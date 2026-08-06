Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

La caña, en un momento crítico con bares que la rechazan en favor de "dobles" o "jarras"

Guardar

Juan Javier Ríos

Madrid, 6 ago (EFE).- La caña -ese vaso de 20-25 centilitros de cerveza tirada desde un grifo- afronta un momento crítico porque hay ya una parte del sector hostelero renunciando a servirla en terrazas o incluso en la propia barra en favor de formatos más grandes; una práctica de la que el consumidor debe estar informado.

PUBLICIDAD

La patronal Cerveceros de España ha reconocido que la caña pertenece a "nuestra cultura" y responde a una manera "muy concreta" de disfrutar de esta bebida que mañana 7 de agosto celebra su día internacional.

Para Cerveceros, la caña es la "más popular" porque representa "muy bien ese modelo mediterráneo de consumo" basado en la compañía.

Aunque la época del año "influye" en la demanda de formatos, para la patronal uno de los principales factores es el momento elegido para beberla: la caña se asocia "habitualmente" al consumo en barra o a un aperitivo espontáneo mientras que las copas, los dobles u otros vasos suelen estar más presentes en la mesa, acompañando una comida.

PUBLICIDAD

Para la patronal, "lo verdaderamente diferencial" es que el "86 % del consumo de cerveza en España se realiza en compañía y más del 90 % se acompaña de alimentos, reflejando que la cerveza forma parte de una experiencia social y gastronómica muy arraigada".

Está claro que un vaso de cerveza con su tapa -un bocado que ahora aspira a ser Patrimonio Inmaterial de la Humanidad- forman un "binomino perfecto" y así lo asegura "el 97 % de los españoles", según una encuesta reciente de Hostelería de España.

Además, ya sea en "caña" o en "doble", en "botellín" o en tercio, la cerveza sigue teniendo un protagonismo indudable entre las opciones de bebida y, aunque su consumo se redujo un 4,4 % per cápita en 2025 en España, es uno de los más robustos de la Unión Europea.

Si un cliente pide una caña -ya sea en barra, en terraza o en mesa interior- y, sin previo aviso, le llega un formato superior (doble, cañón o jarra) el establecimiento estaría infringiendo el derecho del consumidor a saber qué producto le llegará y a qué precio.

Desde Facua-Consumidores en Acción, su vicepresidente, Miguel Ángel Serrano, ha asegurado a Efeagro que "lo determinante" para el consumidor es saber "exactamente" antes de que le sirvan, "qué formato y, sobre todo, cuál va a ser el precio final de esa bebida que le pondrán".

Es una información que el local tiene que proporcionar en su carta; si no disponen de ella, "tiene que estar publicada de manera que el consumidor tenga fácil acceso" a la misma y, "por supuesto, preguntando al camarero o al personal del establecimiento que tendrán que dar la información correspondiente".

Debate aparte suscita el impacto que ese "veto" a la caña puede tener en el volumen de ingesta de alcohol por persona, algo de lo que hay escasos estudios y, los pocos, provienen principalmente de Reino Unido.

En uno de ellos, en 2024, más de una decena de pubs británicos retiró por un tiempo las pintas de cerveza (algo más de medio litro por vaso) de su carta para ofrecer formatos menores.

El estudio reveló que los clientes compraban casi un 10 % menos de cerveza cuando no había pintas disponibles.

Los investigadores concluyeron que, de adoptarse a nivel nacional esta estrategia, podría reducir el consumo de alcohol y ayudar a combatir la obesidad además de aportar otras mejoras para la salud pública.

Desde Hostelería de España han indicado a Efeagro que, "en los últimos tiempos, parecen haberse impuesto formatos de mayor tamaño con mayor protagonismo de la jarra o el doble".

No obstante, cree que la caña "sigue teniendo mucha presencia", al ser un formato que diferencia a España de otros países y "nos define".

Hay que recordar que la hostelería concentra más del 60 % del consumo de cerveza, lo que "pone de manifiesto que se trata de un consumo muy extendido".

Más allá del tipo de formato, el sector hostelero ha incidido en el "creciente consumo de cerveza sin alcohol" hasta el punto de que ya supone el "14 %" de todo el volumen de cerveza consumida.

