Sylvester Stallone, el famoso actor de ‘Rocky’ habla sobre la relación con su madre: “Solía decirme que la única razón por la que yo estaba vivo era porque la percha no funcionó”

Sylvester Stallone cuenta cómo fue su infancia con su madre (Montaje Infobae)

El reconocido actor y director Sylvester Stallone, célebre por interpretar a personajes icónicos del cine de acción como Rocky Balboa y John Rambo, ha revelado detalles impactantes sobre la relación con su madre, Jackie Stallone. Durante su participación en el programa de YouTube Unwaxed Podcast, presentado por sus hijas Sophia y Sistine, el actor compartió declaraciones que han generado sorpresa entre sus seguidores.

Stallone relató cómo su madre le dirigió comentarios de una dureza extrema durante su infancia y juventud. “Mi madre solía decir: ‘La única razón por la que estás vivo es porque la percha no funcionó”, confesó. Aunque también le escuchaba decir que “rebotar por las escaleras no hizo que te perdiera’”, relató el actor, en alusión a un intento fallido de aborto. Además, añadió que su madre le dijo en otra ocasión: “Si realmente hubiera habido algo mal en tu cerebro, definitivamente habría abierto la ventana, te habría puesto en el alféizar y habría dejado que te congelases, porque te estaría haciendo un favor’”.

Quién era Jackie Stallone

(@officialjackiestallone)

Jackie Stallone fue una figura polifacética en el mundo del entretenimiento. Pionera en la televisión estadounidense, dirigió un programa de ejercicios aeróbicos y tuvo una vida marcada por la adversidad. Según un artículo de Fotogramas, pasó parte de su infancia en un internado, donde sufrió episodios de abuso debido a la conflictiva relación con su madrastra. Además, desempeño múltiples roles a lo largo de su vida donde. Entre ellos destaca su trabajo de trapecista de circo, cantante de cabaret, empresaria de peluquería y cosmética, e incluso comentarista de lucha libre femenina en los años noventa. También adquirió notoriedad por la creación de una línea telefónica de consultas astrológicas.

No obstante, los problemas que atravesó durante la Gran Depresión y en la Segunda Guerra Mundial moldearon su carácter y, en consecuencia, la relación con sus hijos. De este modo, el claro distanciamiento emocional y la educación estricta marcaron la memoria de Sylvester Stallone de una manera profunda. Así, durante sus confesiones más íntimas en el pódcast, el actor explicó que en su juventud no fue capaz de procesar la crudeza de sus palabras y que, en un principio, pensó que su madre no lo decía en serio. Sin embargo, con el tiempo comprendió el impacto de aquellas declaraciones.

Cómo superó la influencia de su madre para convertirse en uno de los actores más aclamados de Hollywood

Editorial use only Mandatory Credit: Photo by Snap/Shutterstock (390861cs) FILM STILLS OF 'ROCKY' WITH AWARDS - OSCARS, 1976, AWARDS - ACADEMY, BARE CHEST, BEST PICTURE, BOXING, SPORT, SYLVESTER STALLONE IN 1976 VARIOUS

A pesar de su difícil infancia, Stallone logró abrirse camino en la industria del cine con esfuerzo y determinación. Nacido en Nueva York el 6 de julio de 1946, su primer gran éxito llegó en 1976 con Rocky, película que protagonizó, pero también escribió. La cinta no solo fue un fenómeno de taquilla, sino que también obtuvo el Óscar a Mejor Película, catapultando a Stallone al estrellato. Su carrera continuó con sagas como Rambo, Cobra, Tango & Cash y The Expendables, consolidándolo como uno de los grandes nombres del cine de acción.

En los últimos años, el actor ha seguido activo en la industria, retomando su papel de Rocky en la exitosa saga Creed y participando en proyectos como el documental Sly (2023), dirigido por Thom Zimny, disponible en Netflix. Este documental ofrece una mirada íntima a su vida y trayectoria, mostrando la lucha y resiliencia que han caracterizado su carrera.