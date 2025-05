Las 10 mejores series de HBO Max que no has visto: Martin Scorsese como director, superhéroes clandestinos y grandes éxitos de 2025

Las 10 mejores series que no has visto de HBO Max. (Montaje de Infobae España)

Desde hace varios años, la marca de HBO se ha convertido en un distintivo de calidad para las series emitidas en la plataforma homónima, ahora renombrada como Max. Títulos como Los Soprano, Juego de Tronos, The Wire, A dos metros bajo tierra, Hermanos de sangre, True Detective, The Newsroom, El ala oeste de la Casa Blanca, Chernobyl o Succession, han apuntalado la reputación de un servicio de streaming que, año tras año, renueva su catálogo con propuestas de calidad.

Estos títulos podrían protagonizar una lista de los grandes clásicos de HBO Max, o las diez series que cualquier amante de las series conoce de la plataforma. Pero, ¿qué ocurre con las demás? En ocasiones, el éxito de algunas producciones ha eclipsado otros grandes títulos que salieron en esa misma época. Por eso, desde Infobae España hemos querido elaborar una lista con todas esas series más infravaloradas, es decir, aquellas que pese a ser de una calidad superior (o muy superior) a la media, no tuvieron el reconocimiento que se merecían.

Boardwalk Empire

(HBO Max)

El único pecado de Boardwalk Empire fue, quizá, salir en fechas cercanas a otras series como Breaking Bad o Juego de Tronos, convertidas rápidamente en fenómenos que se han convertido en parte de la cultura general del espectador medio. Se trata, sin embargo, de una joya creada por Terence Winter, escritor de series como Los Soprano y de películas como El lobo de Wall Street. Martin Scorsese, de hecho, figura como el director del primer episodio y es uno de los productores ejecutivos. Nada mal para una serie que cuenta la historia de Enoch Nucky Thompson (Steve Buschemi), un importante político que controla Atlantic City en la década de 1920, marcada por la ley seca.

The Deuce

Si el nombre de esta serie no te suena, probablemente te resulte más familiar el de su creador: David Simon. Sí, el creador de The Wire continuó haciendo series y no solo eso, sino que también puede presumir de no haber bajado el listón en ningún momento. Gracias a miniseries como Generation Kill, Show Me a Hero o La ciudad es nuestra, así como a proyectos de mayor envergadura como la maravillosa Treme, el aclamado showrunner ha demostrado una y otra vez su capacidad para abordar problemas complejos de la sociedad a través de historias corales llenas de crítica, sensibilidad e interés. En el caso de The Deuce, James Franco y Maggie Gyllenhaal protagonizan la historia de dos hermanos que se abren paso en la industria pornográfica moderna. Una obra maestra de tres temporadas.

04/11/2019 Imagen de Watchmen CULTURA HBO

Watchmen

Para muchos, una de las series más infravaloradas de la plataforma, quizá por ir a contracorriente de los superhéroes que, en esos años, estaban de moda. Watchmen llegó el mismo año que Vengadores: Endgame, pero con una propuesta totalmente opuesta a la hora de aproximarse al género. A través de una historia fragmentada y un guion alambicado, Damon Lindelof (uno de los creadores de Lost) se inspiraba en los famosos cómics de Alan Moore, Dave Gibbons y John Higgins para crear un universo en el que llevar capa e ir enmascarado está completamente prohibido. Nada que ver con la anterior adaptación de los cómics de Zack Snyder, quien sí se ajustó al contenido original de los libros.

Jon Hamm, shérif vaquero y villano de la quinta temporada de 'Fargo', en Movistar Plus+

Fargo

¿Sabes cuando la película es mejor que el libro? También puede darse el caso de que una serie sea mejor con la película. Así lo opinan, al menos, los fans de Fargo, una serie que en la primera temporada transcurría en el mismo universo que el conocido título de los hermanos Coen. Violencia, humor negro e inesperados giros de guion marcan una producción que en cada temporada cuenta una historia independiente de la mano de grandes actores, de Billy Bob Thornton a Jon Hamm, pasando por Ewan McGregor o Chris Rock. Muchos creen que la segunda temporada es la mejor de todas, aunque la quinta, estrenada en 2023, ha vuelto a dejar el listón por las nubes.

