El tenso momento en que el actor Shia LaBeouf casi se toma a golpes de puño en medio de la calle en Edimburgo

Shia LaBeouf fue captado fuera de un bar y a punto de involucrarse en una pelea

El actor estadounidense Shia LaBeouf estuvo cerca de involucrarse en una pelea en Edimburgo, Escocia. El hecho ocurrió el pasado sábado 31 de agosto, cuando el artista fue grabado por un transeúnte mientras se preparaba para enfrentarse a golpes con un grupo de hombres fuera del pub OX184.

En las imágenes difundidas por el Daily Mail, el actor de 38 años se quita la gorra, la arroja al suelo y alza los puños en un claro desafío a las personas que comienzan a rodearlo. Según el tabloide, se le oye gritar “¡Estoy acá, hijo de p---a!”.

Dos hombres que se encontraban cerca intentaron contenerlo y evitaron que la situación se saliera de control.

El testigo anónimo que difundió los videos describió que fue un momento “tenso” y dijo que el actor se veía dispuesto a pelear.

El incidente ocurrió el 31 de agosto, fuera de un bar en Escocia. (Captura/DailyMail)

No obstante, este hecho contrastaría con la actitud que había mostrado LaBeouf apenas un día antes en un bar cercano. Según un empleado del pub Whistlebinkies, ubicado a solo unas cuadras de donde ocurrió el incidente, el actor se vio tranquilo y accesible cuando visitó el lugar.

“Estuvo allí el viernes”, relató el trabajador al diario The Sun. “Fue amable con la gente. Todos dijeron que fue encantador. Al parecer, lo que ocurrió en el video fue al día siguiente. Sabía que algo había pasado; pasa algo todos los días en Cowgate”.

LaBeouf se encuentra en Escocia acompañando a su esposa, la actriz Mia Goth, quien está filmando una nueva versión de la historia de Frankenstein dirigida por el aclamado director Guillermo del Toro. La pareja ha sido vista en varias ocasiones en Edimburgo y Glasgow durante las últimas semanas.

LaBeouf está en Escocia acompañando a su esposa, Mia Goth, quien está filmando una película dirigida por Guillermo del Toro (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Historial de controversias

Este reporte se suma a una larga lista de comportamientos polémicos y controversias en las que LaBeouf ha estado involucrado a lo largo de su carrera. Tras su ascenso a la fama en la franquicia Transformers, los escándalos que protagonizó han opacado el brillo de su carrera.

Uno de los episodios más recordados fue en 2014, cuando fue arrestado en Nueva York tras interrumpir borracho una función del musical Cabaret en el Studio 54 de Broadway. En esa ocasión, el actor fue acusado por los disturbios y tuvo que completar un programa de tratamiento. Tres años después, en 2017, volvió a ser arrestado, esta vez en Georgia, también por conducta desordenada. Tras ese incidente, el actor emitió un comunicado en el que afirmó estar avergonzado por sus acciones.

Sus problemas legales escalaron a otro nivel en 2020, cuando su expareja, la cantante FKA Twigs, presentó una demanda en su contra por abuso físico, emocional y sexual.

Según los documentos legales, la artista lo acusó de someterla a un “abuso implacable”, llegando incluso a contagiarla conscientemente de una infección de transmisión sexual. El caso ha enfrentado varios retrasos y, según los últimos informes, el juicio por presunta violencia doméstica tendrá lugar en octubre.

En 2020, su exnovia FKA Twigs presentó una demanda en su contra por abuso físico, emocional y sexual, con un juicio pendiente para octubre. (REUTERS/REUTERS)

Por su parte, LaBeouf ha negado rotundamente “cada una de las acusaciones” de su ex novia, aunque ha reconocido su comportamiento errático en el pasado. “He sido abusivo conmigo mismo y con todos los que me rodean durante años. Tengo un historial de lastimar a las personas más cercanas a mí. Me avergüenzo de ese historial y lamento profundamente a quienes he herido”, afirmó en un comunicado.

Recientemente, el protagonista de Corazones de hierro compartió que había pasado por una transformación personal. Tras interpretar a San Pío de Pietrelcina en la película biográfica Padre Pio, el actor experimentó un despertar religioso que lo llevó a convertirse al catolicismo. Como consigna The Telegraph, Shia llegó a evaluar la posibilidad de convertirse en diácono para reforzar más su fe.

En mayo de 2024, LaBeouf hizo su primera gran aparición pública en años al asistir al Festival de Cine de Cannes para el estreno de Megalopolis, la épica futurista dirigida por Francis Ford Coppola donde tiene un “personaje enigmático”.