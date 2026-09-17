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Moncloa celebra la "rapidez" de AN y reitera que el puerto de Ceuta es el lugar más idóneo para alojar migrantes

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El Gobierno ha celebrado la "rapidez" con la que la Audiencia Nacional ha resuelto el recurso que impedía levantar el campamento para alojar a unos 1.700 inmigrantes en el puerto de Ceuta e insisten en que es el lugar más idóneo.

"Reiteramos que los terrenos del puerto son los más idóneos y cuentan con todas las garantías de seguridad para llevara cabo el operativo", indican fuentes gubernamentales.

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La AN había ordenado este miércoles al Gobierno paralizar la instalación de carpas en terrenos portuarios, ante un recurso presentado por el sindicato policial SUP que alertaba de falta de seguridad.

Sin embargo, en menos de 24 horas y tras recibir información adicional del Ejecutivo central, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha denegado la petición del SUP y ha permitido al Gobierno continuar con la instalación del campamento.

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"MAGNÍFICA NOTICIA" PARA EL GOBIERNO

En la misma línea, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, al frente del mando único para la crisis de Ceuta, dice que es "una magnífica noticia" que va a permitir "filiar" a los migrantes e "iniciar los expedientes para que sean devueltos, si no tienen derecho a permanecer" en España.

"Celebramos este auto que nos permite seguir trabajando para conseguir cuanto antes la normalidad en Ceuta", ha indicado en un vídeo distribuido a los medios.

ACABAR CON UNA SITUACIÓN INSALUBRE Y CONFLICTIVA

Poco antes de que la AN tomase una decisión, Torres, dijo que esperaba que los jueces tomasen una decisión de manera urgente, "hoy o mañana", en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.

De este modo recordó que el objetivo es acabar con una situación "insalubre" y "conflictiva" en la playa de Ceuta donde se hacinan miles de inmigrantes que permanecen en la ciudad autónoma mes y medio después de la entrada masiva de 80.000 personas desde Marruecos.

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EuropaPress

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