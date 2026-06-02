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La fruta que controla la tensión arterial, cuida la piel y es fuente de vitamina C

Su interesante perfil nutricional se complementa con su versatilidad culinaria

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Cestas de fruta (Magnific)
Cestas de fruta (Magnific)

Una fruta jugosa, aromática y refrescante. Así es como puede definirse al melocotón, gracias a su sabor dulce y su versatilidad en la cocina. Sin embargo, más allá de sus cualidades gastronómicas, esta fruta esconde un interesante perfil nutricional que puede aportar múltiples beneficios para la salud.

Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), el melocotón destaca por su elevado contenido en agua, que representa cerca del 90 % de su composición. Esta característica lo convierte en una opción ideal para favorecer la hidratación, especialmente durante los meses de calor, cuando las necesidades hídricas del organismo aumentan.

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Además, se trata de una fruta ligera desde el punto de vista calórico: una ración de aproximadamente 200 gramos aporta unas 72 kilocalorías, lo que permite incorporarla fácilmente en una alimentación equilibrada sin incrementar de forma significativa el aporte energético diario.

En el melocotón se detectó Chlorpyrifos, un plaguicida que no está autorizado para su uso en el Perú.
Melocotones (AdobeStock)

Un aliado contra la deshidratación

Uno de los principales beneficios del melocotón es su capacidad para contribuir al mantenimiento de una adecuada hidratación. Cada ración aporta alrededor de 157 gramos de agua, una cantidad que ayuda a complementar la ingesta de líquidos procedentes de bebidas y otros alimentos.

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La hidratación es esencial para el correcto funcionamiento del organismo, ya que interviene en procesos tan importantes como la regulación de la temperatura corporal, el transporte de nutrientes o la eliminación de sustancias de desecho.

Fuente de vitamina C para reforzar las defensas

Entre los nutrientes más destacados del melocotón se encuentra la vitamina C. Una pieza puede aportar más del 20 % de las ingestas diarias recomendadas para un adulto, según recoge la FEN.

Esta vitamina desempeña un papel fundamental en el funcionamiento normal del sistema inmunitario y participa en la formación de colágeno, una proteína esencial para la salud de la piel, los huesos, los vasos sanguíneos y los cartílagos. Además, actúa como antioxidante, ayudando a proteger las células frente al daño provocado por los radicales libres.

Beneficios para la salud ocular y la piel

El característico color amarillo-anaranjado del melocotón se debe a la presencia de carotenoides, compuestos vegetales con propiedades antioxidantes. Entre ellos destacan el beta-caroteno y la criptoxantina, que poseen actividad provitamínica A, es decir, el organismo puede transformarlos en vitamina A cuando la necesita.

Este nutriente resulta esencial para mantener una visión normal y para conservar el buen estado de la piel y las mucosas. El melocotón también contiene otros carotenoides como la luteína y la zeaxantina, sustancias asociadas a la protección ocular frente al envejecimiento.

Potasio para cuidar el corazón

Entre los minerales presentes en el melocotón, el potasio es el más abundante. Una ración aporta cerca de 458 miligramos de este nutriente, que desempeña un papel clave en el funcionamiento muscular y nervioso.

El potasio contribuye además al mantenimiento de una presión arterial normal, por lo que una dieta rica en frutas y verduras que lo contienen puede favorecer la salud cardiovascular. Este mineral también ayuda a equilibrar los efectos del sodio en el organismo y participa en la regulación de los líquidos corporales.

5 recetas con melocotón, la fruta que protege tu piel, reduce el colesterol y combate el estreñimiento.

Una ayuda para el tránsito intestinal

Aunque no es una de las frutas más ricas en fibra, el melocotón aporta pequeñas cantidades de fibra dietética, principalmente insoluble. Una ración contiene alrededor de 2,5 gramos, una cantidad que puede contribuir al correcto funcionamiento intestinal cuando se integra en una alimentación variada y rica en productos vegetales.

La fibra favorece el tránsito intestinal, ayuda a aumentar la sensación de saciedad y contribuye al bienestar digestivo.

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