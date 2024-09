Los consejos póstumos de Iris Apfel, la centenaria más ‘cool’ de la historia

'Colourful', el libro de Iris Apfel que llega a las librerías el próximo 18 de septiembre (Libros Cúpula)

“Necesitamos color porque la vida puede ser muy aburrida, incluso desoladora en los peores días”, decía Iris Apfel (Queens, Nueva York, 1921-Palm Beach, Florida, 2024). Adjuntar todos los adjetivos que describían su envidiable estilo de vida y ethos mental podría conllevar algo más que un tedioso párrafo... y si algo no era la denominada ‘influencer más longeva del mundo’ era, precisamente, aburrida. La anciana más cool, más irreverente y más ecléctica de la historia falleció el pasado mes de marzo, año en el iba a cumplir los 103 años de edad.

En 2023, con 102 velas sopladas, Apfel comenzó a escribir Colourful, un diario vital en el que uno de los grandes iconos de la moda vierte todos los consejos que ha aprendido, durante más de cien años, sobre la vida, la moda, los estampados, la creatividad, el trabajo y las relaciones sociales. “Este no es un libro de secretos. No tengo secretos. Siento decepcionarte si eso es lo que buscas. Pero sí tengo algunos buenos relatos. Y algunas ideas”, admitía. Libros Cúpula publica, el 18 de septiembre, una antología sobre una mujer que inundó su vida, y por ende la de los otros, de color.

Quizá lo más peculiar de la cronología de Apfel es que su reinado público comienza cuando tiene 84 años. El Metropolitan Museum de Nueva York le dedica la exposición Rara Avis: Selections from the Iris Apfel Collection, celebrada entre septiembre de 2005 y enero de 2006. La muestra celebraba a una de las “creadoras de estilo por excelencia de Estados Unidos” y reunía todo tipo de accesorios y conjuntos de moda del armario personal de Apfel.

Iris Apfel, junto al escaparate de Bergdorf Goodman en Manhattan, en 2017. REUTERS/Stephen Yang/File Photo

Para entender el auge de la exposición, que la catapultó como el icono que acabó siendo, hay que saber que, ante todo, Apfel fue una empresaria experta en textiles antiguos: un elemento clavé con el consiguió generar sus propios estampados, aquellos que la erigieron como una rara avis de la moda. En 1950 creó, junto a su marido Carl, la compañía Old World Weavers, una entidad especializada en la fabricación de textiles y reproducción de telas antiguas. Además de empresaria e icono polifacético, Apfel también fue diseñadora de interiores, una prolífica coleccionista y consultora de la Casa Blanca durante nueve administraciones presidenciales. Las telas creadas para la vivienda del presidente de Estados Unidos siguen decorando algunas de las salas más boyantes del emblema político americano.

Las cámaras se han colado en su vida, armario y casa... pero ahora es el público el que consigue acceder a los preceptos vitales de una mujer que construyó una burbuja fuera de las convenciones sociales. En Colourful, Apfel aborda todos los escritos y consejos que aplicó a su vida y que, de forma póstuma, llegan a las manos del lector con la misma extravagancia. Cómo combinar estampados, cómo vivir en tecnicolor y cómo definirnos a través de la moda y la filosofía cromática. Con sus eclécticos looks, su sombra de ojos azul y su pintalabios rojo, Iris Apfel conquistó al ojo público.

El interior de 'Colourful', el abecé de Iris Apfel que llega a librerías el 18 de septiembre (Libros Cúpula)

Un icono “sexy” y “accidental”

“Siempre he vestido de forma diferente, y nada en mi estilo había cambiado respecto a hace 50 años, pero de repente me convertí en una atracción para el público. Las revistas querían entrevistarme, me llovían ofertas para diseñar moda, joyas, accesorios”, contó al medio The Times en 2019. Iris Apfel siempre se consideró un icono “accidental”, una mujer que, de no haber sido destacada por la muestra de la MET, habría mantenido su fabulosidad en un plano privado. “Me convertí en algo sexy, cool, como quieras llamarlo”, declaró al periódico británico.

Cómo combinar los colores, cómo el hecho de llevarse con todo tipo de personalidades abre la puerta a mundos diversos, su rechazo a la idea del envejecimiento y frases lapidarias que valen para algo más que una simple publicación en los stories de Instagram. “Para ser interesante debes tener intereses” o “conozco a personas de treinta años que son viejas y a personas de noventa que son jóvenes”. Colourful es un viaje por la mente de una mujer prodigiosa que exprimió sus diferencias y animó al resto a seguirla. Su atrevimiento no sólo es un ejemplo apabullante de que la sociedad ha hecho bien su trabajo a la hora de denominar las cajas vitales a las que adscribirse cuando se cumplen 18 años (o antes incluso), también una prueba de que la originalidad tiene cabida (y es celebrada).

La 'influencer' e icono de la moda Iris Apfel (Libros Cúpula)

En su libro, Apfel habla de cómo los estampados que vistió durante 102 años han narrado sus aventuras vitales... además de enseñar al lector a saber diferenciar una buena combinación textil de una horterada circense. “El estilo puede ser una manifestación física de tu espíritu, y los estampados parecen expresar el mío. Siempre he llevado y me he rodeado de ellos. Son como capas de personalidad”, admite en Colourful.

En casi 300 páginas, la influencer tardía, pero irrepetible, aconseja al lector cómo lidiar con las vicisitudes de la rutina y para vivir plenamente (siempre que las circunstancias lo permitan). “La gente se preocupa demasiado por caer bien. Creen que es la única manera de avanzar en la vida. Deberías esforzarte más en ser buena persona que en caer bien”, sentencia. Con su colección de gafas estelares y accesorios irrepetibles, Iris Apfel se erige, de forma póstuma, como una gran consejera. Sólo falta el cóctel en la mano mientras se indaga en su Biblia atea y fabulosa.