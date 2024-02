“Juego de tronos” no debió terminar así: ¿cuál era el final original?

Las fuerzas de Rhaenyra Targaryen y Alicent Hightower se enfrentan tras los sucesos de la primera entrega. Guerra y dragones en el épico conflicto inspirado en el universo de "Juego de tronos" (HBO Max)

Si el final de Juego de tronos (Game of Thrones) te pareció decepcionante, no estás solo. Pero culpar a George R. R. Martin por dejar sin material literario a la serie no es una justificación de gran peso. No es noticia nueva que el escritor y creador de la franquicia fue expulsado de la producción durante las últimas temporadas, por lo que no pudo supervisar el rumbo que tomaba la adaptación televisiva, que quedó en manos de los showrunners David Benioff y D. B. Weiss. El resultado lo conocemos todos, pero lo que vimos no fue la intención original, ya que todos los involucrados habían planeado una conclusión muy diferente a la que finalmente se emitió.

“En las temporadas 5 y 6, y desde luego en la 7 y la 8, yo estaba bastante fuera de onda”, confesó Martin en una entrevista con The New York Times de 2020. Su plan inicial para el cierre, era realizar una trilogía de películas pensadas para estrenarse en cines, en lugar de una última entrega televisiva. La idea estaba respaldada por los también guionistas Benioff y Weiss, pero los ejecutivos se opusieron ya que, al parecer, le recordaron incisivamente que HBO significa “Home Box Office” (taquilla en casa) y no “Away Box Office” (taquilla lejos de casa).

George R. R. Martin quiso culminar la serie de HBO, "Juego de tronos", con tres películas cinematográficas. (Créditos: Netflix)

La final pudo estrenarse en formato vertical

La información fue compartida por The Wall Street Journal tras una entrevista realizada a los cineastas, quienes mantienen una relación de amistad desde la escuela de posgrado. Sostuvieron que incluso, la cadena televisiva les consultó en una ocasión si Juego de tronos podía ser filmado verticalmente, en un formato compatible con las pantallas de los celulares. Una propuesta extraña que, por supuesto, no prosperó.

“Definitivamente hubo presión, pero claro, cuando se estrenaba ‘Thrones’, recuerdo haber tenido insomnio y estar aterrorizado. Es estresante cuando es tu primera gran cosa”, mencionó Benioff. Tras la experiencia el dúo buscó un nuevo proyecto que le otorgara mayor flexibilidad y libertad creativa, lo que los llevó finalmente a Netflix, desde donde desarrollaron El problema de los 3 cuerpos (3 Body Problem), que debutará el próximo mes, específicamente el 21 de marzo de 2024.

Algunos productores de “Juego de tronos” quisieron que la última temporada sea filmada para celulares. (Créditos: HBO Max)

¿De qué trata “El problema de los 3 cuerpos”?

Tras superar las críticas por el fin de temporada de la serie épica, Weiss y Benioff vuelven como showrunners con una nueva apuesta de ciencia ficción. El problema de los 3 cuerpos está basada en la trilogía homónima de Liu Cixin y cuenta con el respaldo de la “N” roja.

La trama se centra en una importante decisión que ocurrió en la China de los años 60, la cual desencadenó eventos que afectan el espacio y el tiempo. Un equipo de científicos junto a un detective enfrentarán a lo que se describe como “la amenaza más grande para la humanidad”. El adelanto presentado muestra a los personajes Jack Rooney (John Bradley) y Jin Cheng (Jess Hong), en una inmersiva experiencia que involucra la realidad virtual.

China, años sesenta. La fatídica decisión de una joven llega a través del tiempo y el espacio hasta un grupo de científicos brillantes del presente. Mientras las leyes de la naturaleza se manifiestan ante sus ojos, cinco excolegas se reúnen para enfrentar la mayor amenaza en la historia de la humanidad.

El elenco principal es internacionalmente diverso, con actores como el británico Benedict Wong (Doctor Strange: hechicero supremo), la mexicana Eiza González (Baby: El aprendiz del crimen) y el irlandés Liam Cunningham (Juego de tronos). Otros actores incluyen a Jovan Adepo, Alex Sharp, John Bradley, Saamer Usmani, Rosalind Chao, Jonathan Pryce, Marlo Kelly, Sea Shimooka, Ben Schnetzer y Zine Tseng.

El liderazgo creativo y técnico está a cargo de Derek Tsang, nominado al Oscar, que también se desempeña como coproductor ejecutivo. Asimismo, Rian Johnson (Star Wars: Episode VIII — The Last Jedi), y Rosamund Pike (Perdida) participan como productores ejecutivos. La saga literaria ganó el premio Hugo [ceremonia que celebra las producciones de fantasía y ciencia ficción] a Mejor novela, siendo el primer libro escrito por un asiático en recibir este galardón.

Los guionistas y showrunners de "Juego de tronos", David Benioff y D. B. Weiss, son los responsables detrás de la nueva serie "El problema de los 3 cuerpos". (Créditos: Netflix)

Si deseas revivir las ocho temporadas de Juego de tronos, están disponibles en la plataforma de HBO Max. El segundo proyecto conjunto de David Benioff y D. B. Weiss, El problema de los 3 cuerpos se estrena en Netflix el próximo 21 de marzo de 2024.