hasta ahora a buen recaudo. No hay que olvidar que Vengadores: Doomsday será la siguiente película del UCM con permiso de Spider-Man: Brand New Day, que llegará a los cines el verano de 2026. A Doom se le podrá ver un poco más tarde, el 18 de diciembre de 2026, aunque todo apunta a que antes veremos nuevos detalles de este misterioso supervillano.