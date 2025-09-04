España Cultura

La polémica escena de ‘Los Rose’ que ha generado protestas en Reino Unido: “Es una representación provocadora y muy peligrosa”

Protagonizada por Benedict Cumberbatch y Olivia Colman como una pareja acomodada, la película ha levantado la preocupación de varias asociaciones alergológicas

David Pardillos

Por David Pardillos

Guardar
Todo se vale cuando el amor es una guerra. #LosRoses, muy pronto, solo en cines. (Crédito: Searchlight Pictures)

El estreno de Los Rose, una de las apuestas británicas más destacadas de este verano, ha quedado ensombrecido por la polémica. El filme, una comedia negra libremente inspirada en la emblemática La guerra de los Rose (1989), reúne en pantalla a dos de los intérpretes más reconocidos del cine británico: Olivia Colman y Benedict Cumberbatch. Bajo la fachada de un matrimonio ideal, la cinta muestra las tensiones y la feroz competencia que acaban por destruir a sus protagonistas. Pero más allá de la trama, una escena ha desencadenado protestas y una petición formal para que la película incluya advertencias por su contenido.

La controversia surgió a raíz de una secuencia en la que el personaje interpretado por Cumberbatch expone deliberadamente a su esposa, alérgica a ciertos alimentos, a un episodio anafiláctico y posteriormente le retiene la medicación de urgencia. Según la Natasha Allergy Research Foundation, organización pionera en la lucha contra las alergias alimentarias en Reino Unido, esta representación resulta “provocadora” y “peligrosa”. En un comunicado, la fundación denunció públicamente que “retener medicación que puede salvar vidas, como un autoinyector de adrenalina en una emergencia médica, no es en absoluto gracioso, especialmente cuando las alergias alimentarias potencialmente mortales afectan a tantas personas”.

La entidad calificó el uso de episodios graves como la anafilaxia en tono de comedia como “imprudente, ofensivo y completamente inaceptable”, exigiendo además mayor sensibilidad por parte de la industria del cine británica. “Estas representaciones no solo son provocadoras, son peligrosas. Usar las alergias alimentarias y la amenaza de la anafilaxia como recurso humorístico es irresponsable y minimiza la seriedad de esta condición”, sostiene el documento firmado por la organización. La fundación ha confirmado su intención de contactar directamente a los responsables del filme para solicitar una advertencia explícita sobre la naturaleza del contenido.

Los Roses (Captura de tráiler
Los Roses (Captura de tráiler oficial)

Descontento del público afectado

El malestar no ha quedado limitado a los comunicados institucionales. Diversos espectadores han manifestado su disconformidad tras el lanzamiento de la película. Una usuaria de autoinyectores declaró, a la salida del cine, sentirse “conmocionada” y “temblando” tras presenciar cómo las alergias eran “utilizadas como arma” durante la proyección. “Fue una representación peligrosa de las alergias alimentarias que puede inducir a error y trivializar emergencias médicas reales”, protestó. Otra persona, médico y madre de niños con alergias, calificó la secuencia de “profundamente inquietante” y expresó temor ante la banalización de las reacciones anafilácticas. “Las reacciones alérgicas son emergencias médicas, no material para comedia. Retratos como estos perpetúan mitos peligrosos”, advirtió.

La polémica se produce en un contexto de gran visibilidad para sus protagonistas. Olivia Colman, galardonada con el Oscar por La favorita y reconocida por su versatilidad en títulos como Broadchurch y The Crown, suma así otro personaje complejo a su amplia trayectoria. Junto a ella, Benedict Cumberbatch, dos veces nominado a la estatuilla y habitual de las grandes producciones, encarna la otra mitad de esta pareja disfuncional. Durante el rodaje, que transitó entre Salcombe (sur de Devon) y Los Ángeles, fuentes de la producción apuntan que la convivencia entre ambos no fue sencilla. Metodologías opuestas de trabajo —el enfoque meticuloso de Cumberbatch frente al estilo directo de Colman— habrían generado tensión en el set, aunque ambos mantuvieron la profesionalidad requerida para concluir el proyecto.

