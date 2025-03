El personaje que Ricardo Darín no quiso interpretar y que pudo haberle costado una carrera en Hollywood: “No me gustó”

En esta imagen proporcionada por Amazon, Ricardo Darín en una escena de "Argentina, 1985". (Amazon Studios vía AP)

El reconocido actor argentino Ricardo Darín, aclamado por su trayectoria y talento, tomó una decisión que marcó su carrera: rechazar una oferta para participar en una película de Hollywood. En 2004, Darín declinó un papel en El fuego de la venganza, dirigida por Tony Scott y protagonizada por Denzel Washington, al no estar de acuerdo con el rol que le ofrecieron.

Esta elección no solo pudo haber cambiado el rumbo de su carrera, sino que también refleja su postura frente a la industria cinematográfica estadounidense y su criterio a la hora de seleccionar personajes. Durante una entrevista en un programa argentino, Darín explicó que no le interesaba trabajar en Hollywood únicamente por el prestigio asociado a esa industria, dejando claro que prefiere mantener la integridad artística en su trabajo.

La oferta que recibió Darín para integrarse al elenco de El fuego de la venganza consistía en interpretar a un narcotraficante mexicano. Durante su relato, Darín recordó que una emisaria de Tony Scott se acercó a contactarlo mientras él trabajaba en teatro para detallar cuáles serían las características del personaje. Sin embargo, el actor expresó su rechazo inmediato ante la idea, cuestionando por qué debía representar ese estereotipo.

“Me ofrecían hacer de un narcotraficante mexicano. ¿Por qué?¿Para ellos todos los narcotraficantes son latinoamericanos? ¿El país que mayor consumo tiene en la faz de la tierra? No me gustó”. Esta negativa evidencia el compromiso de Darín con la calidad y profundidad de los personajes que interpreta. Conocido por su participación en obras como El secreto de sus ojos y El hijo de la novia, el actor ha construido una carrera donde prioriza personajes complejos que le brinden un desafío actoral.

Imagen de 'El fuego de la venganza'

A pesar de no haber trabajado en películas de Hollywood, Ricardo Darín se ha consolidado como uno de los actores más importantes del cine en español. Tres de las películas que protagonizó fueron nominadas al Premio Óscar en la categoría de Mejor Película Internacional, destacando el triunfo de El secreto de sus ojos en 2010. En esta etapa de su carrera, Darín continúa siendo una figura central en el ámbito cinematográfico. Este año, regresa a la pantalla con El Eternauta, una esperada producción que marca su retorno tras tres años de pausa. Su éxito en el cine argentino e internacional ha demostrado que no es necesario participar en la industria de Hollywood para alcanzar reconocimiento global.

La visión de Darín sobre la industria estadounidense

Lejos de ser un rechazo influenciado por desinterés en la industria, Darín ha manifestado en reiteradas ocasiones que su decisión de no aceptar papeles en Hollywood responde a una cuestión de principios. Durante la mencionada entrevista, el actor explicó que no siente la necesidad de validar su carrera trabajando en Estados Unidos. Para Darín, el reconocimiento no reside en el lugar, sino en la calidad de los proyectos y las historias que elige contar. Cuando el entrevistador insistió en preguntarle sobre su relación con Hollywood, Darín no dudó en subrayar que su compromiso está con proyectos que representen un desafío artístico. Insistió en que no aceptaría papeles que no lo convencieran o que perpetuaran estereotipos con los que no se siente identificado.

La trayectoria de Ricardo Darín es un ejemplo de cómo un actor puede alcanzar prestigio internacional manteniéndose fiel a sus convicciones. Su decisión de rechazar el papel en El fuego de la venganza no fue una cuestión de oportunidades perdidas, sino un acto de coherencia con su visión artística. A través de su carrera, el actor ha demostrado que priorizar la calidad sobre la fama puede ser un camino tan válido como exitoso. Con interpretaciones reconocidas por su autenticidad y profundidad, Darín ha marcado una diferencia significativa en la industria, mostrando que el éxito no se mide necesariamente por la participación en Hollywood, sino por dejar huella en el corazón del público.