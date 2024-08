El creador de “House of the Dragon” adelantó que la serie podría terminar en la temporada 4

La segunda temporada de "House of the Dragon" dejó a muchos fanáticos insatisfechos por diferentes razones (HBO)

La segunda temporada de la serie de fantasía House of the Dragon (La casa del dragón) ha concluido y lamentablemente ha dejado a muchos fanáticos con una sensación de insatisfacción. En una reciente rueda de prensa, el cocreador y showrunner de la serie, Ryan Condal, abordó las preguntas de la prensa sobre el final de la segunda parte y explicó los cameos de los personajes de Game of Thrones (Juego de tronos). Además, confirmó otros temas relacionados al futuro del show de HBO.

En primer lugar, Condal afirmó que muy probablemente la serie finalizará con una cuarta temporada, disipando rumores que sugerían que la serie podría extenderse por mucho más. “No, serán cuatro”, contestó cuando se le preguntó si la serie trataría de hacer cinco temporadas con base en la historia original de los libros de George R. R. Martin.

La trama de Daemon en la segunda temporada de la serie fue de lo más criticado a lo largo de cada semana (HBO)

El showrunner mencionó que la planificación de todo lo que falta del relato se ejecutó tras la conclusión de la primera temporada y que se espera que la tercera comience su producción a principios de 2025. Asimismo, al igual que ha pasado con la segunda entrega, el próximo ciclo de episodios también tendría una duración de únicamente ocho capítulos, dejando nuevamente atrás el formato de 10 que manejó por años su antecesora.

En cuanto al sorpresivo final de la segunda temporada, que terminó antes de la anticipada secuencia de batalla conocida como The Battle of the Gullet (La Batalla del Gaznate), Condal explicó que esta decisión se basó en la gestión de los recursos. “Uno de los desafíos de hacer televisión a cualquier escala es que nadie tiene tiempo ni recursos infinitos”, justificó respecto al presupuesto y la narración.

Ryan Condal justificó la ausencia de la Batalla del Gaznate en el final de la segunda temporada anunciando que prepararán algo muy grande para la tercera (HBO)

Tras el desenlace del octavo y último capítulo, titulado The Queen Who Never Was (La reina que nunca fue) algunos fanáticos expresaron su descontento en redes sociales, manifestando su sorpresa y decepción por el abrupto final sin ninguna batalla de por medio: “Espera, ¿eso fue todo?”, publicaron algunos seguidores. Sin embargo, Condal defendió la decisión, asegurando que, aunque el inicio de la batalla fue pospuesto, el resultado final valdrá la espera.

“Estamos preparando ese acontecimiento, que se producirá en breve en lo que respecta a la narración, y que debería ser lo más grande que hemos hecho hasta la fecha”, explicó el cocreador de la exitosa serie de HBO. De acuerdo con los libros de George, La Batalla del Gaznate es un enfrentamiento naval de gran escala considerado como uno de los combates más sangrientos de la historia.

La visión que tiene Daemon Targaryen en "House of the Dragon" conecta directamente la serie con "Game of Thrones" (HBO)

Condal siguió explicando el desenlace y se disculpó con los fans: “Queríamos tener el tiempo y el espacio necesarios para hacerlo a un nivel que entusiasmara y satisficiera a los fans como se merecen. También queríamos crear expectación. Así que pido disculpas por la espera, pero... con el equipo que tenemos, vamos a sacar adelante una gran victoria con La Batalla del Gaznete”.

Además, durante la conferencia Condal se refirió al inesperado cameo de Daenerys Targaryen, personaje que fue interpretado por Emilia Clarke en Game of Thrones. Este movimiento fue otro de los puntos de discusión, dado que generó numerosos debates entre los seguidores de la franquicia sobre su relevancia y posible impacto en la trama futura.

El inesperado cameo de Daenerys Targaryen generó debate entre los seguidores y habría sugerido que ella es la protagonista de la profecía de Aegon el Conquistador (HBO)

“La casa del dragón es una precuela de una historia famosa, una de las más grandes, si no la más grande, de la televisión de todos los tiempos”, dijo Condal. “Tiene que haber cierta interconectividad. Y como han pasado tantos años, en realidad no hay personajes vivos de nuestra época que existan en la serie posterior. Así que siempre buscamos esta interconectividad entre las dos”, detalló.

Asimismo, Ryan continuó: “La historia de la dinastía Targaryen... que es el apogeo del poder Targaryen, en términos de esta tragedia shakesperiana que estamos viviendo en la Danza de los Dragones, la muerte de los dragones, no sabemos exactamente cómo se desarrollarán los acontecimientos en esta historia. Pero sí sabemos que al final de ella no quedan dragones en el mundo hasta que renacen por medio de Daenerys”.