Lejos de centrarse únicamente en la controversia, Los Rose explora las fisuras de una familia acomodada, el desgaste que producen las expectativas sociales y la competitividad llevada al extremo. El guion transforma esta rivalidad en una montaña rusa de situaciones tan absurdas como dolorosas, recuperando el espíritu del filme original pero adaptando su sátira a los cánones actuales. La productora de Los Rose ha recibido una solicitud formal de respuesta sobre la escena cuestionada y aún no ha hecho comentarios públicos. Mientras tanto, el debate sobre la sensibilidad social en la representación de enfermedades graves sigue abierto, con una comunidad alérgica que demanda mayor responsabilidad en el retrato audiovisual de una realidad cotidiana que para cientos de miles de personas puede suponer una cuestión de vida o muerte.

Temas Relacionados

Benedict CumberbatchOlivia ColmanActricesCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Otoño musical en España, los mejores conciertos hasta finales de 2025: de Lady Gaga a Radiohead

La agenda de espectáculos reunirá a figuras globales y talentos emergentes, con presentaciones que prometen experiencias únicas y emociones en vivo

Otoño musical en España, los

Ouijas, crucifijos y muñecas diabólicas: la exposición que ha llegado a Madrid para celebrar el estreno de ‘Expediente Warren: El último rito’

La ciudad acoge durante estos días un espacio dedicado a la película

Ouijas, crucifijos y muñecas diabólicas:

Ricardo Darín, de Buenos Aires a la Gran Vía de Madrid: así es el regreso a los escenarios del legendario actor

Tras protagonizar ‘El eternauta’ en Netflix, el intérprete argentino desembarca en España con una adaptación de un clásico de Bergman

Ricardo Darín, de Buenos Aires

Margot Robbie y Jacob Elordi brillan en el primer vistazo a la nueva adaptación de ‘Cumbres borrascosas’

La autora de ‘Una joven prometedora’ y ‘Saltburn’ firma esta nueva adaptación del clásico de Emily Brontë

Margot Robbie y Jacob Elordi

La historia real de amistad entre un hombre y un pingüino en Argentina: su rescate entre residuos de petróleo y su amor incondicional

Se estrena la adaptación de las memorias de Tom Michell, un profesor que entabló una relación muy especial con un animal

La historia real de amistad
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un octogenario vende su Mercedes

Un octogenario vende su Mercedes y se lo roba al comprador seis meses después: no irá a prisión por su edad

El Abogado General de la UE avala la decisión de la Eurocámara de retirar la inmunidad a Puigdemont y propone archivar su recurso

Varios helicópteros Pegasus de la DGT no están en funcionamiento y este es el motivo

Una avería en el Falcon deja a Sánchez en tierra: no llegará a la reunión de la coalición de los voluntarios en París

Jaume Giró abandona la política: deja su escaño por diferencias con Junts

ECONOMÍA

Estos son los números ganadores

Estos son los números ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Mejores servicios públicos u ahorro financiero: qué cambiará en las comunidades con la quita de la deuda

José Elías, empresario y emprendedor, sobre el mercado laboral: “Un abogado de un gran despacho no vive mejor que un electricista”

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1

DEPORTES

Djokovic contra Alcaraz: horario, canal

Djokovic contra Alcaraz: horario, canal de TV y dónde ver la semifinal del US Open 2025

La selección busca plantar la bandera en terreno inexplorado: España nunca ha jugado en Bulgaria

Un piloto de Aston Martin se burla de las palabras de Toto Wolff y sus 400 km/h en 2026: “Nosotros vamos a 500”

Nick Kyrgios, sobre su partido de exhibición ante Sabalenka: “Me hace gracia que ella piense que puede ganar”

Las protestas pro Palestina contra el equipo Israel-Premier Tech obligan a suspender la etapa en Bilbao de la Vuelta