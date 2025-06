Muere el actor de Daredevil, Gotham y Boardwalk Empire, Devin Harjes, a los 41 años

Imagen del actor Devin Harjes en un episodio de 'Boardwalk Empire'.

El mundo del espectáculo lamenta la pérdida del actor Devin Harjes, conocido por su destacada participación en series como Boardwalk Empire, Daredevil y Gotham. Según una necrológica publicada en su página web oficial, Harjes falleció en Nueva York el pasado viernes 27 de mayo a la edad de 41 años. El actor, además de su carrera en televisión, era un dedicado practicante de artes marciales y un habitual del gimnasio, como se menciona en el texto homenaje.

Tal y como informan los medios estadounidenses, el actor ha perdido la vida en el hospital Mont Sinai West de Nueva York a causa de un cáncer que le fue diagnosticado el pasado mes de febrero. “A Devin le sobreviven sus amorosos padres, Randy y Rosanne Harjes; su hermana Trish Harjes y su esposo Justin Kelley; sus sobrinos Tristin y Sawyer Kelley; sus sobrinas Rory y Charly Kelley; su exmujer -también actriz en la serie Gotham- Shiva Shobitha; su amado gato, Maude; e innumerables amigos cuyas vidas fueron más brillantes... o al menos más entretenidas... gracias a él”.

Un amante de los caballos

Nacido en Lubbock, Texas (Estados Unidos) en julio de 1983, Harjes renunció a su amor por los caballos para perseguir su sueño en la actuación. Comenzó su carrera en la vibrante comunidad teatral de Dallas-Fort Worth y posteriormente se trasladó a Nueva York, donde participó en varios proyectos de cine estudiantil y teatro off-Broadway. Su talento lo llevó rápidamente al cine independiente, protagonizando películas como The Forest is Red, por la cual recibió el premio al mejor actor en el Festival Internacional de Cine de Tolentino en Italia, y Boyz of Summer, según detalló su página oficial.

El medio The Hollywood Reporter informa que Harjes interpretó al legendario boxeador Jack Dempsey en dos episodios de la segunda temporada de Boardwalk Empire, una serie aclamada de HBO creada por Terence Winter y protagonizada por Steve Buscemi. Además, tuvo otro papel en la producción de ciencia ficción de Netflix, Manifest, donde encarnó a Pete Baylor, un integrante de una pandilla durante nueve episodios.

Gotham, la serie que termina de completar el cuadro familiar de Batman

De acuerdo con Variety, su participación en series de Netflix también incluyó la aclamada Daredevil donde, junto al protagonista Charlie Cox, dio vida a Oscar, un enfermero de Rikers Island. En Gotham, ambientada en los inicios de la historia de Bruce Wayne y el superhéroe Batman, interpretó a un guardia de banco llamado Clyde.

“Se entregaba al cien por cien a cualquier proyecto”

“Fuera de la actuación, Devin era un estudiante aplicado de artes marciales y un asiduo del gimnasio”, reza el comunicado, “a menudo bromeaba diciendo que era más seguro que recibir una patada de caballo en la cara”. Así, su versatilidad actoral también se extendió a otras producciones como Blue Bloods, Orange Is the New Black, Elementary y FBI.

Devin Harjes montando a caballo. (Web oficial del actor)

David Williams, agente del actor, ha destacado en un mensaje público su dedicación y profesionalismo en proyectos, y lo ha descrito como una persona generosa y amable, con un talento especial para interactuar con animales. “Era un artista de gran convicción que siempre se entregaba al cien por cien a cualquier proyecto que emprendía“, explicaba al medio estadounidense USA Today. Esto, sumado a su destreza en artes marciales y su amabilidad innata, acabaron por convertirle en una figura querida tanto en ámbitos rurales de Texas como en los ambientes profesionales.