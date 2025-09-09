España Cultura

La historia de la mujer que desafió a la justicia británica por el asesinato de su hija: 20 años de lucha para cambiar las leyes

Se estrena en Filmin la serie ‘Contra la ley’, que recupera el caso de Ann Ming, una madre que se enfrentó a la Cámara de los Lores y terminó siendo condecorada

Beatriz Martínez

Por Beatriz Martínez

Guardar
La actriz Sheridan Smith protagoniza
La actriz Sheridan Smith protagoniza la serie 'Contra la ley', que se estrena en Filmin

El reciente estreno de la serie Contra la ley en Filmin ha reavivado el interés en uno de los casos judiciales más impactantes del Reino Unido, al poner en primer plano la lucha de Ann Ming, una enfermera de Billingham que desafió durante casi veinte años al sistema legal británico para obtener justicia por el asesinato de su hija Julie.

La producción, que se centra en el instinto materno y la perseverancia frente a la adversidad, ha devuelto a la conversación pública una historia que, hasta ahora, permanecía en gran medida fuera del foco mediático, a pesar de su profundo alcance legal y emocional.

La serie, protagonizada por Sheridan Smith, explora el recorrido de Ann Ming desde el momento en que su hija, madre soltera de 22 años, fue asesinada.

Una investigación nefasta y una ‘madre coraje’

La investigación inicial estuvo marcada por la negligencia policial y la falta de atención, lo que llevó a que el principal sospechoso fuera absuelto en un primer juicio. Este hecho puso en evidencia las limitaciones de la ley de doble enjuiciamiento, un principio penal que impedía juzgar dos veces a una persona por el mismo delito, incluso si surgían nuevas pruebas que cuestionaban el veredicto original.

Las series que llegan a las plataformas en septiembre

Ann Ming se enfrentó a un entorno hostil: el Servicio de Fiscalía de la Corona, abogados que desestimaban sus argumentos y un ‘establishment’ reacio al cambio. Su determinación la llevó a buscar el apoyo de un ministro del Interior y de la Comisión Jurídica, y a presentar su caso ante la Cámara de los Lores en 2003.

Cuatro años después, su esfuerzo fue reconocido con la concesión de la medalla MBE (Miembro de la Orden del Imperio Británico) por sus servicios al sistema de justicia penal, un hito que subraya la trascendencia de su lucha.

La actriz Sheridan Smith, galardonada con el BAFTA televisivo en 2013 por su papel en Mr. Biggs, no conocía la historia de Ann Ming hasta que recibió el guion de Jamie Crichton. Investigó en Google y se dio cuenta de la magnitud de lo que había hecho esta mujer, así como el regalo que iba a ser interpretarla.

Un fotograma de 'Contra la
Un fotograma de 'Contra la ley' (Filmin)

La preparación para el papel fue exhaustiva. Revisó todos los documentales disponibles y leyó el libro autobiográfico de Ann Ming, For the love of Julie, que sirvió de base para el guion de Crichton.

Un ‘true crime’ desde la visión de las víctimas

La serie se inscribe en una corriente de ‘true crime’ que prioriza la perspectiva de las víctimas y sus familias, alejándose del sensacionalismo habitual del género.

Ejemplos recientes como Creedme, El quinto mandamiento o El caso del Sambre han seguido esta línea.

En Contra la ley, el nombre del asesino ni siquiera se menciona y el actor que lo interpreta, Jack James Ryan, no figura en los créditos, una decisión que refuerza el enfoque en la víctima y su entorno.

El caso de Ann Ming
El caso de Ann Ming se recrea en esta serie británica.

El relato legal se reserva para el desenlace de la serie, mientras que el desarrollo se centra en la dimensión familiar y, especialmente, en la figura materna.

La producción de Hera Pictures, también responsable de la adaptación de Hamnet, busca conmover al espectador, pero su desenlace aspira a inspirar.

Temas Relacionados

PlataformasFilminSeriesSeries RecomendadasSeries EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Se rescata uno de los primeros libros de la escritora Mariana Enríquez: una pieza fundamental para entender su obra

Tras publicar ‘Bajar es lo peor’, el sello Anagrama sigue recuperando las obras previas de la escritora argentina

Se rescata uno de los

Se estrena en HBO la que podría ser la mejor serie del año: un thriller protagonizado por un antiguo sacerdote

Se llama ‘Task’, está protagonizada por Mark Rufallo y el ‘showrunner’ es Brad Ingelsby, creador de ‘Mare of Easttown’

Se estrena en HBO la

Stephen King confiesa cuáles son sus diez películas favoritas (excluyendo las adaptaciones de sus libros)

El escritor de novelas de terror ha revelado sus títulos imprescindibles, entre los que hay varias películas míticas y otras no tan conocidas

Stephen King confiesa cuáles son

¿Era Cervantes gay?: el libro de un historiador y la nueva película de Alejandro Amenábar hablan de ello

Se publica ‘Cervantes íntimo. Amor y sexo en los Siglos de Oro’ y esta semana se estrena ‘El cautivo’

¿Era Cervantes gay?: el libro

Dwayne Johnson revela que su cambio de peso se debe a otro papel que está preparando: “Tengo otra oportunidad para transformarme”

El actor sorprendió a todos con su paso por el Festival de Venecia, pero ahora tiene entre manos otro gran papel con el mismo director

Dwayne Johnson revela que su
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Radares carro, la nueva incorporación

Radares carro, la nueva incorporación de la DGT que lleva 150.000 multas en Cataluña

Las fragatas F-110 de la Armada tendrán un nuevo sistema de combate: Navantia integrará una tecnología de radar

Una española que vive en Finlandia comparte cómo es su jornada laboral allí: “Si sales a las cuatro, a las cuatro y un minuto ya estás fuera y nadie te mira mal”

Un mecánico explica si es mejor la tracción trasera o la delantera para tu coche: “Es más económica”

Un especialista advierte sobre los errores que más dinero cuestan a los conductores: “Estás vaciando tu cartera en el taller y ni te estás dando cuenta”

ECONOMÍA

Andrés Millán, abogado, sobre el

Andrés Millán, abogado, sobre el oro: “Se ha multiplicado su valor el triple que la vivienda”

Los cuatro errores típicos al pedir una hipoteca, según un abogado: “La gente se compra una casa sin tener ni idea”

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 9 septiembre

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Un trabajador se encuentra con su jefe en un restaurante durante una baja y acaba despedido: debe readmitirlo y pagarle más de 20.000 euros

DEPORTES

El dinero que se llevará

El dinero que se llevará Hacienda tras la victoria de Carlos Alcaraz en el US Open: es el premio más grande de la historia del tenis

Topuria habla sobre una supuesta pelea contra el campeón mundial de boxeo Terence Crawford: “Lo pondría a dormir en el primer contacto”

Fernando Alonso habla sobre la situación de Aston Martin: “No tenemos ninguna aspiración este año”

La policía detiene al “piloto fantasma de Fórmula 1” tras seis años de búsqueda: conducía un coche de GP2 con los colores de Ferrari

Vingegaard, líder de la Vuelta a España, también encabeza la defensa de los manifestantes pro Palestina: “Lo hacen por un motivo”