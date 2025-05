Bad Bunny es infinito: hasta 600.000 personas, más que toda Málaga, podrán compran entradas para verle en el Metropolitano

Bad Bunny actuará durante ocho noches en el Riyadh Air Metropolitano de la capital española.

Es uno de los artistas más laureados y aclamados a nivel mundial. Y en España no es para menos. Bad Bunny ya apuntaba alto cuando en el 2022 y 2023 fue el artista más escuchado en Spotify en nuestro país, según datos de Spotify Wrapped. Esto se ha visto reflejado en la demanda para asistir al DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour que parará en nuestro país en Madrid y Barcelona el mayo y junio del año que viene. La fiebre por escucharle en directo ha superado con creces lo esperado. De los tres conciertos anunciados en la península para el próximo año -el 22 de mayo en Barcelona, en el Estadi Olímpic; y el 30 y 31 en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid- la demanda ha escalado tales niveles que, entre el arranque de la preventa este jueves y hoy viernes, la venta general, en total se han sumado nueve conciertos más: Bad Bunny dará 12 conciertos en España. Hasta esta tarde, la cifra era de diez conciertos, pero a las 16.30 horas Ticketmaster ha anunciado dos fechas más para el 14 y 15 de junio en la capital. Por ahora, esa es la cifra, aunque quién sabe si la casa rojiblanca le dará más margen para seguir haciendo conciertos.

Los sold out todavía no son oficiales, pero sí están más que claros. Solo en Madrid, en las 10 fechas previstas entre el 30 de mayo y el 15 de junio, se espera congregar hasta unos 60.000 espectadores por concierto, aunque depende de la disposición del escenario, como asegura el Atlético de Madrid en su web. Esta cifra, multiplicado por diez, haría que unas 600.000 personas disfrutasen del show de Benito Martínez Ocasio. Esta cifra superaría con creces a la población de municipios como Murcia (474.617) o Málaga (591.637), y casi alcanzar Zaragoza (686.986), según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) a cierre de 2024.

Con colas de mínimo, 70.000 personas, esperando a comprar entradas en cualquiera de las fechas, a esta hora todavía quedan por abrirse la venta de los últimos conciertos el 14 y 15 de junio, cuya venta arranca a las cinco de la tarde.

Bad Bunny - Debí tirar mas fotos

El puertorriqueño regresó a principios de año con su sexto álbum de estudio, Debí tirar más fotos, un homenaje a la isla en la que nació, creció y vivió hasta hace un par de años, cuando vivió de forma intermitente entre Los Ángeles y Nueva York. En el disco, Bad Bunny se acuerda de algunos de los géneros que han servido de banda sonora, donde hace un tributo a sus raíces y ritmos latinos.

Cifras históricas, también en Spotify

Dos años antes, en 2023, estrenó Nadie sabe lo que va a pasar mañana, tras Un verano sin ti (2022). Estos dos álbumes, con más o menos reggaeton, le convirtieron en el artista más escuchado en el mundo durante 2020, 2021 y 2022. Sin embargo, en 2023 y 2024, Benito no pudo con Taylor Swift, que con la ayuda de The Eras Tour y su The Poets Tortured Department se coronó como la artista con más millones de reproducciones totales en la aplicación musical.

Con una gira mundial programada que arranca este noviembre en República Dominicana, seguirá a lo largo de finales de este año en países como México y comenzar en 2026 en Colombia, Tokio o Síndey, hasta llegar a España, Alemania, Portugal, Reino Unido o Francia.