Taylor Swift, la artista más escuchada en 2023 en Spotify: Bad Bunny pierde la primera posición tres años después

Ha sido su año, y en Spotify no iba a ser menos. Taylor Swift se ha coronado como la artista más escuchada en el mundo en la plataforma musical de streaming, que este miércoles ha desvelado los datos y estadísticas del Spotify Wrapped, el evento anual que congrega a melómanos y centennials. La estadounidense ha roto la racha de Bad Bunny, que llevaba tres años consecutivos siendo el artista más reproducido a nivel global en la aplicación, específicamente, en los años 2020, 2021 y 2022. El lanzamiento de su álbum Midnights (2022), la gira y la película de The Eras Tour y las regrabaciones de sus discos la han convertido en un fenómeno imparable.

No en vano, Swift es la primera artista femenina en coronar el ranking anual en la historia de Spotify desde Rihanna en 2012. La estadounidense ha recibido 26.000 millones de reproducciones totales en Spotify. Además, la cantante cuela dos canciones entre las diez más escuchadas del año: Cruel Summer, lanzada hace cuatro años y rebautizada gracias a la descomunal gira de la artista (llegando a ser número uno, no sólo en la app, también en el Billboard Hot 100) y Anti-Hero, el single principal de su último álbum de estudio. En España, Swift es la quinta artista femenina más escuchada, por detrás de nombres como Karol G, Shakira, Rosalía o Aitana.

Para celebrar el oro, la cantante ha lanzado You’re losing me (From the Vault), un tema inédito de Midnights. “Sólo quería dar las gracias a todos los que han escuchado mi música este año, en cualquier parte del mundo. Haber sido nombrada Artista Top Global de Spotify en 2023 es realmente el mejor regalo de cumpleaños/Navidad que me podríais haber dado”, ha declarado Swift en X (antes Twitter), añadiendo que, además, esta mención es la guinda de un pastel que comenzó con The Eras Tour.

Taylor ha sido un huracán, un torbellino que ha arrasado con todo lo que ha pillado a su paso. Estos 365 días han supuesto para ella un total de 10 años encapsulados en uno único. Está viviendo el mejor momento de su carrera. A la gira (que retomará en 2024 y con la que visitará España el 30 de mayo) se unió el lanzamiento en cines del documental sobre el concierto dirigido por Sam Wrench. La cinta, estrenada el pasado 13 octubre, recaudó más de 250 millones de dólares en las salas de cine de todo el mundo (convirtiéndose en uno de los estrenos más rentables del año, pues su presupuesto era de 15 millones).

Dos meses después, y con motivo de su próximo cumpleaños, Swift ha anunciado que la película se podrá disfrutar en streaming (de momento sólo en Estados Unidos y Canadá). Será una versión deluxe que incluirá varias canciones que se descartaron en la versión original y estará bajo disponible para alquilar en plataformas como Apple TV, Vudu, Prime Video, Xfinity, Google Play y YouTube.

Las regrabaciones de sus discos están rompiendo, de forma constante, sus récords de venta previos. El lanzamiento de 1989 (Taylor’s Version) el pasado mes de octubre se coló en la primera posición de las listas de venta en España, siendo además Disco de Oro de salida. Este el tercer álbum consecutivo que se posiciona en el número uno y el cuarto en total, según los datos compartidos por Universal Music España.

Bad Bunny, en segunda posición

El puertorriqueño Bad Bunny se ha tenido que conformar con la plata después de haber coronado en el ranking durante tres años consecutivos. Eso sí, su álbum Un verano sin ti ha resonado en todo el mundo, consiguiendo posicionarse como el álbum más reproducido a nivel global. En España, ‘el Conejo Malo’ si corona las listas de la aplicación musical y se convierte en el cantante más reproducido. Una de cal y otra de arena para el puertorriqueño, que hace dos meses sorprendía con el lanzamiento de Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Quién sabe, valga la redundancia, si en 2024 será el más escuchado de nuevo.

Completan el Top 5 The Weeknd, Drake y Peso Pluma, que hace una semana convirtió el WiZink Center en una celebración de la música regional mexicana que tanto éxito y expansión ha tenido en este último año. Feid, Travis Scott, SZA, Karol G y Lana del Rey conforman el Top 10 de intérpretes más reproducidos en el mundo en 2023.

En el ranking de canciones más escuchadas de 2023 a nivel global, la más reproducida es Flowers, de Miley Cyrus, que ya acumula más de 1.600 millones de reproducciones desde enero. El segundo lugar lo ocupa Kill Bill, de SZA, el tercero es para As It Was, de Harry Styles, que repite un año más, pues ya logró ser la más reproducida a nivel mundial en 2022, y en cuarto y quinto lugar, respectivamente, se encuentran Seven (feat. Latto), de Jung Kook y Latto, y Ella Baila Sola, de Eslabón Armado y Peso Pluma.