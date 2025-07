David Corenswet asegura que tiene contrato para hacer una secuela de ‘Superman’, aunque confiesa que preferiría aparecer en otra saga

Superman presenta un nuevo tráiler.

Su nombre era prácticamente desconocido para el gran público, pero desde este viernes mucha gente empezará a conocerlo. Tal y como le sucediera a Christopher Reeve en 1978, la fama del actor David Corenswet está a punto de cambiar tras ponerse la capa de Superman y protagonizar la nueva gran aventura del personaje de DC Comics. Con apenas 32 años recién cumplidos, el actor va camino de convertirse en una gran estrella, pero la fama es una cosa tan grande como efímera, y solo logran conservarla aquellos que la cimentan en la constancia. Un camino por el que el actor quiere transitar.

Corenswet, que viene de una familia cuyo padre fue un actor sin éxito, optó también por abandonar sus sueños de interpretación y estudiar psicología. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que no estaba hecho para ello y retomó la interpretación entrando en la escuela de Julliard. Al contario que Christopher Reeve, al que la oportunidad de Superman le llegó de casualidad y cuando estaba iniciándose en el mundo del teatro, Corenswet ha tenido que pasar por varios años en la sombra hasta alzarse como el Hijo de Krypton.

Primero en series de Ryan Murphy como The Poitician y Hollywood y posteriormente en películas como Pearl o Twisters, el actor comenzó a darse a conocer y no tardó en convertirse en un candidato recurrente para el rol de Superman, especialmente mientras se especulaba con un posible reinicio de la franquicia tras la disolución del universo DC de Zack Snyder y su Superman, el de Henry Cavill. Pronto llegó la oportunidad con el casting de James Gunn, y en cuanto apareció Corenswet no hubo otra opción. “Estaba sentado a la luz del sol, como hace Superman para cargarse y recuperar sus poderes”. Le miré y pensé: ‘¡Vaya! Es Superman”, reconocía Nicholas Hoult, quien también se presentó para el papel pero terminó siendo aceptado como el villano Lex Luthor. Ahora, con el estreno de la película en cines, a nadie le queda duda de que ha nacido para ser Superman. La única pregunta que cabe hacerse es durante cuánto tiempo.

David Corenswet en 'Hollywood'

‘Star Wars’, su sueño por cumplir

“Ya estoy bajo contrato para una secuela”, admite el actor durante una suerte de entrevista junto a Nicholas Hoult, en la que ambos actores se someten a un polígrafo para aclarar algunas dudas y hacer confesiones incómodas. Al ser preguntado por qué preferiría ser en un futuro, Corenswet sorprendía afirmando que le haría más ilusión convertirse en caballero Jedi dentro de Star Wars que continuar como Superman. “El papel de mis sueños en realidad creo que sería convertirme en piloto de X-Wing en una película de Star Wars“, aclaraba el actor, quien en varias entrevistas ya ha demostrado su devoción por el universo de George Lucas, con el cual creció igual o incluso más obsesionado que con el Hijo de Krypton.

De momento, el actor tiene que ver cómo de bien funciona Superman en taquilla y cuáles son los papeles que le empiezan a llegar después de ponerse la capa roja. El universo de DC parece que renace bajo el sello de James Gunn y la propia película ya sugiere en su final una posible continuación, tanto en forma de secuela como de universo expandido con otros personajes. Con respecto a Star Wars, Corenswet lo tiene algo más complicado, pero si algo le habrá enseñado su experiencia y su personaje es a no bajar los brazos y confiar siempre en que las cosas saldrán adelante.