Un valor que tiene España es que es el "único país" que ofrece en barril la variedad sin alcohol y, por lo tanto, se puede adaptar a los diferentes formatos. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Marta Sanahuja, jurado de ‘MasterChef’, anuncia la pérdida del bebé que esperaba con un desgarrador mensaje

La creadora de contenido, conocida como Delicious Martha, ha compartido con sus seguidores que ha sufrido un aborto

Marta Sanahuja, jurado de ‘MasterChef’, anuncia la pérdida del bebé que esperaba con un desgarrador mensaje

Eclipse solar del 12 de agosto: consulta la hora exacta y la visibilidad en tu municipio en este mapa interactivo

El eclipse solar de este mes permitirá, por primera vez en más de un siglo, presenciar la noche en pleno día en varias regiones de España. Elegir el punto de observación óptimo y contar con la protección ocular adecuada permitirá disfrutar al máximo de este evento único

Eclipse solar del 12 de agosto: consulta la hora exacta y la visibilidad en tu municipio en este mapa interactivo

La Aemet avisa de fuertes lluvias con tormentas de granizo en Cataluña, Aragón y Castellón mientras Canarias no se despide del calor intenso

El organismo público ha activado las alertas en once comunidades autónomas por altas temperaturas, lluvias persistentes, fuertes rachas de viento y mala mar

La Aemet avisa de fuertes lluvias con tormentas de granizo en Cataluña, Aragón y Castellón mientras Canarias no se despide del calor intenso

Sardinas: propiedades, beneficios y contraindicaciones de uno de los pescados más consumidos en España

Este pescado azul destaca por su alta riqueza nutricional gracias a su aporte en vitaminas, minerales y grasas saludables

Sardinas: propiedades, beneficios y contraindicaciones de uno de los pescados más consumidos en España

Ocho normas que debes cumplir para prevenir los incendios forestales y proteger los espacios naturales durante el eclipse solar del 12 de agosto

Dentro de una semana, en España se vivirá uno de los eventos astronómicos más importantes del siglo

Ocho normas que debes cumplir para prevenir los incendios forestales y proteger los espacios naturales durante el eclipse solar del 12 de agosto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La presión migratoria sobre Ceuta divide el mapa autonómico: PP y Vox se rebelan contra el reparto de menores y el resto recuerda que “las leyes no son optativas”

La presión migratoria sobre Ceuta divide el mapa autonómico: PP y Vox se rebelan contra el reparto de menores y el resto recuerda que “las leyes no son optativas”

Las damas de hierro de la inmigración en Europa: la curiosa relación entre Georgia Meloni y Mette Frederiksen y cómo les une la crisis en Ceuta

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Felipe VI recibirá este jueves en Marivent al presidente de Ceuta, una semana después de la entrada masiva de migrantes

Asesinada a tiros una guardia civil en el cuartel de Llanes (Asturias) a manos de su expareja, también agente: el agresor termina falleciendo también por los disparos

Marruecos investiga a varios agentes de Castillejos por su posible implicación en el cruce masivo a Ceuta

ECONOMÍA

Alejandro de Paz, abogado laboralista, sobre los turnos de verano: “La empresa no puede suprimir descansos alegando que existe más actividad”

Alejandro de Paz, abogado laboralista, sobre los turnos de verano: “La empresa no puede suprimir descansos alegando que existe más actividad”

Madrid, Cataluña y Baleares financian el 46% del reparto autonómico, pero no son las comunidades peor tratadas por el sistema

Europa descarbonizará el cielo: el 25% de los vuelos del continente recorren menos de 500 km y podrían realizarse en aviones con motor híbrido o eléctrico

La Audiencia Nacional rechaza los recursos de Isabel Pantoja contra Hacienda y confirma una deuda de más de 700.000 euros

Natalia Lara, inversora: “El dinero que no tienes guardado ya está gastado, aunque todavía no sepas en qué”

DEPORTES

El extraño caso de Ferran: el héroe del Mundial de España que no es suficiente para el FC Barcelona y podría tener la llave de Julián Álvarez

El extraño caso de Ferran: el héroe del Mundial de España que no es suficiente para el FC Barcelona y podría tener la llave de Julián Álvarez

La Liga F estrena normativa: un médico obligatorio, blindaje a la cantera y multa por no llevar el nombre en la camiseta

Las izquierdas de España y Portugal piden no organizar el Mundial 2030 con Marruecos: “El fútbol no puede servir para blanquear”

La cifra que Fernando Alonso pide por renovar: el piloto querría continuar hasta 2028

De Rafa Mir a Robinho: los futbolistas que salieron del país donde jugaban con juicios pendientes por agresión sexual