Rosalía es una ‘new woman’ al presentar un adelanto de su nueva música: “Ni una era fue tan ‘flop’ en mi porvenir”

Rosalía, en la alfombra roja de la MET Gala el pasado 6 de mayo en Nueva York (REUTERS/Andrew Kelly)

Hace unos días, Rosalía compartía una publicación en redes sociales en la que anunciaba que, pronto, “se vienen cositas”. Han pasado más de 400 días desde que la cantante catalana lanzase Tuya, el último sencillo de su currículum sonoro hasta la fecha. Un tema de homenaje nipón y romántica letra que puso cierre a la etapa Motomami. Desde entonces, la artista ha sido una de las caras más solicitadas en los eventos de postín de la socialité hollywoodiense: se ha convertido en la nueva imagen de Dior, asistió a la Met Gala y, la semana pasada, fue uno de los grandes nombres del evento Prelude to the Olympics, celebrado en la Fondation Louis Vuitton de París.

Poco ha tardado en mostrar un pequeño adelanto de la que, probablemente, sea su nueva ‘era’ musical. En un directo en Instagram que ha efectuado esta madrugada, la cantante catalana ha vuelto a demostrar por qué la naturalidad es su fortín. Haciéndose las uñas, cocinando un guiso o incluso fumando: el título de cool girl es suyo. Su ‘reaparición’ ha causado un terremoto en la escala de Richter, pues sus seguidores llevaban más de un año esperando, ansiosos, noticias acerca de su nuevo álbum.

Lo que sí sabemos (ya confirmado) es que volveremos a escuchar a Rosalía en una colaboración junto a Lisa, del grupo coreano Blackpink. El tema, llamado New Woman, se estrenará el próximo 15 de agosto, pero no sabemos si el corte que ha compartido en sus redes sociales pertenece a esta colaboración o al que podría ser el primer adelanto de su próximo (y esperado) disco. El fragmento no ha dejado a nadie indiferente, sobre todo porque Rosalía vuelve a demostrar la frescura lírica a la que acostumbra.

'New woman', el regreso de Rosalía junto a la cantante Lisa

“Por todo lo que soy yo puedo frontear, no por lo que tenga. Siempre me la dan, mi energía es inmaculada. Bajo perfil y tú estás fuera. Yo vivo pa’ cantar, no canto pa’ vivir. Ni una era será flop en mi porvenir. Puta, soy la Rosalía, sólo sé servir. La noche estrellá así será, hasta la madrugá, que así sea”, se escucha en el corte que ha compartido en el directo.

Otro de los rumores acerca de su más que esperado comeback musical están relacionados con el álbum que está convirtiendo el verano en una fiesta de color verde neón. Se trata de Brat, de Charli xcx: una oda a la música club y al frenesí del millennial que vive en la incertidumbre del adulto que no sabe si comprarse un piso o seguir disfrutando de sus fines de semana. Hace unos días, Rosalía compartía un TikTok con la canción Everything is romantic y saltaron las alarmas. ¿Será la catalana una de las artistas con las que Charli xcx ha colaborado en los remixes de Brat? De momento, sólo Lorde y Billie Eilish han compartido micrófono con ella, pero queda mucho verano por delante.

Este fin de semana, la cantante catalana se dejó ver, precisamente, en el cumpleaños de la británica: un evento canónico repleto de celebridades veneradas por todo tipo de generaciones: Lorde, la modelo Gabbriette, Anya Taylor-Joy, Kim Petras, Billie Eilish, Rachel Senott o Alexa Demie. Rosalía se presentó en el evento celebrado en Los Ángeles con un ramo de calas negras que incluía un ornamento muy especial: cigarros. Los seguidores de la cantante están cada vez más de cerca de conocer con qué sonido sorprenderá esta vez.

Rosalía, con el ramo que ha llevado al cumpleaños de Charli xcx en Los Ángeles