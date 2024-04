La secuela de ‘Juego de tronos’ se cancela: “No han podido encontrar la historia correcta”

Kit Harington como Jon Nieve

El invierno ya no está llegando. O, al menos, en lo que se refiere a continuaciones de Juego de tronos. La serie más esperada relacionada con el universo de George R.R. Martin de momento no sale adelante, tal y como ha confirmado su principal protagonista. En una entrevista reciente, Kit Harington ha asegurado que aunque estaba ilusionado con la producción de HBO, finalmente esta ha tenido que detenerse. ¿La razón? No encontraban una historia adecuada con la que proseguir las aventuras del Lord Comandante de la Guardia de la Noche.

“Nunca había hablado de ello, porque estaba en desarrollo. No quería que se filtrara que se estaba desarrollando, y no quería que la gente empezara a teorizar, a entusiasmarse o a odiar la idea, cuando puede que nunca se haga realidad. Porque en el desarrollo, miras desde todos los ángulos y ves si merece la pena”, explicaba el actor británico. “Y, actualmente, no lo está. Actualmente, está cancelada, porque no pudimos encontrar la historia correcta con la que estuviéramos todos los suficientemente ilusionados. Así que decidimos dejar de lado las herramientas por el momento. Puede que en el futuro volvamos a retomarlo, pero de momento, no. Está firmemente en la estantería”, aseguraba Harington, quien es voz más que autorizada en cuanto a la serie se refiere.

Lo cierto es que este spinoff de Juego de tronos en torno a Jon Nieve, uno de los grandes protagonistas de la serie, era una de las series más esperadas por los fans. El hecho de ser la única que ejercía como secuela inmediata de la serie original y de contar con uno de los personajes más queridos daban grandes puntos a su favor, pero parece que finalmente no podrá ver la luz. El final de la serie, para quien no lo recuerde, nos dejaba con Jon Nieve en camino hacia el Norte, en su penitencia hacia la Guardia de la Noche tras haber asesinado a sangre fría a Daenerys Targaryen. Junto a Tormund (Kristofer Hivju), su lobo huargo Fantasma y buena parte de la gente del Pueblo Libre, Jon partía hacia un futuro incierto tras la desaparición de los Caminantes Blancos. Y ahora sabemos que es tan incierto como incapaz de dibujarse.

Las otras series y el futuro de la saga

Sí se mantienen de momento las otras producciones anunciadas por HBO Max como parte de la expansión. Una de ellas es El caballero de los Siete Reinos, basada en las historietas de George R.R. Martin de Dunk y Egg, y cuyo inicio de rodaje está fijado para mediados de este mismo 2024, contando con Peter Claffey y Dexter Sol Ansell. Pero claro, esta serie se trata de una precuela ambientada varios años antes de los acontecimientos de Juego de tronos, por lo que no tendría que lidiar con el polémico final de la serie, como sí le sucedía al spinoff centrado en Jon Nieve. Asimismo, también está en proceso de preproducción una serie sobre la conquista de Aegon Targaryen, el primer rey de Poniente.

Mientras tanto, la que sigue adelante con firmeza es La casa del dragón, cuya primera temporada fue una gran sorpresa contra todo pronóstico y cuya segunda entrega se espera para el próximo mes de junio. Una nueva tanda de ocho episodios en la que continuar con la anunciada guerra dentro de la casa Targaryen, con los bandos de Raenyra (Emma D’Arcy) y Daemon (Matt Smith) contra los Hightower y sus herederos, en lo que será solo un adelanto de la conocida Danza de Dragones. Por su parte, el futuro de la saga sigue en mans de su creador, George R.R. Martin, quien aun no ha terminado la penúltima novela de la saga, Vientos de invierno, ni la conclusión de la misma, Sueño de primavera. Sus fans solo esperan que, al contrario que los productores de HBO, él si pueda encotnrar la historia correcta.