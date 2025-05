Nicholas Hoult revela el momento en el que descubrió que no se convertiría en Superman: “Cuando le miré, supe que sería él”

Superman - Poster oficial (Photo Credit: Warner Bros.)

El actor Nicholas Hoult tiene ya un gran currículum a sus espaldas a pesar de su corta edad: ha sido un niño al cuidado de Hugh Grant, un joven Bestia en la saga X-Men, ha cruzado el desierto de Mad Max, escritores de la talla de J.R.R. Tokien o J.D. Salinger y un honesto jurado en la última gran película de Clint Eastwood. Con apenas 35 años y una filmografía así, había un sueño que a Hoult le quedaba por cumplir, y ese era el de convertirse en el superhéroe más famoso del mundo, Superman.

El actor se presentó para el casting de la película que preparaba James Gunn en torno al icónico héroe de Krypton, después de que el autor de Guardianes de la Galaxia abandonase Marvel para convertirse en el nuevo gran responsable del universo DC. Hoult aspiraba al personaje protagonista, aunque había algo en el fondo que le decía que también podía presentarse a otro papel. "Había una vocecita en mi interior. Me decía: ‘Quizá podrías hacer un buen trabajo con lo de Lex’. Y luego enterraba ese pensamiento inmediatamente, porque me decía: ‘¡Espera! Tienes que centrarte en las escenas de Superman. Déjalo estar. No te desvíes del tema, Nick’”, cuenta el intérprete, revelando así que una parte de él ya se veía como el carismático villano de Superman, Lex Luthor.

Sin embargo, sus sospechas se confirmaron cuando llegó a las audiciones y se encontró con que otro actor parecía bastante más adecuado para el papel de Superman que él. Hoult tuvo la corazonada de que no conseguiría el papel cuando salió de una audición en los estudios de Warner Bros. en Hollywood. Tal y como revela en una reciente entrevista, recuerda que vio a David Corenswet, actor que también aspiraba al papel. El espacio del estudio, recuerda Hoult, estaba en gran parte cubierto por una sombra, pero Corenswet se las ingenió para encontrar un punto luminoso en el que dejar caer su silla. “Estaba sentado a la luz del sol, como hace Superman para cargarse y recuperar sus poderes”. Le miré y pensé: ‘¡Vaya! Es Superman”.

Un nuevo Lex Luthor

El resto, como suele decirse, es historia: Corenswet terminó siendo elegido como Superman, Rachel Brosnahan como Lois Lane y Nicholas Hoult consiguió finalmente el papel del antagonista del filme, Lex Luthor. Un villano icónico al que ya han interpretado otros grandes actores como Jesse Eisenberg, Kevin Spacey o sobre todo Gene Hackman, recientemente fallecido y en quien Hoult ha pensado mucho para dar forma al papel aunque lo haya terminado haciendo suyo.

“Superman es tan poderoso e imparable en muchos sentidos que necesitas tener un personaje que se sienta como: ‘Vale, ¿cómo es de peligrosa esta persona? ¿Cómo podría esta persona ganar y salir victoriosa?”, reflexiona el actor. Incluso cuando se le compara con los anteriores, Hoult cree que su Luthor “ya tiene su objetivo final a la vista”. “Es obsesivo, decidido e implacable, y en cierto modo hay mucha emoción detrás de todo eso”, asegura. Habrá que esperar al próximo 11 de julio para verle en acción, pero todo apunta que su cambio de personaje no fue del todo a peor.