La cantante que dejó la música para convertirse en una experta de hamburguesas

A finales de los 90, todas las emisiones de radio musical estaban invadidas por la discografía de All Saints, una de las girlbands del momento que dejaron algunos hits como Never Ever, Pure shoes o Black Coffee. Es imposible olvidar cómo sus cuatro integrantes, Melanie Blatt, Shaznay Lewis y las hermanas Natalie y Nicole Appleton, consiguieron dominar los MTV Europe Music Award en el año 2000 al ganar el galardón a Mejor Artista Pop.

Aunque se separaron un año después, las divas británicas volvieron a reunirse en 2014, 2016, lanzando el álbum Red Flag, y en 2018, con Testing. Desde entonces han hecho algunas apariciones, haciendo muy complicado olvidarse de la vibra de su música. Y de quien tampoco se pueden olvidar sus fans son de ellas, las cuatro estrellas que formaron a esa banda. Por eso, cuando una de ellas ha anunciado su nuevo puesto de trabajo, todos se han sorprendido.

Al parecer, Melanie Blatt anunció a principios de abril, concretamente en su quincuagésimo cumpleaños, el lanzamiento de “mi nuevo negocio”, tal y como explicó en su perfil de Instagram. La fundadora de All Saints va todos los martes hasta The Londesborough para “redefinir lo que significa hacer una hamburguesa gourtmet” en FullFillings. Ahora que puede “hacer algo que me apasiona” de nuevo, se siente “bendecida”. Su dedicación y su trabajo es más que envidiable, ya que según ha afirmado el gerente del pub, Marc Baxter, en una entrevista con el Daily Mail, la estrella del pop pasaría “12 horas en la cocina”.

Mel vive con pasión cada hamburguesa que hace en The Londesborough,en Stoke Newington, al norte de Londres, y todo se lo debe a un amigo suyo que también trabaja allí, quien la convenció para asociarse con el pub. De igual manera, el gerente del restaurante de 53 años está encantado por la energía de Blatt en la cocina, así como la clientela que ha traído con ella.

Y es que, desde que la estrella de All Saints anunciase su nuevo proyecto en redes sociales, han acudido cientos de fans para comprobar la calidad de su cocina. “¡La semana pasada estábamos abarrotados! Éramos 100 personas", afirmó el responsable del establecimiento. A pesar del tirón que ha dado su presencia, lo que ha hecho que estos clientes decidan repetir ha sido el exquisito sabor de sus hamburguesas.

“Es evidente que tiene muchos talentos”, ha confesado Pam Dunkey, una fan de 85 años, que se aventuró a probar la comida de la cantante de Never Again. Incluso, un amigo DJ de la cantante, Silvio Pacini, se acercó al restaurante a pesar de no vivir cerca para poder apoyar a su amiga: “Sin duda, intentaré volver”, expresó ante el medio británico.

Por ello, Baxter ve este emprendimiento como “una oportunidad para que ella explore su visión”. Y es que, su “verdadera pasión por la cocina” está causando furor entre sus fans, a pesar de que el único anuncio de la nueva incorporación a The Londesborough ha sido a través de las redes de Melanie. Debido a ello, el gerente ha puesto su mirada a largo plazo y “esperamos que esté con nosotros al menos el verano”.

Sin duda, esta nueva oportunidad en la que se ha lanzado la estrella del pop ha sido algo revelador. Pero lo que llama aún más la atención de sus fans es la mano que tiene Melanie para la cocina. Tal y como detalló en su perfil de Instagram, su menú consta de “hamburguesas gourtmet” que “siempre van acompañadas de una salsa para mojar hecha con curry o guiso con el que se elaboró la carne”.

Además, “cada hamburguesa se empana y se fríe para crear una corteza dorada y crujiente que envuelve un centro jugoso y tierno", afirma en el menú de FullFillings. Todo eso gracias al “arte de la cocción lenta”, que “se une a la comodidad”, dando lugar a tres exquisitas combinaciones. En primer lugar, The Chicken One, con un curry de pollo de inspiración caribeña, que se vende a 19 £. Luego The Cheese One, una opción vegetariana por 18 £, socavada perfectamente por una salsa de tomate picante para mojar. Y finalmente The Beef One, que es la más popular a pesar de venderse por 20 £.