Las 5 mejores series y películas que llegan a Netflix tras el verano

Lily Collins en una escena de la cuarta temporada de 'Emily en París' (Stephanie Branchu/Netflix vía AP)

August slipped away like a bottle of wine (agostó se acabó como una botella de vino), canta Taylor Swift en uno de los temas más populares de su álbum folklore -y uno de los himnos inesperados del mes estival por antonomasia-. Ni playa, ni piscina, ni montaña. Llega septiembre y con él la cuesta de la rentrée cultural, monetaria, escolar y laboral. La plataforma que promete paliar el retorno a la rutina es Netflix. El gigante del streaming tiene un as bajo la manga para convertir los días que preceden al otoño en algo más que un recordatorio constante de las obligaciones diarias.

Para aquellos que ya hayan clavado su colmillo en Respira, la nueva ficción de Carlos Montero (creador de la ya finalizada Élite) centrada en un hospital público de Valencia -y estrenada el pasado viernes-, o para los que se han quedado sin novedades en su catálogo, la plataforma cuenta con películas, series, realities y documentales para paliar todo tipo de intereses o hastíos. En Infobae España recopilamos los cinco mejores estrenos del mes de septiembre de Netflix.

‘La pareja perfecta’ con Nicole Kidman

Después del fracaso de Un asunto familiar, y metida de lleno en la promoción de Babygirl, la película que ha presentado en el Festival de Venecia y que explora el placer femenino, Nicole Kidman regresa a Netflix para presentar La pareja perfecta, una miniserie de seis capítulos que adapta a la pantalla la novela de Elin Hilderbrand. Este thriller, que llega a la plataforma el próximo 5 de septiembre, presenta numerosas similitudes con algunos de los proyectos de ficción más recientes de la intérprete australiana.

La miniserie pone el foco en una de las familias más adineradas de Nantucket. Ésta está a punto de emparentarse para siempre con Amelia Sacks, una joven que ve cómo su vida da un cambio radical cuando conoce a su futura suegra, la exitosa novelista Greer Garrison Winbury (Kidman). Todo se quiebra cuando aparece un cadáver flotando delante de la casa familiar. Lujo, misterio y una aparente imagen de perfección se dan de la mano en una serie que dirige Susanne Bier (y también produce la propia Kidman), que ya estuvo al frente de The Undoing, la miniserie de HBO con Kidman y Hugh Grant.

‘Emily en París’... o en Roma

Uno de los principales guilty pleasures -placeres culpables- de la plataforma es la ficción creada y producida por Darren Star (Sensación de vivir, Sexo en Nueva York) y protagonizada por Lily Collins. Emily en París estrenó, en el ya pasado mes de agosto, los cinco primeros episodios de su esperada cuarta temporada. Las dudas amorosas asaltan a una Emily indecisa que sigue convirtiendo la capital gala en una pasarela de coloridos outfits y decisiones erróneas. Pues bien, el desenlace de la cuarta entrega (con el estreno de cinco nuevos episodios) llegará el 12 de septiembre a la plataforma. El adelanto nos deja entrever que Emily podría cambiar la Torre Eiffel por el Coliseo (y hacer un homenaje a los estilismos que Audrey Hepburn llevó en Vacaciones en Roma). ¿Qué puede salir mal cuando recorres Italia montada en una Vespa?

‘Las tres hijas’ de Azazel<b> </b>Jacobs

El próximo 20 de septiembre llega a Netflix la película Las tres hijas, una cinta protagonizada por Carrie Coon, Elizabeth Olsen y Natasha Lyonne. Dirigida por Azazel Jacobs, el largometraje cuenta la historia de tres hermanas, Katie, Christina y Rachel, que vuelven a reencontrarse en Nueva York tras distanciarse años atrás para cuidar de su padre enfermo. Mientras acompañan a su progenitor en sus últimos días, deberán limar asperezas, superar sus diferencias e intentar recuperar el vínculo entre ellas.

‘Soy Georgina’... ¿o Bad Gyal?

Nadie se puede resistir a un pedacito de su vida (y su marcada personalidad). Ya sea gastándose 100 euros en gominolas o arrasando con las tiendas más lujosas, Georgina Rodríguez es capaz de capturar la atención de cualquiera que decida sentarse a disfrutar de su particular vida. Soy Georgina regresa a Netflix el próximo 18 de septiembre a la plataforma con una nueva imagen... y un nuevo cambio de look. Modelo, madre, influencer, empresaria y pareja de Cristiano Ronaldo. Con un pelazo al más puro estilo Bad Gyal, Georgina mostrará, en esta nueva temporada, su cambio de vida en Arabia Saudí o su sueño de debutar en la Semana de la Moda de París.

‘Uglies’, una crítica a los cánones

En pleno debate por el uso de Ozempic como un supresor del apetito -y no como un medicamento para la diabetes-, Netflix estrena Uglies, la adaptación de la novela distópica de Scott Westerfeld que habla de un mundo futurista que impone la cirugía estética a partir de los 16 años. Tally Youngblood, interpretada por Joey King (The Kissing Booth, The Act), espera ansiosa unirse al modelo de belleza perfecta que reclama la sociedad en la que vive, pero cuando su amiga Shay se escapa para evitar someterse al tratamiento, Tally irá a buscarla y descubrirá otra perspectiva que hará que cambie de pensamiento. Esta cinta, una de las más esperadas de los próximos meses, llega a Netflix el próximo 13 de septiembre.