Riz Ahmed y John Turturro en 'The night of'. (HBO Max)

The night of

Quizá la más conocida de la lista, junto a Boardwalk Empire, pero con un hueco obligado en esta lista por tener como creador a uno de los guionistas más aclamados de Hollywood: Steven Zaillian. Con trabajos con Spielberg (La lista de Schindler), Scorsese (El irlandés), Brian de Palma (Misión imposible) o Ridley Scott (American Gangster), el salto a las series de Zaillian ha servido para que los espectadores podamos disfrutar de dos producciones a la altura: la más reciente de todas, Ripley, y la inolvidable The night of. En esta última, un joven se despierta y se encuentra de que la joven con la que ha pasado la noche está apuñalada en la cama, por lo que es arrestado y convertido en el único sospechoso. Ocho episodios llenos de intriga, tensión y grandes interpretaciones.

Gomorra

Gomorra

A muchos les sonará el título por la famosa película de Mateo Garrone, la cual estaba inspirada en el libro del periodista Roberto Saviano. Este hombre, tras pasar varios años informando sobre las principales familias de la mafia de Nápoles, publicó un libro en el que revelaba gran parte de sus secretos, razón por la que desde entonces se encuentra amenazado de muerte. Esas amenazas no han impedido, sin embargo, que Saviano decidiera sacar adelante su propia serie en la que un clan familiar de la camorra (la mafia de la ciudad) lucha por el poder en el famoso barrio napolitano de Secondigliano.

(HBO)

Irma Vep

En los últimos años hemos asistido al éxito de series en las que se muestra el making of de otras series o películas. Series como La oferta o la todavía más reciente The Studio han tenido una gran recepción, y en Max es posible ver otra obra similar: Irma Vep. La serie, de Olivier Assayas, sigue la producción de la próxima adaptación de la película de cine mudo Los vampiros. Cuestiones como la esencia de los personajes, el límite entre la realidad y la ficción y la realidad de la industria se abordan en este proyecto para el que el famoso director francés recupera la idea de una película realizada casi 30 años antes con el mismo título.

'Primal', de Genndy Tarakovsky.

Primal

En las plataformas de streaming hay también hueco para la animación, y en HBO Max hay algunas de las mejores series del sector, como Hora de aventuras o Rick y Morty. A la lista se le podría añadir otra gran producción como es Primal, la serie de Genndy Tartakovsky de dos temporadas (y una tercera en camino) en la que un cavernícola y un dinosaurio unen sus fuerzas para sobrevivir en un mundo hostil. Una obra de culto en la que las escenas de acción y el carisma de sus personajes son algunos de los ingredientes de éxito.

'Efectos secondarios', de Joseph Bennett y Steve Hely. (HBO Max)

Efectos secundarios

Marshall y Frances, excompañeros de laboratorio, revelan una conspiración de farmacéuticas y políticos para extraer un hongo que podría curar cualquier enfermedad en el mundo. Esta es la premisa de esta nueva comedia gamberra llamada a ser una de las series más celebradas del año en HBO Max. Joseph Bennett y Steve Hely crean, a ritmo de comedia negra y muchas, muchas gamberradas, esta joya de animación para adultos.

The Pitt (Max / HBO)

The Pitt

Otra de las series del año, que en su primera temporada ha conseguido enganchar a todos los fans de series de médicos. Algo tendrá que ver que su creador, Scott Gemmill, estuviera en el equipo de guionistas de E-R.: Urgencias. The Pitt es más que una digna heredera del conocido drama hospitalario, mostrando la vida cotidiana de los trabajadores de un hospital concilian su exigente trabajo con las crisis personales... por no hablar de las particulares circunstancias que atraviesa el centro en el que desarrollan su profesión.